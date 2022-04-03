В результате обстрелов российскими ракетами поврежден Одесский НПЗ и нефтехранилище, - ОВА
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Российские войска ракетными ударами в воскресенье утром повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко.
"Утром противник нанес ракетный удар по Одессе. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", - сказал Марченко в вечернем видеообращении, размещенном на официальном телеграм-канале Одесского городского совета в воскресенье.
По его словам, пострадавших нет. Масштабов повреждений и других подробностей о последствиях налета он не сообщил.
В то же время он отметил, что СБУ задержаны лица, фиксировавшие места попадания ракет.
"Нами были обнаружены факты, когда определенные лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны СБУ и понесут соответствующее наказание", – подчеркнул Марченко.
Он также отметил, что украинским защитникам известно о подготовке россиянами вторжения с территории Приднестровья, но назвал его маловероятным в ближайшее время.
"Мы понимаем, что эти действия направлены на сковывание украинских войск в Одесской области, что помешает нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшее время угроза вторжения с этого направления маловероятна", - заверил глава Одесской ОВА.
"Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – подчеркнул он.
Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телеэфира UAвместе в воскресенье вечером на вопрос о том, какая критическая инфраструктура Одессы пострадала в результате утреннего обстрела, сказал, что "враг намерен уничтожать наши нефтеперерабатывающие заводы, и Одессы это также касалось".
Пожалуйста, подождите...
І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ОДЕССА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 03 АПРЕЛЯ 2022 20:54
Фото: нидерландского журналиста выдворили из Украины (t.me/Bratchuk_Sergey)
АВТОР: ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.
"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.
По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.
Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.
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