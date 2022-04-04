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Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Продовжують надходити все нові свідчення про звірства російських окупантів в Бучі під Києвом.

Нові фотографії вбитих і закатованих людей опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна - це геноцид", - написав він.

Федоров закликав політиків США та ЄС побачити реалії війни з РФ. Та надати Україні допомогу - важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності.

Читайте: Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

ФОТО 18+

Звірства окупантів в Бучі 01
Звірства окупантів в Бучі 02
Звірства окупантів в Бучі 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+81
99% злочинів, котрі росіяни приписували німцям в Другій Світовій були скоєні саме росіянами.
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04.04.2022 14:48
+40
Країна в якій проживають 140 мільйонів підарсів-повинна бути знищенна.
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04.04.2022 14:51
+37
Кацап-м'ясник і цим все скакзано...
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04.04.2022 14:47
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Орки розуміли, що вони вже там назавжди.... типу область РФ...
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04.04.2022 14:46 Відповісти
А тому протести, що проходять на півдні марні... головний протест - гарна гвинтівка з глушником...
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04.04.2022 14:49 Відповісти
Та де ж її взяти?
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04.04.2022 14:53 Відповісти
А де брали бандерівці? Першого москаля різали кухонним ножем. От вам і перший автомат.
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04.04.2022 15:06 Відповісти
Сначала коктейль.
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04.04.2022 15:13 Відповісти
Кацап-м'ясник і цим все скакзано...
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04.04.2022 14:47 Відповісти
кацап, це звір, це кровожадна, скажена гієна, зліквідуй ту гієну, попадеш в рай.
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04.04.2022 15:01 Відповісти
Так. Kassap, або Kassab, - тюркськими мовами означає різник, м'ясник.
Зокрема, турецькою мовою. Досить увігнати це слово до Гугл-картинок, і отримаєте купу фоток з м'ясом і м'ясниками.

