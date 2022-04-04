Найгірша ситуація в Бородянці, - Венедіктова про звірства окупантів на Київщині

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що найгірша ситуація по кількості жертв на Київщині - в Бородянці.

Про це вона повідомилал в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді щодо людей найгірша ситуація по жертвах - в Бородянці. Я думаю, що ми говоритимемо ще окремо про Бородянку", - зазначила вона.

Водночас, додала Венедіктова, не варто забувати й про інші регіони, які завдяки ЗСУ були звільнені.

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