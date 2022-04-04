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Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту в Одессе, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов в Одессе.
Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в еще уточняется", - отметил он.
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Украинские военные подбили гордость российского флота: что об этом пишут СМИ!
Информацию подтверждают источники Военно-морских сил Украины, но пока неофициально
Неподалеку от берегов Одессы, которая накануне подверглась ракетному удару, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города. Об этом в ночь на 4 апреля сообщили сразу ряд источников в силовых структурах Украины!
Отмечается, что по данным источников "Думской" в Военно-морских силах Украины, пострадал фрегат проекта 11356Р "Буревестник" под названием "Адмирал Эссен", который совершал ракетные обстрелы городов, в том числе Одессы.
Бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк тоже говорит, что "Адмирал Эссен" был поврежден, и с юмором описал характер тех повреждений: "Расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении"!
Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко связал ЧП с кораблем с ударами, которые оккупанты нанесли по Одессе утром 3 апреля.
"Не стоило обижать утром Одессу-маму, ОК "Південь" такое не прощает!", - написал он на своем канале в Телеграм.
Стоит заметить, что официально силовые органы пока никак не прокомментировали информацию и не уточнили степень повреждения судна!
Что это за корабль?
"Адмирал Эссен" впервые вышел в море всего в 2015 году, и назван он в честь адмирала российского императорского флота, который командовал флотом Балтийского моря на Первой мировой. Он имеет почти 125 метров в длину, 15 метров в ширину, может везти 180 человек и 20 морпехов.
В 2016 году корабль ввели в эксплуатацию, позже передислоцировали в оккупированный Севастополь, и уже в 2017 году его использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Сирии.😡
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ПС))))) Інфа з Криму /Севастополь/ ракет навезли валом та гупають певно звідти .Ось вам і Крим ... на 15 років базару.
вони просто вважають, що "наша русофобія недостатня".
особливо в російськомовних містах.
путін просто вирішив зрівняти рівень русофобії по всій Україні.
300 млр. ********* заморозил именно Запад. И именно от них зависит получим мы эти деньги или нет. И на сегодня нет ни единого подтверждения от официальных лиц США, Европы, что получим.
А для того, чтобы мы получили репарации, необходимо чтобы ********* ОФИЦИАЛЬНО признала своё поражение в войне. Других примеров в мировой истории нет.
Відбудова може бути розпочата після завершення війни, а війна може завершитися лише деокупацією. За інших обставин це неможливо. Україні під протекторатом московії ніхто не дасть коштів для відновлення і про ЄС можна буде забути. Це буде гірше ніж планований бандюковичем тайожний союз у 2013, що призвело до революції.
А вы сами как думаете: Почему в Стамбуле озвучено "Решать вопрос Крыма исключительно мирными переговорами в течении 15 лет"?
Я, мягко говоря, без паитета отношусь к личностям наших переговорщиков в Стамбуле. Но я точно уверен, что они не долбоебы и не самоубийца. Они прекрасно понимают, что за такую позицию могут остаться без головы от украинцев. Но они так же знают, что кто платит, тот и музыку заказывает ... А еще они знают сколько продержится Украина без западной помощи.
У чомусь ви не помилились, музику замовив рашенфюрер через абрамовича, манкурти виконують її з усіх сил, ризикуючи власними головами, все ж таки війна триває.
Щодо позиції західних союзників, то вона була чітко озвучена.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/24/remarks-by-president-biden-in-press-conference-7/
«Q If you think that Ukraine needs to cease - to give up any territory in order to get a ceasefire.
THE PRESIDENT: That is a total judgment based on Ukraine. "Nothing about Ukraine without Ukraine." I don't believe that they're going to have to do that, but that's a judgment. There's negotiations - that are discussions, I should say - that have taken place that I have not been part of, including Ukrainians. And it's - it's their judgment to make»
И не надо делать вид, что вы не поняли кого я имел в виду, говоря о "заказчиках музыки" нашей делегации. Рашенфюрер тут не при делах.
Российские "Тигры" приехали в Украину убивать и уничтожать.
💥 Здесь на них охотятся ТрО, Джавелины и Байракторы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OO9JqDelmLk