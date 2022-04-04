РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14268 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
30 660 45
армия РФ (15459) война (47249) обстрел (20424) Одесса (7377) ракеты (2774)

Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту в Одессе, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,франція,ядерна

Российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в еще уточняется", - отметил он.

Читайте: В результате обстрелов российскими ракетами поврежден Одесский НПЗ и нефтехранилище, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
Ответ Одессы за обстрелы рашистов 3 и 4 апреля! :
Украинские военные подбили гордость российского флота: что об этом пишут СМИ!

Информацию подтверждают источники Военно-морских сил Украины, но пока неофициально

Неподалеку от берегов Одессы, которая накануне подверглась ракетному удару, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города. Об этом в ночь на 4 апреля сообщили сразу ряд источников в силовых структурах Украины!

Отмечается, что по данным источников "Думской" в Военно-морских силах Украины, пострадал фрегат проекта 11356Р "Буревестник" под названием "Адмирал Эссен", который совершал ракетные обстрелы городов, в том числе Одессы.

Бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк тоже говорит, что "Адмирал Эссен" был поврежден, и с юмором описал характер тех повреждений: "Расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении"!

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко связал ЧП с кораблем с ударами, которые оккупанты нанесли по Одессе утром 3 апреля.

"Не стоило обижать утром Одессу-маму, ОК "Південь" такое не прощает!", - написал он на своем канале в Телеграм.

Стоит заметить, что официально силовые органы пока никак не прокомментировали информацию и не уточнили степень повреждения судна!
Что это за корабль?

"Адмирал Эссен" впервые вышел в море всего в 2015 году, и назван он в честь адмирала российского императорского флота, который командовал флотом Балтийского моря на Первой мировой. Он имеет почти 125 метров в длину, 15 метров в ширину, может везти 180 человек и 20 морпехов.

В 2016 году корабль ввели в эксплуатацию, позже передислоцировали в оккупированный Севастополь, и уже в 2017 году его использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Сирии.😡
показать весь комментарий
04.04.2022 06:59
+22
Наш Президент сейчас молодец и пользуется заслуженной поддержкой у населения. Но нельзя забывать, что до этого он, вместо производства ракет "Сапсан", "Посейдон" и "Ольха", которые сейчас более, чем необходимы, более двух лет перевел массу средств и времени на строительство дорог, посадку деревьев и прочую херню. После победы это надо ему напомнить.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:26
+19
Напомнить, точно...15 годами строгого режима
показать весь комментарий
04.04.2022 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ответ Одессы за обстрелы рашистов 3 и 4 апреля! :
Украинские военные подбили гордость российского флота: что об этом пишут СМИ!

Информацию подтверждают источники Военно-морских сил Украины, но пока неофициально

Неподалеку от берегов Одессы, которая накануне подверглась ракетному удару, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города. Об этом в ночь на 4 апреля сообщили сразу ряд источников в силовых структурах Украины!

Отмечается, что по данным источников "Думской" в Военно-морских силах Украины, пострадал фрегат проекта 11356Р "Буревестник" под названием "Адмирал Эссен", который совершал ракетные обстрелы городов, в том числе Одессы.

Бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк тоже говорит, что "Адмирал Эссен" был поврежден, и с юмором описал характер тех повреждений: "Расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении"!

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко связал ЧП с кораблем с ударами, которые оккупанты нанесли по Одессе утром 3 апреля.

"Не стоило обижать утром Одессу-маму, ОК "Південь" такое не прощает!", - написал он на своем канале в Телеграм.

Стоит заметить, что официально силовые органы пока никак не прокомментировали информацию и не уточнили степень повреждения судна!
Что это за корабль?

"Адмирал Эссен" впервые вышел в море всего в 2015 году, и назван он в честь адмирала российского императорского флота, который командовал флотом Балтийского моря на Первой мировой. Он имеет почти 125 метров в длину, 15 метров в ширину, может везти 180 человек и 20 морпехов.

