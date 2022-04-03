Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО

В результате утреннего обстрела Очакова в Николаевской области есть раненые и погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков.

"Сегодня по Очакову было нанесено несколько ударов, хаотических, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы, раненые, есть погибшие", - сказал Васьков в видеообращении.

Он напомнил, что не следует выходить на улицу, выглядывать в окна и тем более вылезать на крышу во время обстрелов, чтобы увидеть, что происходит.

По его словам, пиротехники продолжают поиск и обезвреживание взрывоопасных частей снарядов.

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