Звірства окупантів в Бучі. ФОТО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Продовжують надходити все нові свідчення про звірства російських окупантів в Бучі під Києвом.
Нові фотографії вбитих і закатованих людей опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна - це геноцид", - написав він.
Федоров закликав політиків США та ЄС побачити реалії війни з РФ. Та надати Україні допомогу - важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності.
ФОТО 18+
Топ коментарі
+81 Порохобандерівець
показати весь коментар04.04.2022 14:48
+40 Вадим Мулява
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+37 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.04.2022 14:47
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Будь ласка, зачекайте...
Зокрема, турецькою мовою. Досить увігнати це слово до Гугл-картинок, і отримаєте купу фоток з м'ясом і м'ясниками.
Але ж світ в ті сиві часи (До 20 сторічча)теж був нецивілізованим. А з 20 стрічча кацапська зайва хромосома, злившись з більшовизмом, зробила небачене в ті часи і до нашого часу звіряче людоненависницьке бидло(іншими словами, люмпенів, якщо завгодно), котре загрожує цивілізації та взагалі всій планеті.
Не людей, скажених псів.
A: Україна була цілком цивілізована, скажімо Руска Правда XI століття взагалі не містила ані смертної кари, ані звичних для середньовічної Европи покарань через скалічення. Війско Запорозьке XVI століття утримувало шпиталі для старих і немічних козаків.
A: Се були не більшовицькі геноциди. Року 1915 був геноцид німців, а року 1919 геноцид жидів, обидва скоєні московськими імперцями.
Залишати живими тих, хто може дати цінну інформацію - й тих до допиту...
А в полон брати тих, хто сам здається зі зброєю і потім оголосить про це у ЗМІ...
Колаборанти. Вистачило біосміття яке перейшло на бік ворога
Їхні слова не варті нічого.
росєя країна вбивця для всього цивілізованого світу
Читайте і поширюйте
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=bTOA9cLL80A
Цей ролик Марка Солоніна вже про Україну...
Но, **** - 3/14ДОРАСЫ!!!
КТО СДАСТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ВАМ БУДЕТ ТАКЖЕ
Америкос и Великобрит зассали и предали а русня резвится!