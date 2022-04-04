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Найгірша ситуація в Бородянці, - Венедіктова про звірства окупантів на Київщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що найгірша ситуація по кількості жертв на Київщині - в Бородянці.
Про це вона повідомилал в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді щодо людей найгірша ситуація по жертвах - в Бородянці. Я думаю, що ми говоритимемо ще окремо про Бородянку", - зазначила вона.
Водночас, додала Венедіктова, не варто забувати й про інші регіони, які завдяки ЗСУ були звільнені.
Топ коментарі
+32 Перехватчик
показати весь коментар04.04.2022 20:00
+27 Виктор Коцяруба
показати весь коментар04.04.2022 20:05
+19 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар04.04.2022 20:08
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Будь ласка, зачекайте...
Недавече (тиждень-два тому) воно виступало на прямому. Було в нього дуже ситне та задоволене їбло.
Моя особиста думка: у них людського лишилось на рівні полірованих мешт ... може нижче.
Страшно даже подумать ,что там творится.
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