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04.04.2022 22:03 Відповісти
99% злочинів, котрі росіяни приписували німцям в Другій Світовій були скоєні саме росіянами.
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04.04.2022 14:48 Відповісти
кацапами... і їх нелюдським червоно-коричневим режимом.
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04.04.2022 15:03 Відповісти
Взагалі-то ні... але їздили гитлерівці стажуватися це робити саме в СРСР.
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04.04.2022 15:07 Відповісти
Абсолютно вірно, Менгеле починав працювати в СРСР
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04.04.2022 15:30 Відповісти
Кров застила в жилах, не можу відійти від цих жахіть, що скоїла орда орків! За це буде помста тисячоліттями!
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04.04.2022 14:49 Відповісти
Срані нащадки більшовистських комісарів.
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04.04.2022 14:50 Відповісти
Московські бузувіри робили те саме задовго до появи більшовиків. Щонайменше 20 геноцидів було скоєно москвою в Україні від 1654 року, коли вони вперше зайшли в Київ: 1659, 1678, 1709, 1712, 1769, 1775, 1778, 1783, 1794, 1832, 1860, 1915, 1919, 1921, 1932, 1937, 1940, 1941, 1944 і 1946.
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04.04.2022 15:31 Відповісти
І тепер ще 2022, звісно.
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04.04.2022 15:32 Відповісти
1915, 1919, 1921, 1932, 1937, 1940, 1941, 1944 і 1946 - 1991 - це вже після.
Але ж світ в ті сиві часи (До 20 сторічча)теж був нецивілізованим. А з 20 стрічча кацапська зайва хромосома, злившись з більшовизмом, зробила небачене в ті часи і до нашого часу звіряче людоненависницьке бидло(іншими словами, люмпенів, якщо завгодно), котре загрожує цивілізації та взагалі всій планеті.
Не людей, скажених псів.
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04.04.2022 16:10 Відповісти
Q: Але ж світ в ті сиві часи (До 20 сторічча) теж був нецивілізованим.
A: Україна була цілком цивілізована, скажімо Руска Правда XI століття взагалі не містила ані смертної кари, ані звичних для середньовічної Европи покарань через скалічення. Війско Запорозьке XVI століття утримувало шпиталі для старих і немічних козаків.
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04.04.2022 17:11 Відповісти
перша в світі Конституція(хай і не діюча) - Пилипа Орлика за більше як 60 років до Американської і 80 до Французської
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04.04.2022 18:54 Відповісти
То була не зовсім конституція, а взаємні умови феодальної присяги гетьмана шведському королеві, в яких обидва гарантують широкі права та свободи Війську Запорожскому. Тобто прото-конституція, суспільний договір конституційної монархіі.
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04.04.2022 20:15 Відповісти
Модливо,Україна була цивілізована, але інший світ ТОДІ діяв вогнем та мечем, і про права людини ніхто не чув.
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04.04.2022 19:34 Відповісти
Q: 1915, 1919...
A: Се були не більшовицькі геноциди. Року 1915 був геноцид німців, а року 1919 геноцид жидів, обидва скоєні московськими імперцями.
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04.04.2022 17:45 Відповісти
В ті роки нарасії вже діяли майбутні більшовики, але не так вдало, як у 17-му, а відсоток серед них жидів Ви й без мене знаєте..
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04.04.2022 19:38 Відповісти
Країна в якій проживають 140 мільйонів підарсів-повинна бути знищенна.
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04.04.2022 14:51 Відповісти
Там немає 140 млн! Від сили 70
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04.04.2022 15:03 Відповісти
Ну в принципі трохи може і перебільшено, що тільки 70, але точно менше 140 - інакше б і армія була б куди побільше(у постійно воюючої майже 150мільонної країни! і така армія малочисельна?..)
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04.04.2022 18:58 Відповісти
В плен брать только тяжелораненых, которые в руках оружие держать не могут. Всех родственников убитых оккупантов в международный розыск (пока что как свидетелей, дальше эти рашодебилы сами своим языком про себя же и наляпают)
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04.04.2022 14:51 Відповісти
Яких нахєр тажєлоранєних? Чи ти не знаєш що «руцкіє в плєн нє сдаюцца»
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04.04.2022 14:56 Відповісти
Вони того і "не здаються", що після отаких художеств їх в полон просто не брали
