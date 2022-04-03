Внаслідок обстрілів російськими ракетами пошкоджений Одеський НПЗ та нафтосховище, - ОВА

Російські війська ракетними ударами в неділю вранці пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище

Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

"Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод", – сказав Марченко у вечірньому відеозверненні, розміщеному на офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради в неділю.

За його словами, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив.

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Водночас він зазначив, що СБУ затримано осіб, які фіксували місця влучення ракет.

"Нами були виявлені факти, коли певні особи фіксували місця влучення ракет. Вони вже затримані СБУ і понесуть відповідне покарання", – наголосив Марченко.

Він також зазначив, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

"Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною", - запевнив голова Одеської ОВА.

"Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – наголосив він.

Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телеефіру UAразом у неділю ввечері на питання про те, яка критична інфраструктура Одеси постраждала внаслідок ранкового обстрілу, сказав, що "ворог має наміри знищувати наші нафтопереробні заводи, і Одеси це так само стосувалося".

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