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НПЗ (52) обстріл (21394) Одеса (4018)

Внаслідок обстрілів російськими ракетами пошкоджений Одеський НПЗ та нафтосховище, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Російські війська ракетними ударами в неділю вранці пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище

Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

"Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод", – сказав Марченко у вечірньому відеозверненні, розміщеному на офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради в неділю.

За його словами, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"

Водночас він зазначив, що СБУ затримано осіб, які фіксували місця влучення ракет.

"Нами були виявлені факти, коли певні особи фіксували місця влучення ракет. Вони вже затримані СБУ і понесуть відповідне покарання", – наголосив Марченко.

Він також зазначив, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

"Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною", - запевнив голова Одеської ОВА.

"Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – наголосив він.

Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телеефіру UAразом у неділю ввечері на питання про те, яка критична інфраструктура Одеси постраждала внаслідок ранкового обстрілу, сказав, що "ворог має наміри знищувати наші нафтопереробні заводи, і Одеси це так само стосувалося".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Якщо розвідка США вже в січні мала плани і повідомила Зеленського про наступ на Київ через Чорнобиль і Гостомель, то США ж, напевно, і про південь повідомили?

І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
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03.04.2022 20:32
+11
Похоже на то, что зеленая власть хотела сдать весь юго-восток кремлю.
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
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03.04.2022 20:39
+4
Это мировая катастрофа...
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03.04.2022 20:50
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Якщо розвідка США вже в січні мала плани і повідомила Зеленського про наступ на Київ через Чорнобиль і Гостомель, то США ж, напевно, і про південь повідомили?

І при цьому за тиждень до війни знімаються мінні поля!!!
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03.04.2022 20:32 Відповісти
Просто дерьмак успішно працює, поки ви тут обсераєте найвеличнішого.
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03.04.2022 21:10 Відповісти
К ударам по Одесскому НПЗ это какое отношение имеет?
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03.04.2022 21:24 Відповісти
Так это коломойского нпз, который с 2014 не работает, не?
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03.04.2022 20:38 Відповісти
Курченко
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03.04.2022 21:31 Відповісти
да, он на консервации и давно не работает
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04.04.2022 01:08 Відповісти
Похоже на то, что зеленая власть хотела сдать весь юго-восток кремлю.
Но благодаря нашей армии и народа все пошло не так как им хотелось.
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Это мировая катастрофа...
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03.04.2022 20:50 Відповісти
Не розумію, чому в московії не вибухають нафтобази в Курську, в Брянську, в Ростові і т.д ? Хоча б через день по одній, де охоронець кине недопалок ...
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03.04.2022 20:56 Відповісти
Министр иностранных дел Греции прибыл в Одессу
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03.04.2022 20:56 Відповісти
Снимал обстрел Одессы. СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ОДЕССА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 03 АПРЕЛЯ 2022 20:54


Фото: нидерландского журналиста выдворили из Украины (t.me/Bratchuk_Sergey)
АВТОР: ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.

По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.

Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!
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03.04.2022 21:04 Відповісти
Два НПЗ та Павлоградський хімзавод. Щось забагато на один день.
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03.04.2022 22:31 Відповісти
 
 