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04.04.2022 15:04 Відповісти
Нужны реальные свидетели в Гааге и звери в зоопарках, пока медведей не завезут. Больше эти твари нах не нужны.
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04.04.2022 15:11 Відповісти
Треба їх перемогти, бо в Гаазі судять тільки переможених злочинців..
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04.04.2022 15:19 Відповісти
Так мы и победим. Тут даже вопросов нет. Путлер к 9 мая кинет все свое боеспособное орковойско. И будет очень знаменательно когда к этой дате его войска и техника закончится...
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04.04.2022 15:23 Відповісти
Нафіг нам ті важкопоранені окупанти потрібні? Переводити на них медикаменти й койко - місця...
Залишати живими тих, хто може дати цінну інформацію - й тих до допиту...
А в полон брати тих, хто сам здається зі зброєю і потім оголосить про це у ЗМІ...
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04.04.2022 15:10 Відповісти
Потому что всех рашистов с оружием в руках в плен не брать, а уничтожать на месте. И эта традиция наших воинов уже распространена в среде рашопадали.
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04.04.2022 15:15 Відповісти
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04.04.2022 14:55 Відповісти
Насправді для мене нічого дивного немає. росія таке робила в Чечні помножене на 1000 і в Сирії помножене на 100. Нажаль , цим мало хто цікавився. росія такою завжди була є і буде ,якщо лишиться в такому фоматі. тому нам потрібно закріпить з росією статус ворога , построїть семиметрові забори та замінувать кордон. І підготовитись до наступної війни, ворог нам показав слабкі місця, тоді ,можливо ,її не буде.
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04.04.2022 14:56 Відповісти
Я нагадаю, що в листопаді, буданов мав розвідувальну інформацію, що рашисти готуються до вторгнення. В грудні німецькі змі повідомили розвіддані з картою вторгнення. В січні глава американської розвідки приїжджав у Київ і особисто попередив зєлєнскаго, що буде вели війна. А тепер нагадайте, що робило клоунське шапіто всі ці місяці аби запобігти масовим смертям громадян України? Правильна відповідь - ніфіга, вони ще й приколювались з американців і європеців. Тому співучасниками масових вбивств цивільних українців можна сміло назвати зе-команду
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04.04.2022 14:56 Відповісти
І тут супергута понесло...А чого ж це нічого нема про відосики?Перекваліфіковуєшся? Якщо б нічого неробилося,то 40 днів би вже відспівували по Україні. А так,одне діло пи%діти про активну роботу,а інше-робити таку роботу.Можливо не так ,як тобі б хотілося,супергут.І якби влада не врахувала всі попередження,то Київ би дійсно,по прогнозах тих же,хто попереджав про напад, взяли б за 3 дні,а так вже й Київська обл. без кацапів,не те що столиця.Херовий ти стратег ,супергут,давай про відосики...
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04.04.2022 15:12 Відповісти
Ну так якщо ти такий "стратех", то розкажи нам як так сталось, що кацапня маршем пройшла до Маріка і окупувала Херсон? І якого х... не була сформована тер. оборона у Мелітополі, Бердянську, зєльоні ж знали про наступ з твоїх слів? І виходить здали частину півдня кацапам?
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04.04.2022 15:47 Відповісти
За шість годин від початку вторгнення кацапня вже була під херсоном і маріком, фактично окупувавши південь. Вважаю, що питання сухопутного коридору і води до криму, окупантами вже вирішено
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04.04.2022 16:00 Відповісти
Насправді там кацапи розбили з повітря одну українську бригаду, котра після того ще змогла відбити Каховку. Але суті справи воно не міняє.
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Насправді там тільки до Херсона 9 мостів і це не маленьких, а тіх що йдуть через річки що видно на картах, а ще дофіга маленьких що йдуть через болота і впадини. І аби із літака когось розбомбити. Треба мати навідників і координати..
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04.04.2022 18:14 Відповісти
Розбомбили колонну на дорозі до Херсона, було кацапське відео. Мертвих тіл там не видно, тож очевидно вояки просто покинули вантажівки, частину побитої техники і далі обороняли Антонівський міст тим, що лишилося.
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04.04.2022 19:53 Відповісти
Дай боже
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Як, як

