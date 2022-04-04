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война (47275) Киевская область (3540) Венедиктова (723) Бородянка (61)

Наихудшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о зверствах оккупантов на Киевщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что наихудшая ситуация по количеству жертв на Киевщине - в Бородянке.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле относительно людей наихудшая ситуация по жертвам - в Бородянке. Я думаю, что мы будем говорить еще отдельно о Бородянке", - отметила она.

В то же время, добавила Венедиктова, не стоит забывать и о других регионах, которые благодаря ВСУ были освобождены.

Смотрите также: Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
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04.04.2022 20:00
+27
хтів лайкнути, та зіншого боку, бридко дивитись на це мерзенне створіння
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04.04.2022 20:05
+19
А впереди Мелитополь, Брдянск, Энергодар, Херсон , Мариуполь.
Страшно даже подумать ,что там творится.
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04.04.2022 20:08
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04.04.2022 20:00 Ответить
хтів лайкнути, та зіншого боку, бридко дивитись на це мерзенне створіння
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04.04.2022 20:05 Ответить
Нагадайте, шо за Ібло?? Лєщєнко?
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04.04.2022 20:13 Ответить
Точно лещенко.

Недавече (тиждень-два тому) воно виступало на прямому. Було в нього дуже ситне та задоволене їбло.
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04.04.2022 20:48 Ответить
Яка ж огидна пика!
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04.04.2022 20:15 Ответить
А бачили істоту у ретузах і плащі на вул. Бучі з "ротою" - це вже здець. Подібні організми, свого часу, порівнювали західні ЗМІ з кацапською наволоччю, атепер сцють людям з інтера (!) і г+г лесливі "ворог успіху не мав" і тихо закривають рота опозиційним каналам!

Моя особиста думка: у них людського лишилось на рівні полірованих мешт ... може нижче.
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04.04.2022 20:54 Ответить
ай да прокурорва, ай да умница... всё знат, визде быват, всё чувствоват, всё ощущат...
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04.04.2022 20:01 Ответить
У нее работа такая
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04.04.2022 20:11 Ответить
боюсь навіть думати (((((
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04.04.2022 20:04 Ответить
И Буча и Бородянка и после всех городов после орков мы будем а ****.
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04.04.2022 20:07 Ответить
А впереди Мелитополь, Брдянск, Энергодар, Херсон , Мариуполь.
Страшно даже подумать ,что там творится.
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04.04.2022 20:08 Ответить
якби в квітні 2019-го нарід не обрав би довпойопа презедентом, то активна підготовка до війни з рашистами почалась би за три місяці до вторгнення і тисячі мирних мешканців зараз були б живими.
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04.04.2022 20:12 Ответить
Она бы не прекращалась с 15 года...
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04.04.2022 20:22 Ответить
Я навіть не виключаю, що ***** би не сунувся сюди зараз взагалі. Не тому, що боїться Порошенка, а просто вибір населенням Зє дав йому хибний сигнал про те, що тут стомилися від війни і хочуть квітами зустрічати кацапів. Ну і що Зє здрисне. Якби залишався Порошенко - може би він не розраховува на бліцкриг і не нападав би. А може навпаки - краще би підготувався.
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04.04.2022 21:04 Ответить
Харьков, братан. Вот где я себя хорошо чувствую, Патамушта знаю, что оркам здесь нипалучаєтся
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04.04.2022 20:13 Ответить
если бы в каждой хате был помповик или карабин...
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04.04.2022 20:15 Ответить
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04.04.2022 20:25 Ответить
Чекаємо на появу арахамії, яких скаже:" Не треба нагнітати. Це наші майбутні гаранти". Пісець.
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04.04.2022 20:30 Ответить
«Беларускі Гаюн» опубликовал данные солдат-мародёров ВС РФ, которые могут быть причастны к преступлениям на территории Украины
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04.04.2022 21:16 Ответить
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04.04.2022 21:18 Ответить
Интересная статья на кавказ.центре https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 21:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4
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05.04.2022 16:53 Ответить
 
 