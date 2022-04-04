Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+

Продовжують надходити все нові свідчення про звірства російських окупантів в Бучі під Києвом.

Нові фотографії вбитих і закатованих людей опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна - це геноцид", - написав він.

Федоров закликав політиків США та ЄС побачити реалії війни з РФ. Та надати Україні допомогу - важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності.

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