Колаборанти. Вистачило біосміття яке перейшло на бік ворога
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04.04.2022 17:33 Відповісти
шашлики обіцяло і ляпало, що може Харків окупують - типу, "і хрін з ним", з Харковом, так що вони ще й Харків може готуються злити, а може навпаки - ще від Харкова за домовленністю орки відповзуть, наваляться на Донбас і Південь - і це їм наші щедрі єврейчики у владі віддадуть під "гарантії миру".... типу скажуть - ну от бачите яка перемога, Харків і Київ відстояли, а з Маріуполем, Мелитополем, Херсоном - хрін з ними, колись може заберемо, виключно дипломатичним шляхом, років через 15, не раніше....
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04.04.2022 19:04 Відповісти
Тільки що побачив фото на якому ще зовсім маленька дівчинка згвалтована . Хочеться плакати, але зараз не час для цього, час убивати, різати, душити, гвалтувати всіх рашистів. Навіть не хочеться постити цю картинку, вона куди страшніша ніж обгорілі трупи.
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04.04.2022 14:57 Відповісти
В жопу все це і ****** переговори
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04.04.2022 15:06 Відповісти
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04.04.2022 15:06 Відповісти
Царство Небесне загиблим та закатованим...
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04.04.2022 14:59 Відповісти
мразотная и паскудная рожа татаро-монгольской орды, это на люди - это скоты и подонки, им не место на Земле, только в аду
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04.04.2022 15:00 Відповісти
....только что не здесь , увидел фото убитых , изнасилованных деток до 10лет, руки обмотаны скотчем....этих тварей не убивать надо, а отрезать руки, ноги, гениталии....садить на доски на подшипниках и на уйх в рассею...а может и убивать ...звыняйте панове...такое выдержать невозможно...нелюди ипаные....
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04.04.2022 15:07 Відповісти
За всё ответят. И их свиноматки и их ублюдочное потомство. За всё ответят твари.
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04.04.2022 15:15 Відповісти
ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ!!!
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04.04.2022 15:22 Відповісти
Последним словом мольбы к Богу всех замучаных была просьба "ОТОМСТИ". А ведь это только часть освобожденной Украины.
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04.04.2022 15:22 Відповісти
Претензії до Заходу абсолютно справедливі, а поведінка багатьох європейських країн не витримує критики. Але, пред'являючи претензії заходу, чому наші посадовці не говорять про те, що знаючи історію України а також Чечню і ін наші еліти не турбувалися про безпеку країни і її громадян? Ми можемо просити про допомогу у Заходу, але чому захід має все для захисту, а ми потребуємо допомоги? Тобто, звинувачення мають лунати на мою думку на адресу всіх причетних.
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04.04.2022 15:24 Відповісти
Ну как мы знаем, Армия, Вира, Мова не подошла многим украинцам. Даже смеялись с этого. Такова плата за беспечность...
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04.04.2022 16:27 Відповісти
При Порошенко тоже не было сделано много того, что должно быть сделано
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05.04.2022 05:17 Відповісти
Совершенно верно. 20 лет плевали в потолок и считали ворон, в отличие от тех же прибалтов. А ведь были же попытки устроить бунт в Крыму, и Тузла была и другие совсем недружественные действия со стороны РФ. Но тогда удавалось кое-как отбиться от этих наскоков - и продолжали дальше плевать в потолок и не делали никаких выводов. И Грузия была - и опять никаких выводов, полная безмятежность. И только бесконечные олигархические войны за право дерибанить страну. И никакого строительства государства с учетом вероятных угроз. Та даже осознанного вектора движения государства лет на 5 вперед и того никогда не было, пока под задом пламя не рвануло. И теперь смотрим где те маленькие прибалты - зонтик НАТО, доступ к современному оружию, финансовая поддержка и т.д. - и где мы ...
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05.04.2022 06:28 Відповісти
З огляду на те, що цивільного населення в ході війни гине значно більше, аніж військових, вважаю НАДЗВИЧАЙНО важливим питання забезпечення права на самозахист некомбатантів. Частково шлях до самозахисту забезпечено правом безкарно вбивати ворога. Але технічно така можливість омежується неможливістю придбання зброї. В умовах вічного сусідства з агресором необхідно озброїти всіх громадян України. Громадянин України мусить мати повне право володіння та носіння будь-якої зброї в мирний час, а тим паче в умовах воєнного стану.
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04.04.2022 15:25 Відповісти
Нажаль не встигли прийняти закон. Хоча законопроект був поданий до війни.
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04.04.2022 17:38 Відповісти
ця влада зараз вилучає у людей трофейну зброю. Оттаке! доюровольці їдуть на фронт, ціною життя здобувають зброю в бою, а на блок-постах у них мєнти вилучають все до останнього набою, а прокурви заводять справи та кошмарять патріотів
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04.04.2022 17:44 Відповісти
Будьте прокляті рашиські варвари ,будь прклята нациська росія ,будь проклятий дибільний народ імперіі зла ,не буде вам прощення ніколи.
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04.04.2022 15:25 Відповісти
Факти цієї війни показали абсолютну беззахисність нонкомбатантів. Орки вбивають, гвалтують та грабують цивільних. ЗСУ вправно воюють, але використовують в основному тактику партизанської війни - мобільними групами, уникаючи прямих зіткнень.
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04.04.2022 15:33 Відповісти
Это ****** . Кто то еще хочет мира с русней
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04.04.2022 15:51 Відповісти
Нехай московити не звіздять шо ета пастановка. Трупи всихаються, там двох чоловіків щоки висохли, випячуються щелепи, внизу скоріше всього спалені трупи двох жінок. Так виглядає що смерть настала приблизно більше 2 тижнів тому. Але впливає температура, вологість, і т.д.
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04.04.2022 15:53 Відповісти
Зелёные *****! Раздайте оружие населению!
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04.04.2022 15:53 Відповісти
Вступай до лав ЗСУ
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04.04.2022 17:39 Відповісти
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04.04.2022 15:56 Відповісти
полонених орків тра' на обмін віддавати сліпими та без кінцівок
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04.04.2022 15:56 Відповісти
Оркостан должен быть разрушен!
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04.04.2022 16:04 Відповісти
их на куски надо рвать за все их зверства,за насилие над женщинами и детьми,за пытки!они даже не фашисты,фашисты тех зверств не чинили как эти твари чинят!они сатанинские отродья!!!!!!!!
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04.04.2022 16:11 Відповісти
Узнал сегодня. У моей одногруппницы соседи не успели убежать из Бучи. Когда эти твари начали там пулять по всем, у людей выбежал кот из двора, твари устроили охоту за ним, ребенок 5-летний увидел и услышал это кричал, родители его прижимали, чтоб русня не услышала. Котик лежал в 10-15 м от двора, изрешетили. Малого теперь точно к бабке какой-то надо, стресс сильнейший, но они выжили.
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04.04.2022 16:12 Відповісти
Головне, що живі і здорові
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04.04.2022 17:40 Відповісти
Дивіться "любителі руССкава міра" - там могли бути і ви ! ! ! Дивіться Орбан і Уряд Угорщини - ви швидко забули 1956 рік ! Дивіться Меркель , Шольц і Уряд Німеччини - ви є "гальмом" нових санкцій і ембарго на поставку нафти і газу рашистів ! Дивіться - це путинський режим робить геноцид народу України !!!
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04.04.2022 16:55 Відповісти
смерть москалям.
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04.04.2022 16:57 Відповісти
А орки кажуть що це декорації, фейк.
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04.04.2022 17:03 Відповісти
Абсолютно байдуже, що вони там кажуть.
Їхні слова не варті нічого.
росєя країна вбивця для всього цивілізованого світу
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04.04.2022 17:43 Відповісти
#путинсгинь
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04.04.2022 17:09 Відповісти
https://github.com/zbroyar/mass_killings/blob/master/Cleansing.org

