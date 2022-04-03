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Оккупанты атаковали Одессу с воздуха

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Город Одессу оккупанты атаковали с воздуха, часть вражеских ракет сбила ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, в некоторых районах города зафиксирован пожар.

Местным жителям порекомендовали закрыть окна и не мешать соответствующим службам делать работу.

Одесситам посоветовали побыть в укрытии, не паниковать и указали, что противник будет повержен. Город выстоит, написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Одесса. Война продолжается. Враг будет повержен. Не паникуйте! Действуйте по сигналам тревоги. Получайте информацию из официальных источников", - написал он.

Братчук в видеообращении сказал, что врагам будет ад. "Чтобы вы сдохли, вражины!" – заявил он.

Смотрите также: В Одесской области войска РФ проводят воздушную разведку и атакуют с неба, - Оперативное командование "Південь". ВИДЕО

По данным "Общественное Одесса" в Telegram, в воскресенье утром, 3 апреля, в городе были слышны взрывы, а также был виден дым.

"Видны два очага  возгорания и сильный дым", - отмечается в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+86
За Одесу кацапів будуть різати навіть на Брайтоні!
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03.04.2022 07:44
+78
Боже, бережи нашу перлину біля моря
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03.04.2022 07:34
+76
****** руцкие ********, как же вас возненавидели в Одессе! Той самой Одессе, куда вам приезд "на отдых оторваться" теперь заказан по самые гланды. *** вам в глотку вместо пляжа Ланжерона и клубов в Аркадии
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03.04.2022 07:51
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Боже, бережи нашу перлину біля моря
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03.04.2022 07:34 Ответить
Під....сер.
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03.04.2022 07:39 Ответить
Одесо,тримайся!
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03.04.2022 07:41 Ответить
Одесу вирішили визволити, визволителі хренові.
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03.04.2022 07:41 Ответить
За Одесу кацапів будуть різати навіть на Брайтоні!
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03.04.2022 07:44 Ответить
їх реднекі й так ріжуть. нема більше магазинів рашен фуд, чи згоріли чи юкрейніан
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03.04.2022 08:00 Ответить
І правильно! Цим ублюдка ні де немає бути спокійно. Сцуки, повтікали і Америку, чого ж в своїй вєлікой расєї не сиділось? І НАТО не бояться!
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03.04.2022 08:23 Ответить
А при чому тут це? Наскільки я знаю, реднек в перекладі з німецької - жлоб, бидло
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03.04.2022 09:53 Ответить
А там Німецькою написано?
Дочого тут це? Курва - поворт по Португальскі а путін- маленька шльондра.
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03.04.2022 13:00 Ответить
на Брайтоне куча **************, называющих нас бандеровцами. Биомусор не желающий вливаться в американский социум, живущий 20-30 лет в штатах и не выучив язык - смотрят только RT
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03.04.2022 08:59 Ответить
Нвколи не розумів дебілів яки здриснули з росії але за кордоном постіно дивляться російське телебачення і читали російську пресу. Чому тоді здриснули? Залишайтесь в себе.
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03.04.2022 10:01 Ответить
ну вони ж дотримуються філософії що не ми такі жість така, ну й їдуть до розвинутих країн де виявляється що все ж таки це вони такі а не життя таке, ну й бісяться, признати не признають, але гадять всюди де можливо щоб життя то зепсути і мати можливість знову казати що це не вони такі.
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03.04.2022 10:27 Ответить
ще для того, щоб потім їх можно було звільнити "визволІтєлям" за "ущємлєніє рузьскаго ізика"
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03.04.2022 11:39 Ответить
А раніше не можна було різати, навіть на Брайтоні? Наприклад за Київ, Харків чи Маріуполь?
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03.04.2022 12:49 Ответить
********! Но хоть тревога сработала вовремя, минут за 10 до взрывов
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03.04.2022 07:45 Ответить
****** руцкие ********, как же вас возненавидели в Одессе! Той самой Одессе, куда вам приезд "на отдых оторваться" теперь заказан по самые гланды. *** вам в глотку вместо пляжа Ланжерона и клубов в Аркадии
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03.04.2022 07:51 Ответить
Лонгер, не тебе адресовано))) По ветке промазал))
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03.04.2022 07:52 Ответить
Та я понял...
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03.04.2022 09:32 Ответить
****** руцкие ********, как же вас возненавидели по всей Украине и Мире. Враг будет разбит Победа будет за нами. Слава Україні! Смерть російським фашистам!
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03.04.2022 08:42 Ответить
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03.04.2022 10:26 Ответить
каких за 10 с четырех часов тревога была а 6 началось
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03.04.2022 08:04 Ответить
Точно, ошибся. Но все равно заранее оповестили, что радует
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03.04.2022 09:34 Ответить
забурлило гомно калцапское, от бессилия, отгребает звезды, по всем направлениям, так они бомбят инфраструктуры городов, и по мирным людям! ну ничего ********, мы вас по любому, с начала бутылизируем, а потом, в пакетах, вашим родным, вышлем!
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03.04.2022 07:59 Ответить
Ты ж Одессит Мишка, а это значит...
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03.04.2022 08:02 Ответить
да впервые так атаковали жаль что не сбили
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03.04.2022 08:02 Ответить
https://music.youtube.com/tasteprofile
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03.04.2022 08:05 Ответить
Одесо і одесити, тримайтеся !
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03.04.2022 08:06 Ответить
Ну вот, таки сделали маме нервы. Теперь мама сделает вам ваву.
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03.04.2022 08:10 Ответить
Дай Бог, скоро проклятые орки такую ответку получат, что мало не покажется
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03.04.2022 08:10 Ответить
Плывут туманы над волной,
Покрыты бирюзой,
Стоит у моря предо мной
Одесса, город мой..

