Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту в Одессе, - Братчук

Российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в еще уточняется", - отметил он.

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