Читайте і поширюйте
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04.04.2022 17:17 Відповісти
https://youtu.be/9MNuMJNIS64
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04.04.2022 17:20 Відповісти
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04.04.2022 17:27 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 17:36 Відповісти
Śmierć kacapom nie ma litości
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04.04.2022 17:43 Відповісти


Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Не пам'ятаю де,але дивився чи читав якусь статтю про жахіття,які творили звірі із вузькими очима у складі рос.армії у Чечні...сенс у тому,що теперішні кадирівці порівняно із ними просто дітлахи в плані терору...
https://www.youtube.com/watch?v=bTOA9cLL80A

Цей ролик Марка Солоніна вже про Україну...
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04.04.2022 18:20 Відповісти
Мрію побачити таке в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!!
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04.04.2022 18:53 Відповісти
Я не хочу обидеть НОРМАЛЬНЫХ 3/14дорасов...
Но, **** - 3/14ДОРАСЫ!!!
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Вот вам люди - пример!

КТО СДАСТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ВАМ БУДЕТ ТАКЖЕ

Америкос и Великобрит зассали и предали а русня резвится!
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04.04.2022 19:55 Відповісти
Кацапы должны здохнуть. Не важно как, но все до единого
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04.04.2022 20:04 Відповісти
Россия страна ублюдков не имеет права на существование
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05.04.2022 10:04 Відповісти
 
 