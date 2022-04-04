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Наихудшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о зверствах оккупантов на Киевщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что наихудшая ситуация по количеству жертв на Киевщине - в Бородянке.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле относительно людей наихудшая ситуация по жертвам - в Бородянке. Я думаю, что мы будем говорить еще отдельно о Бородянке", - отметила она.
В то же время, добавила Венедиктова, не стоит забывать и о других регионах, которые благодаря ВСУ были освобождены.
Топ комментарии
+32 Перехватчик
показать весь комментарий04.04.2022 20:00
+27 Виктор Коцяруба
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+19 JleXa BaCuJl6eB
показать весь комментарий04.04.2022 20:08
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Недавече (тиждень-два тому) воно виступало на прямому. Було в нього дуже ситне та задоволене їбло.
Моя особиста думка: у них людського лишилось на рівні полірованих мешт ... може нижче.
Страшно даже подумать ,что там творится.
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