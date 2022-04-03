Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО
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В результате утреннего обстрела Очакова в Николаевской области есть раненые и погибшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков.
"Сегодня по Очакову было нанесено несколько ударов, хаотических, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы, раненые, есть погибшие", - сказал Васьков в видеообращении.
Он напомнил, что не следует выходить на улицу, выглядывать в окна и тем более вылезать на крышу во время обстрелов, чтобы увидеть, что происходит.
По его словам, пиротехники продолжают поиск и обезвреживание взрывоопасных частей снарядов.
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+27 oleg1966
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+8 Cennadiy
показать весь комментарий03.04.2022 22:22
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Клован же создал только ролик с игрой на пианино.
Во-первых, расходы на армию при Зеленском были с каждым годом больше, чем любым предыдущим, можешь таки погуглить. Во-вторых, когда стали явным признаки вторжения, можно хоть обосраться и повышать расходы хоть в тысячу раз, но поздно.
В третьих, у нас не диктатура Зеленского, а он сам сугубо гражданский. За оборону много лет отвечают в том числе конкретные ведомости, в том числе РНБО, Верховна Рада. Т.е. ты хочешь сказать, у нас была мощнейшая армия, а Зеленский пришел в 2019 и всю армию разрушил строительством дорог? Может это еще скажешь Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ и члену РНБО, ты же у нас эксперт?
P.S. Я. кстати за Зеленского не голосовал. А зря.
Вова не только не сделал ничего для ее укрепления, наоборот, всеми силами снижал ее обороноспособность и мотивацию, увольнял и сажал толковых командиров.
И ещё лично похерил гособоронзаказ.
Вова должен быть осуждён за госизмену