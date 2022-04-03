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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти атакували Одесу з повітря

одеса

Місто Одеса окупанти атакували з повітря, частину ворожих ракет збила ППО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на міськраду, у деяких районах міста зафіксовано пожежі.

Місцевим жителям порекомендували закрити вікна та не заважати відповідним службам робити роботу.

Одеситам порадили побути в укритті, не панікувати і зазначили, що противника буде переможемо. Місто вистоїть, написав спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Одеса. Війна триває. Ворог буде переможений. Не панікуйте! Дійте за сигналами тривоги. Отримуйте інформацію з офіційних джерел", - написав він.

Братчук у відеозверненні сказав, що ворогам буде пекло. "Щоб ви здохли, вражини!" - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині війська РФ проводять повітряну розвідку та атакують з неба, - Оперативне командування "Південь". ВIДЕО

За даними "Суспільне Одеса" в Telegram, у неділю зранку, 3 квітня, в місті було чути вибухи, а також було видно дим.

"Видно два осередки займання та сильний дим", - зазначається в повідомленні.

Автор: 

обстріл (28274) Одеса (5437)


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Топ коментарі
+86
За Одесу кацапів будуть різати навіть на Брайтоні!
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03.04.2022 07:44
+78
Боже, бережи нашу перлину біля моря
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03.04.2022 07:34
+76
****** руцкие ********, как же вас возненавидели в Одессе! Той самой Одессе, куда вам приезд "на отдых оторваться" теперь заказан по самые гланды. *** вам в глотку вместо пляжа Ланжерона и клубов в Аркадии
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03.04.2022 07:51
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Боже, бережи нашу перлину біля моря
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03.04.2022 07:34 Відповісти
Під....сер.
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03.04.2022 07:39 Відповісти
Одесо,тримайся!
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03.04.2022 07:41 Відповісти
Одесу вирішили визволити, визволителі хренові.
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03.04.2022 07:41 Відповісти
За Одесу кацапів будуть різати навіть на Брайтоні!
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03.04.2022 07:44 Відповісти
їх реднекі й так ріжуть. нема більше магазинів рашен фуд, чи згоріли чи юкрейніан
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03.04.2022 08:00 Відповісти
І правильно! Цим ублюдка ні де немає бути спокійно. Сцуки, повтікали і Америку, чого ж в своїй вєлікой расєї не сиділось? І НАТО не бояться!
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03.04.2022 08:23 Відповісти
А при чому тут це? Наскільки я знаю, реднек в перекладі з німецької - жлоб, бидло
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03.04.2022 09:53 Відповісти
А там Німецькою написано?
Дочого тут це? Курва - поворт по Португальскі а путін- маленька шльондра.
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03.04.2022 13:00 Відповісти
на Брайтоне куча **************, называющих нас бандеровцами. Биомусор не желающий вливаться в американский социум, живущий 20-30 лет в штатах и не выучив язык - смотрят только RT
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03.04.2022 08:59 Відповісти
Нвколи не розумів дебілів яки здриснули з росії але за кордоном постіно дивляться російське телебачення і читали російську пресу. Чому тоді здриснули? Залишайтесь в себе.
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03.04.2022 10:01 Відповісти
ну вони ж дотримуються філософії що не ми такі жість така, ну й їдуть до розвинутих країн де виявляється що все ж таки це вони такі а не життя таке, ну й бісяться, признати не признають, але гадять всюди де можливо щоб життя то зепсути і мати можливість знову казати що це не вони такі.
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03.04.2022 10:27 Відповісти
ще для того, щоб потім їх можно було звільнити "визволІтєлям" за "ущємлєніє рузьскаго ізика"
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03.04.2022 11:39 Відповісти
А раніше не можна було різати, навіть на Брайтоні? Наприклад за Київ, Харків чи Маріуполь?
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03.04.2022 12:49 Відповісти
********! Но хоть тревога сработала вовремя, минут за 10 до взрывов
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03.04.2022 07:45 Відповісти
****** руцкие ********, как же вас возненавидели в Одессе! Той самой Одессе, куда вам приезд "на отдых оторваться" теперь заказан по самые гланды. *** вам в глотку вместо пляжа Ланжерона и клубов в Аркадии
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03.04.2022 07:51 Відповісти
Лонгер, не тебе адресовано))) По ветке промазал))
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03.04.2022 07:52 Відповісти
Та я понял...
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03.04.2022 09:32 Відповісти
****** руцкие ********, как же вас возненавидели по всей Украине и Мире. Враг будет разбит Победа будет за нами. Слава Україні! Смерть російським фашистам!
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03.04.2022 08:42 Відповісти
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03.04.2022 10:26 Відповісти
каких за 10 с четырех часов тревога была а 6 началось
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03.04.2022 08:04 Відповісти
Точно, ошибся. Но все равно заранее оповестили, что радует
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03.04.2022 09:34 Відповісти
забурлило гомно калцапское, от бессилия, отгребает звезды, по всем направлениям, так они бомбят инфраструктуры городов, и по мирным людям! ну ничего ********, мы вас по любому, с начала бутылизируем, а потом, в пакетах, вашим родным, вышлем!
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03.04.2022 07:59 Відповісти
Ты ж Одессит Мишка, а это значит...
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03.04.2022 08:02 Відповісти
да впервые так атаковали жаль что не сбили
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03.04.2022 08:02 Відповісти
https://music.youtube.com/tasteprofile
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03.04.2022 08:05 Відповісти
Одесо і одесити, тримайтеся !
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03.04.2022 08:06 Відповісти
Ну вот, таки сделали маме нервы. Теперь мама сделает вам ваву.
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03.04.2022 08:10 Відповісти
Дай Бог, скоро проклятые орки такую ответку получат, что мало не покажется
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03.04.2022 08:10 Відповісти
Плывут туманы над волной,
Покрыты бирюзой,
Стоит у моря предо мной
Одесса, город мой..

