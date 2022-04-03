РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15549 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 941 22
Николаевская область (1881) Очаков (71)

Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

васьков

В результате утреннего обстрела Очакова в Николаевской области есть раненые и погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков.

"Сегодня по Очакову было нанесено несколько ударов, хаотических, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы, раненые, есть погибшие", - сказал Васьков в видеообращении.

Он напомнил, что не следует выходить на улицу, выглядывать в окна и тем более вылезать на крышу во время обстрелов, чтобы увидеть, что происходит.

По его словам, пиротехники продолжают поиск и обезвреживание взрывоопасных частей снарядов.

Читайте: С начала вторжения оккупанты убили на Николаевщине 134 гражданских, среди них шестеро детей
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
показать весь комментарий
03.04.2022 22:16
+10
Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
показать весь комментарий
03.04.2022 22:29
+8
Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😰😨
показать весь комментарий
03.04.2022 22:11 Ответить
Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
показать весь комментарий
03.04.2022 22:16 Ответить
Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:22 Ответить
Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
показать весь комментарий
03.04.2022 22:29 Ответить
У тебя ответ, как от министерства обороны рф. Конкретнее можешь ответить, кто, где, когда протестовал против строительства дорог? Может, ты, покажи? И когда начали строить дороги, в 2021 разве?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:44 Ответить
Грокодиле, а ти можеш показати, де саме вся страна вопила?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:52 Ответить
Ты подован чего, если ты уже по именам аргументы приводишь? Да каждый первый автомобилист. может тебе все ссылки видео дать, где дороги и власти ругают, в гугле забанили? Что само интересно, я лично не автомобилист, и про дороги, когда их строили был в какой-то степени рад, но без фанатизма, про войну и ракеты, естественно не думал, как и ты и большая часть тех, которые это сейчас пишут - сейчас это попросту глупо и контрпродуктивно.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:07 Ответить
Тільки повні ідіоти не думали під час дерибану ковідних грошей на дороги і про сам ковід, іпро відмову від оборонного замовлення, про припинення виготовлення бронежилетів і касок і т д.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:23 Ответить
Гімна на лопаті, якщо не наздоганяєш. Коли вмієш користуватись гуглом, то теж легко знайдеш безліч матеріалів про попередження вторгнення та про вимоги збільшення витрат на армію. І не треба маніпулювати, протиставляючи міфічне "вся страна орала" з бездоказовим "которые пишут, не думали о ракетах", бо це саме і є відверта маніпуляція. А з такими закидонами тобі краще йти в кафе У дяди Вани, саме там ********** порівнювати м'яке з теплим.
показать весь комментарий
04.04.2022 01:24 Ответить
До речі, про контрпродуктивність. Якщо в країні низький процент онкохворих, це зовсім не означає, що онкологічні клініки треба будувати в останню чергу. Робити вигляд, що не існує пріоритетності нагальних та невідкладних потреб - контрпродуктивно. А чому саме дороги - не надто складна загадка.
показать весь комментарий
04.04.2022 01:53 Ответить
страна вопила -это несвидомое население. если правда, что глава ЦРУ в январе положил на стол нашему верховному главнокомандующему копию приказа ***** начать войну, с четким планом наступления по направлениям и даты, вопрос-почему ничего не делали.
показать весь комментарий
04.04.2022 10:17 Ответить
так папередник всё ПВО и РСЗО и танки сделал до 2019. и склады тоже.... сберёг.
показать весь комментарий
04.04.2022 05:30 Ответить
Президент Порошенко создал армию, которая сейчас бьется.
Клован же создал только ролик с игрой на пианино.
показать весь комментарий
04.04.2022 10:29 Ответить
ведь я же так и написал "папередник всё ПВО и РСЗО и танки сделал до 2019. и склады тоже.... сберёг." а клован - только лично ты.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:50 Ответить
Cennadiy йди на х......!

показать весь комментарий
03.04.2022 22:51 Ответить
"Коли вмієш користуватись гуглом, то теж легко знайдеш безліч матеріалів про попередження вторгнення та про вимоги збільшення витрат на армію"
Во-первых, расходы на армию при Зеленском были с каждым годом больше, чем любым предыдущим, можешь таки погуглить. Во-вторых, когда стали явным признаки вторжения, можно хоть обосраться и повышать расходы хоть в тысячу раз, но поздно.
В третьих, у нас не диктатура Зеленского, а он сам сугубо гражданский. За оборону много лет отвечают в том числе конкретные ведомости, в том числе РНБО, Верховна Рада. Т.е. ты хочешь сказать, у нас была мощнейшая армия, а Зеленский пришел в 2019 и всю армию разрушил строительством дорог? Может это еще скажешь Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ и члену РНБО, ты же у нас эксперт?
P.S. Я. кстати за Зеленского не голосовал. А зря.
показать весь комментарий
04.04.2022 02:27 Ответить
Сегодня воюет армия, созданная Порохом.
Вова не только не сделал ничего для ее укрепления, наоборот, всеми силами снижал ее обороноспособность и мотивацию, увольнял и сажал толковых командиров.
И ещё лично похерил гособоронзаказ.
Вова должен быть осуждён за госизмену
показать весь комментарий
04.04.2022 10:34 Ответить
 
 