Я хз каци мо не лезьте туда. Там народ своеобразний, весьолий, не поймут.
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03.04.2022 08:11 Ответить
Одесса держись!
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03.04.2022 08:20 Ответить
Падли кончені
щоб ви подохли!
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03.04.2022 08:23 Ответить
Ну шо ватани, совкодрочери, путинососи і русофіли - "Адеса руzzкий хорот !". Йдіть ночуйте під катькою, щоб ваші братья не вїбали по ідолу
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03.04.2022 08:26 Ответить
Її ще не зняли?
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03.04.2022 08:46 Ответить
таки так . кляті падлюки кидали бомби в моє місто. напевно, щоб ми їх ще дужче любили. така от схиблена у орків логіка
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03.04.2022 08:34 Ответить
У Одессы особая энергетика на этой планете, Вселенная не простит кацапью этого... Мордору суждено быть разрушенным, сначала экономически, затем и физически
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03.04.2022 08:49 Ответить
Все веселее и веселее(((...
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03.04.2022 08:49 Ответить
За Одесу, Україна має звільнити Придністров'я від цапів.
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03.04.2022 08:59 Ответить
Молдова каже, що це їх територія. З чого б це має?
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03.04.2022 12:37 Ответить
Та тут вже не з першим кублом тягнули до останнього і що з того вийшло ...
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03.04.2022 13:00 Ответить
Це ж не у нас кубло, чужа територія. Якщо Молдова попросить, то ЗСУ будуть вирішувать
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03.04.2022 15:38 Ответить
Мауглі, вихований мавпами був більш людяним...
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03.04.2022 09:20 Ответить
Одесса мамочка держись! Привет с Караганды! Смерть кацапам!
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03.04.2022 09:21 Ответить
В 89 был у вас в командировке! Спасибо за моральную поддержку, как можно больше общайтесь с людьми на эту тему, открывайте им глаза на зверства рашистов против граждан Украины!
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03.04.2022 09:43 Ответить
ИЗ Караганды! попадаются казахи которые очко рвут за кацапье *************, за наследников убийц своих предков. мутанты!!!
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03.04.2022 10:49 Ответить
Тут лично знаком с внуками бандеровцев, которые за кацапье очко рвут... А вы про где то далеко...
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03.04.2022 12:22 Ответить
за Одессу с вас, суки, будет отдельный спрос.
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03.04.2022 09:27 Ответить
Одесса - таки ДА. Привет из Сум. Держим строй
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03.04.2022 09:41 Ответить
Одесситы держат кулачки за Сумы, держитесь, братья!
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03.04.2022 09:45 Ответить
А я все проспала...
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03.04.2022 09:45 Ответить
эти ******** все же очень хотят захватить все побережье до приднестровья !!!!!!

они считают что в половина уже есть !!!!!!!
хер им а не побережье!
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03.04.2022 10:18 Ответить
цапы увезли нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС - поэтому нужно занять Приднестровье, свезти всех российских пленных и арестованных предателей в Колбасну и расположить лагеря вокруг склада боеприпасов
когда очередной москальский кретин решит пульнуть по складу, тысячи братьев по разуму скажут ему "спасибо, бро!"
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03.04.2022 10:41 Ответить
кацап - це тепер тавро навічно ....це покидьок - це істота без серця та моралі - тільки рефлекси та жлонек....( пажрать - пабухать) ....
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03.04.2022 11:42 Ответить
москалі випадають з людського суспільства; будуть розсипатися на десятки незалежних "республік"
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03.04.2022 12:26 Ответить
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03.04.2022 13:36 Ответить
Завжди історія повторюється,коли її погано вивчають...

Широкіє лімани
Поникшиє каштани
Красавіца Одєсса
Под вражеским огнем...
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03.04.2022 14:00 Ответить
 
 