Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вранці в неділю завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, жертв немає.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"39 добу повномасштабної агресії Росія почала з ракетного удару. Серед пріоритетних цілей була і Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику враження об'єктів критичної інфраструктури", - заявив представник командування.
Уточнюється, що у деяких районах Одеси видно задимлення, всі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. За попередніми даними, жертв у результаті обстрілу немає.
Топ коментарі
+26 Advokat Savchuk
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+22 Trick
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Вивезти Мрію за кордон. Замінувати всі переїзди через канали зрошення в Херсонській області. Призначити голові військових адміністрацій з числа військових. Це так, лише на перший погляд лише.
1. Какой % бюджета Украины тратился на оборонку? Например в том же Израиле в 50-х - 80-х годах - 30-40%
2. Почему "срочники" служили 1,5 года и при этом "служили" ровно так же как при СССРе (т.е. не стрелявши не разу)? Это к вопросу о подготовленном резерве ...
3. Насколько адекватна, постоянной угрозе со стороны РФ, штатная численность ВСУ в 250 000 чел?
3.1 Сколько из этой численности реальных комботантов (боевых подразделений) 150К? 100К? 50К?
3.2 В этих боевых подразделениях, какова была реальная штатная укомплектованность? 70%? 60%? 50%?
4. Почему не реформирована структура ВСУ и ВПК?
5. Сколько построено новых, современных заводов ВПК?
6. Сколько произведено НОВЫХ и современных танков, артсистем, ПВО, авиации (БПЛА в т.ч.)
7. Где система оборонительных сооружений на границе с РФ?
и т.д. и т.п.
5 лет мало? Денег не было? А ежегодные потери от коррупции в 20 млрд$ не хватило бы на вс' єто?
В 2014 г. ВСУ не было. А в 2019 были. А что, у Порошенко был вариант не восстанавливать ВСУ?