В 2016 году корабль ввели в эксплуатацию, позже передислоцировали в оккупированный Севастополь, и уже в 2017 году его использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Сирии.😡
показать весь комментарий
04.04.2022 06:59 Ответить
У них вой был еще вчера про это, и самое смешное, что во время попадания было построение на верхней палубе.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:45 Ответить
Примерно также подбили, как сбили два ИЛ-76 над Гостомелем. Заявление есть а доказательств нет
показать весь комментарий
04.04.2022 08:04 Ответить
Odessa_1232 - раісіціцькамовний бот фсб
показать весь комментарий
04.04.2022 12:39 Ответить
ИЛ 76 очень большой самолёт, а фото обломков нет вообще, и это при том что киевская область полностью освобождена а сбили их по заявлению аж две штуки. Не нужно выдавать желаемое за действительное это не приведет ни к чему хорошему
показать весь комментарий
04.04.2022 13:17 Ответить
Під.....сер.
..
ПС))))) Інфа з Криму /Севастополь/ ракет навезли валом та гупають певно звідти .Ось вам і Крим ... на 15 років базару.
показать весь комментарий
04.04.2022 06:59 Ответить
по рускоязичним.

вони просто вважають, що "наша русофобія недостатня".

особливо в російськомовних містах.

путін просто вирішив зрівняти рівень русофобії по всій Україні.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:01 Ответить
Путін таки примусить українців різати кацапів кухонними ножами.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:15 Ответить
Бажано погано заточеними.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:30 Ответить
в Одессе тоже русскоязычных немерено и те кто там родились или их родители(в России, а ещё сколько было вывезено с Украины при Сралине в рашку в Сибирь и тамдетей нарожали некоторые вернулись в Украину),живут в Одессе, так что они можно так написать сами по себе стреляют, по своим близким родным ну и тд и тп
показать весь комментарий
04.04.2022 07:24 Ответить
Наш Президент сейчас молодец и пользуется заслуженной поддержкой у населения. Но нельзя забывать, что до этого он, вместо производства ракет "Сапсан", "Посейдон" и "Ольха", которые сейчас более, чем необходимы, более двух лет перевел массу средств и времени на строительство дорог, посадку деревьев и прочую херню. После победы это надо ему напомнить.
показать весь комментарий
04.04.2022 07:26 Ответить
Напомнить, точно...15 годами строгого режима
показать весь комментарий
04.04.2022 07:33 Ответить
И это в тр время когда они, как заявляют, знали, что вторжение будет
показать весь комментарий
04.04.2022 07:59 Ответить
Ваш клоун пользуется заслуженной поддержкой только у ограниченных зебилов.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:47 Ответить
в спам
показать весь комментарий
04.04.2022 09:44 Ответить
Григорий СлободянокСьогодні командою ОПи у мережах та на Фейсбуці створено багато зелених ботоферм, які цілодобово працюють на імідж хрипкого криворіжця та скумбрії по 8 гривень.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:40 Ответить
Боюся що вони не чекають так довго, роблять це і зараз
показать весь комментарий
04.04.2022 07:49 Ответить
Уже начали. Любимые разговоры распильщиков: На сколько уже триллионов $ нам нанесла ущерба ********* и как нас засыпят деньгами на восстановление Украины.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:35 Ответить
Так- так. Я вже чув від Авакова.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:26 Ответить
Для цього спочатку потрібно вибити окупантів з України. Щось не схоже, що цього прагнуть і збираються зробити.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:01 Ответить
Не только "выбить оккупантов", но и получить подтверждение от Запада об источниках финансирования восстановления. Пока это всё на уровне наших хотелок и лозунгов "ни о чём" от Запада.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:14 Ответить
А на нас Захід напав? Основне джерело - це репарації від того, що залишиться від рашки та їх заморожені вже сьогодні активи.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:27 Ответить
Причем тут "Запад напал"? Что за бред?
300 млр. ********* заморозил именно Запад. И именно от них зависит получим мы эти деньги или нет. И на сегодня нет ни единого подтверждения от официальных лиц США, Европы, что получим.
А для того, чтобы мы получили репарации, необходимо чтобы ********* ОФИЦИАЛЬНО признала своё поражение в войне. Других примеров в мировой истории нет.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:40 Ответить
Заморозили лише невелику частину активів. Більшість країн відмовилися це зробити або заморозили лише невелику їх частку
показать весь комментарий
04.04.2022 12:41 Ответить
