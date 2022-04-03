Оккупанты атаковали Одессу с воздуха

Город Одессу оккупанты атаковали с воздуха, часть вражеских ракет сбила ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, в некоторых районах города зафиксирован пожар.

Местным жителям порекомендовали закрыть окна и не мешать соответствующим службам делать работу.

Одесситам посоветовали побыть в укрытии, не паниковать и указали, что противник будет повержен. Город выстоит, написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Одесса. Война продолжается. Враг будет повержен. Не паникуйте! Действуйте по сигналам тревоги. Получайте информацию из официальных источников", - написал он.

Братчук в видеообращении сказал, что врагам будет ад. "Чтобы вы сдохли, вражины!" – заявил он.

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По данным "Общественное Одесса" в Telegram, в воскресенье утром, 3 апреля, в городе были слышны взрывы, а также был виден дым.

"Видны два очага возгорания и сильный дым", - отмечается в сообщении.