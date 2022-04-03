Внаслідок обстрілів російськими ракетами пошкоджений Одеський НПЗ та нафтосховище, - ОВА
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Російські війська ракетними ударами в неділю вранці пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище
Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.
"Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод", – сказав Марченко у вечірньому відеозверненні, розміщеному на офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради в неділю.
За його словами, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив.
Водночас він зазначив, що СБУ затримано осіб, які фіксували місця влучення ракет.
"Нами були виявлені факти, коли певні особи фіксували місця влучення ракет. Вони вже затримані СБУ і понесуть відповідне покарання", – наголосив Марченко.
Він також зазначив, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.
"Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною", - запевнив голова Одеської ОВА.
"Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – наголосив він.
Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телеефіру UAразом у неділю ввечері на питання про те, яка критична інфраструктура Одеси постраждала внаслідок ранкового обстрілу, сказав, що "ворог має наміри знищувати наші нафтопереробні заводи, і Одеси це так само стосувалося".
Будь ласка, зачекайте...
І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ОДЕССА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 03 АПРЕЛЯ 2022 20:54
Фото: нидерландского журналиста выдворили из Украины (t.me/Bratchuk_Sergey)
АВТОР: ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.
"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.
По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.
Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.
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