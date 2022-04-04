Зверства оккупантов в Буче. ФОТО 18+

Продолжают поступать все новые свидетельства о зверствах российских оккупантов в Буче под Киевом.

Новые фотографии убитых и замученных людей опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поиски жертв еще продолжаются и в Буче, и в Ирпене, и на Житомирской трассе. Поэтому количество жертв будет гораздо больше. Также, по данным правоохранителей, отступая, оккупанты заминировали тела. Это не просто война - это геноцид", - написал он.

Федоров призвал политиков США и ЕС увидеть реалии войны с РФ. И предоставить Украине помощь – тяжелую артиллерию, бронетехнику, танки, военные грузовики, зенитные системы большой дальности.

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