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Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Російські окупанти вранці в неділю завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, жертв немає.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"39 добу повномасштабної агресії Росія почала з ракетного удару. Серед пріоритетних цілей була і Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику враження об'єктів критичної інфраструктури", - заявив представник командування.

Уточнюється, що у деяких районах Одеси видно задимлення, всі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. За попередніми даними, жертв у результаті обстрілу немає.

Читайте: Окупанти атакували Одесу з повітря

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Ну шо ватани, совкодрочери, путинососи і русофіли - "Адеса руzzкий хорот !", братья_асвабадитили. Йдіть ночуйте під катькою, варанцовим щоб ваші братья не вїбали по ідолах, на кого тоді дрочити будете ?
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03.04.2022 09:17
+22
Нет,дружок!При Порохе армию укрепляли,а зелёная шобла её целенаправленно ослабляла.Поэтому был недокомплект в частях,поэтому нет Нептунов и т.д
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03.04.2022 09:28
+17
Во время тайного визита в Киев в середине января директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
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03.04.2022 09:05
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Во время тайного визита в Киев в середине января директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
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03.04.2022 09:05 Відповісти
ну хоча б збільшити плату контрактникам для поповнення особового складу. Самі ж військові говорили, що більшість військових частин недоукомплектовані. Та й теробороні надати автоматичної зброї і гранатометів хоча б тим, у кого військовий квиток.
Вивезти Мрію за кордон. Замінувати всі переїзди через канали зрошення в Херсонській області. Призначити голові військових адміністрацій з числа військових. Це так, лише на перший погляд лише.
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03.04.2022 09:27 Відповісти
Нет,дружок!При Порохе армию укрепляли,а зелёная шобла её целенаправленно ослабляла.Поэтому был недокомплект в частях,поэтому нет Нептунов и т.д
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03.04.2022 09:28 Відповісти
4 взлетевших на воздух склада боеприпасов, расследования по которым, тупо, спущены на тормозах, сильно укрепили армию.
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03.04.2022 09:58 Відповісти
8 летВолоденька спал?и не знал,что было сделано за 8 лет?и что за 2 года были свернуты все ракетные программы и посажены те,кто тебя,лошарик,защищает сейчас?к примеру,генерал Марченко.а куда делить 160 тыс.броников со складов?Володенька,так ты мне напиши лично и я тебе покажу,что было сделано за 8 лет и что было сделано за 2 года,к примеру разминирован перед вторжением перешеек Крымский,а то ты вояка славный,как я погляжу..проснулось шашлыков пожрать,а тут-раз и "без объявления войны...вероломно"...да,ботяра ты копеечная?
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03.04.2022 09:34 Відповісти
Я, Наташушечка, в отличие от тебя, в адеквате. И понимаю насколько глупо сравнивать актера 95 квартала с прожженым политиком и бизнесменом. Но это такое ... Топишь за то, что, типа 2014-2019 всё норм было? Неудобные вопросики:
1. Какой % бюджета Украины тратился на оборонку? Например в том же Израиле в 50-х - 80-х годах - 30-40%
2. Почему "срочники" служили 1,5 года и при этом "служили" ровно так же как при СССРе (т.е. не стрелявши не разу)? Это к вопросу о подготовленном резерве ...
3. Насколько адекватна, постоянной угрозе со стороны РФ, штатная численность ВСУ в 250 000 чел?
3.1 Сколько из этой численности реальных комботантов (боевых подразделений) 150К? 100К? 50К?
3.2 В этих боевых подразделениях, какова была реальная штатная укомплектованность? 70%? 60%? 50%?
4. Почему не реформирована структура ВСУ и ВПК?
5. Сколько построено новых, современных заводов ВПК?
6. Сколько произведено НОВЫХ и современных танков, артсистем, ПВО, авиации (БПЛА в т.ч.)
7. Где система оборонительных сооружений на границе с РФ?
и т.д. и т.п.

5 лет мало? Денег не было? А ежегодные потери от коррупции в 20 млрд$ не хватило бы на вс' єто?
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03.04.2022 10:07 Відповісти
Українська Армія 2014 така сама, як 2019??
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03.04.2022 10:01 Відповісти
К чему эти дешёвые манипуляции?
В 2014 г. ВСУ не было. А в 2019 были. А что, у Порошенко был вариант не восстанавливать ВСУ?
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03.04.2022 10:33 Відповісти
Главное, что у дерьмака с падалякой был вариант разрушать ВСУ. Который вы им дали. И генералов-предателей в СБУ на руководящие должности в ключевых регионах назнал дермачок с вашего разрешения. И тероборону Херсона, Бердянска и Мелитополя организовывал зеленый штаб.
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03.04.2022 11:25 Відповісти
Таки делают Маме нервы таки зря это они таки им пояснят что они просто пыль
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03.04.2022 09:07 Відповісти
Нефтебаза
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03.04.2022 09:13 Відповісти
Ну шо ватани, совкодрочери, путинососи і русофіли - "Адеса руzzкий хорот !", братья_асвабадитили. Йдіть ночуйте під катькою, варанцовим щоб ваші братья не вїбали по ідолах, на кого тоді дрочити будете ?
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03.04.2022 09:17 Відповісти
Так, є в мене там пара совкордочерів, тягнувших лямку руцького міра в Одесі. Цікаво б поглянути їм в очі зараз. Чи ще зарано!?
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03.04.2022 09:24 Відповісти
Всі совкодрочери та рускамірци повтікали не тільки з Одеси. Особисто знаю кацапа, який дуже кликав рускій мір в Одесу, здристнув один із перших, відпочиває зараз в Єміратах.
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03.04.2022 10:25 Відповісти
Коли одеситам показували цю статтю, то вони казали: "Вифсьоврьоті! Адєса русскій город!".
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03.04.2022 09:31 Відповісти
На кожен обстріл України, бити по кацапській базі в Придністров'ї. Пора звільняти територію та передати її Молдові.
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03.04.2022 09:21 Відповісти
З якої це рації Придністров"я рашистам молдаванам передавати?! Придністров"я належатиме тим хто його визволить, тобто Україні!
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03.04.2022 09:36 Відповісти
Якщо прокинеться історична пам'ять на всіх етнічних, та освоєних українцями територій, то політична мапа Євразії зміниться дуже суттєво.
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03.04.2022 10:06 Відповісти
 
 