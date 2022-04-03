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НПЗ (74) обстрел (20424) Одесса (7377)

В результате обстрелов российскими ракетами поврежден Одесский НПЗ и нефтехранилище, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Российские войска ракетными ударами в воскресенье утром повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко.

"Утром противник нанес ракетный удар по Одессе. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", - сказал Марченко в вечернем видеообращении, размещенном на официальном телеграм-канале Одесского городского совета в воскресенье.

По его словам, пострадавших нет. Масштабов повреждений и других подробностей о последствиях налета он не сообщил.

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В то же время он отметил, что СБУ задержаны лица, фиксировавшие места попадания ракет.

"Нами были обнаружены факты, когда определенные лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны СБУ и понесут соответствующее наказание", – подчеркнул Марченко.

Он также отметил, что украинским защитникам известно о подготовке россиянами вторжения с территории Приднестровья, но назвал его маловероятным в ближайшее время.

"Мы понимаем, что эти действия направлены на сковывание украинских войск в Одесской области, что помешает нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшее время угроза вторжения с этого направления маловероятна", - заверил глава Одесской ОВА.

"Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – подчеркнул он.

Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телеэфира UAвместе в воскресенье вечером на вопрос о том, какая критическая инфраструктура Одессы пострадала в результате утреннего обстрела, сказал, что "враг намерен уничтожать наши нефтеперерабатывающие заводы, и Одессы это также касалось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Одессу с воздуха
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Топ комментарии
+16
Якщо розвідка США вже в січні мала плани і повідомила Зеленського про наступ на Київ через Чорнобиль і Гостомель, то США ж, напевно, і про південь повідомили?

І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
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03.04.2022 20:32
+11
Похоже на то, что зеленая власть хотела сдать весь юго-восток кремлю.
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
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03.04.2022 20:39
+4
Это мировая катастрофа...
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03.04.2022 20:50
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Правила форума Совет форумчан
Якщо розвідка США вже в січні мала плани і повідомила Зеленського про наступ на Київ через Чорнобиль і Гостомель, то США ж, напевно, і про південь повідомили?

І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
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03.04.2022 20:32 Ответить
Просто дерьмак успішно працює, поки ви тут обсераєте найвеличнішого.
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03.04.2022 21:10 Ответить
К ударам по Одесскому НПЗ это какое отношение имеет?
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03.04.2022 21:24 Ответить
Так это коломойского нпз, который с 2014 не работает, не?
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03.04.2022 20:38 Ответить
Курченко
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03.04.2022 21:31 Ответить
да, он на консервации и давно не работает
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04.04.2022 01:08 Ответить
Похоже на то, что зеленая власть хотела сдать весь юго-восток кремлю.
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
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03.04.2022 20:39 Ответить
Это мировая катастрофа...
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03.04.2022 20:50 Ответить
Не розумію, чому в московії не вибухають нафтобази в Курську, в Брянську, в Ростові і т.д ? Хоча б через день по одній, де охоронець кине недопалок ...
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03.04.2022 20:56 Ответить
Министр иностранных дел Греции прибыл в Одессу
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03.04.2022 20:56 Ответить
Снимал обстрел Одессы. СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ОДЕССА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 03 АПРЕЛЯ 2022 20:54


Фото: нидерландского журналиста выдворили из Украины (t.me/Bratchuk_Sergey)
АВТОР: ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.

По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.

Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!
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03.04.2022 21:04 Ответить
Два НПЗ та Павлоградський хімзавод. Щось забагато на один день.
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03.04.2022 22:31 Ответить
 
 