Я хз каци мо не лезьте туда. Там народ своеобразний, весьолий, не поймут.
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03.04.2022 08:11 Відповісти
Одесса держись!
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03.04.2022 08:20 Відповісти
Падли кончені
щоб ви подохли!
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03.04.2022 08:23 Відповісти
Ну шо ватани, совкодрочери, путинососи і русофіли - "Адеса руzzкий хорот !". Йдіть ночуйте під катькою, щоб ваші братья не вїбали по ідолу
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03.04.2022 08:26 Відповісти
Її ще не зняли?
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03.04.2022 08:46 Відповісти
таки так . кляті падлюки кидали бомби в моє місто. напевно, щоб ми їх ще дужче любили. така от схиблена у орків логіка
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03.04.2022 08:34 Відповісти
У Одессы особая энергетика на этой планете, Вселенная не простит кацапью этого... Мордору суждено быть разрушенным, сначала экономически, затем и физически
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03.04.2022 08:49 Відповісти
Все веселее и веселее(((...
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03.04.2022 08:49 Відповісти
За Одесу, Україна має звільнити Придністров'я від цапів.
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03.04.2022 08:59 Відповісти
Молдова каже, що це їх територія. З чого б це має?
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03.04.2022 12:37 Відповісти
Та тут вже не з першим кублом тягнули до останнього і що з того вийшло ...
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03.04.2022 13:00 Відповісти
Це ж не у нас кубло, чужа територія. Якщо Молдова попросить, то ЗСУ будуть вирішувать
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03.04.2022 15:38 Відповісти
Мауглі, вихований мавпами був більш людяним...
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03.04.2022 09:20 Відповісти
Одесса мамочка держись! Привет с Караганды! Смерть кацапам!
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03.04.2022 09:21 Відповісти
В 89 был у вас в командировке! Спасибо за моральную поддержку, как можно больше общайтесь с людьми на эту тему, открывайте им глаза на зверства рашистов против граждан Украины!
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03.04.2022 09:43 Відповісти
ИЗ Караганды! попадаются казахи которые очко рвут за кацапье *************, за наследников убийц своих предков. мутанты!!!
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03.04.2022 10:49 Відповісти
Тут лично знаком с внуками бандеровцев, которые за кацапье очко рвут... А вы про где то далеко...
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03.04.2022 12:22 Відповісти
за Одессу с вас, суки, будет отдельный спрос.
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03.04.2022 09:27 Відповісти
Одесса - таки ДА. Привет из Сум. Держим строй
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03.04.2022 09:41 Відповісти
Одесситы держат кулачки за Сумы, держитесь, братья!
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03.04.2022 09:45 Відповісти
А я все проспала...
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03.04.2022 09:45 Відповісти
эти ******** все же очень хотят захватить все побережье до приднестровья !!!!!!

они считают что в половина уже есть !!!!!!!
хер им а не побережье!
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03.04.2022 10:18 Відповісти
цапы увезли нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС - поэтому нужно занять Приднестровье, свезти всех российских пленных и арестованных предателей в Колбасну и расположить лагеря вокруг склада боеприпасов
когда очередной москальский кретин решит пульнуть по складу, тысячи братьев по разуму скажут ему "спасибо, бро!"
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03.04.2022 10:41 Відповісти
кацап - це тепер тавро навічно ....це покидьок - це істота без серця та моралі - тільки рефлекси та жлонек....( пажрать - пабухать) ....
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03.04.2022 11:42 Відповісти
москалі випадають з людського суспільства; будуть розсипатися на десятки незалежних "республік"
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03.04.2022 12:26 Відповісти
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03.04.2022 13:36 Відповісти
Завжди історія повторюється,коли її погано вивчають...

Широкіє лімани
Поникшиє каштани
Красавіца Одєсса
Под вражеским огнем...
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03.04.2022 14:00 Відповісти
 
 