Яке ще підтвердження? Після проголошення рішення міжнародного суду і відмови його добровільного виконання, конфіскується все майно злочинця, як мало би бути з Морським трибуналом, якби агресора не врятувала українська влада, прийнявши фактично знищені морські судна, як належне виконання рішення.
Відбудова може бути розпочата після завершення війни, а війна може завершитися лише деокупацією. За інших обставин це неможливо. Україні під протекторатом московії ніхто не дасть коштів для відновлення і про ЄС можна буде забути. Це буде гірше ніж планований бандюковичем тайожний союз у 2013, що призвело до революції.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:39 Ответить
"Деокупация" - это и Крым в т.ч.?
показать весь комментарий
04.04.2022 13:11 Ответить
А як інакше? Оренда на 15 років?
показать весь комментарий
04.04.2022 15:12 Ответить
Я - за. Только есть проблема. Наши западные союзники, благодаря поддержке которых, мы успешно отбиваем агрессию Мордора - против. Что предлагаете с этим делать? Без их помощи пойдем Крым отвоевывать?
показать весь комментарий
04.04.2022 15:29 Ответить
Як без їх допомоги, якщо ви уже пишете про підтримку західних союзників? Я не чув, щоб хтось з них був проти
показать весь комментарий
04.04.2022 15:53 Ответить
"Не чув?" Серьезно? Вот недоработочка. Я им обязательно скажу, что всю тайную дипломатию надо обязательно освещать в мировых СМИ. Как думаете: Прислушаются к моему мнению?
А вы сами как думаете: Почему в Стамбуле озвучено "Решать вопрос Крыма исключительно мирными переговорами в течении 15 лет"?
Я, мягко говоря, без паитета отношусь к личностям наших переговорщиков в Стамбуле. Но я точно уверен, что они не долбоебы и не самоубийца. Они прекрасно понимают, что за такую позицию могут остаться без головы от украинцев. Но они так же знают, что кто платит, тот и музыку заказывает ... А еще они знают сколько продержится Украина без западной помощи.
показать весь комментарий
04.04.2022 16:28 Ответить
То ви гроші рахуєте, яких ще ніхто не дав для недопущення розпилу - з ваших слів, то кремлівських манкуртів відмиваєте, ти самих розпильників. Не можете визначитись ніяк у якому напрямку вам рухатися?
У чомусь ви не помилились, музику замовив рашенфюрер через абрамовича, манкурти виконують її з усіх сил, ризикуючи власними головами, все ж таки війна триває.
Щодо позиції західних союзників, то вона була чітко озвучена.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/24/remarks-by-president-biden-in-press-conference-7/
«Q If you think that Ukraine needs to cease - to give up any territory in order to get a ceasefire.
THE PRESIDENT: That is a total judgment based on Ukraine. "Nothing about Ukraine without Ukraine." I don't believe that they're going to have to do that, but that's a judgment. There's negotiations - that are discussions, I should say - that have taken place that I have not been part of, including Ukrainians. And it's - it's their judgment to make»
показать весь комментарий
05.04.2022 19:50 Ответить
Удобненько вы так проигнорировали мой коммент про непубличную дипломатию и цитируете мне ОФИЦИАЛЬНУЮ позицию Белого Дома.
И не надо делать вид, что вы не поняли кого я имел в виду, говоря о "заказчиках музыки" нашей делегации. Рашенфюрер тут не при делах.
показать весь комментарий
05.04.2022 20:03 Ответить
Як же не при делах, коли він основний вигодонабувач від такої музики?
показать весь комментарий
05.04.2022 20:09 Ответить
Путинские «Тигры» уверенно пополняют горы металлолома.
Российские "Тигры" приехали в Украину убивать и уничтожать.
💥 Здесь на них охотятся ТрО, Джавелины и Байракторы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OO9JqDelmLk
показать весь комментарий
04.04.2022 07:33 Ответить
Моя родная Одесса... Ироды (((
показать весь комментарий
04.04.2022 07:43 Ответить
Я вже писав, що якщо дивитися де найбільш нелюдське знищення дорослих і дітей і цивільних об'єктів, то виходить що якраз російськомовні регіони суцільно неонацисти
показать весь комментарий
04.04.2022 07:52 Ответить
Я так розумію це була єдина ракета нептун у наявності...
показать весь комментарий
04.04.2022 08:03 Ответить
Правильно розумієш. Більше не залишилось... Тягни всі кораблі, що маєш
показать весь комментарий
04.04.2022 12:07 Ответить
Путлер понял, что война надолго. А если война надолго, то это уже не просто война армий, а больше война ресурсов. Поэтому начинается систематическое уничтожение наших тыловых ресурсных возможностей.
показать весь комментарий
04.04.2022 08:39 Ответить
Заходил на чаты кацапов, они так рады что Одессу обстреляли, не передать словами....
показать весь комментарий
04.04.2022 11:23 Ответить
 
 