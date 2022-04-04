РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5044 посетителя онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
54 633 54
армия РФ (15464) война (47275)

Российские десантники бросили своего раненого командира под Киевом. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские десантники во время боев под Киевом бросили умирать раненого командира.

Об этом в фейсбуке сообщил Антон Колумбет, передает Цензор.НЕТ.

Российские десантники бросили своего раненого командира под Киевом 01

"Он был командиром, и, скорее всего, имел серьезную привязанность личного состава. Иначе его просто бросили бы на месте. Но его тянули - долго, очень долго. Бесконечно долго по меркам ночного ада, который тогда устроила элитным российским десантам обычная украинская пехота.

Сначала его тянули на импровизированных носилках из доски и двух калашматов. Потом положили на обычную садовую тачку и покатили – по камням, ухабам и битой дороге. Ему было очень больно.

Его замотали как смогли, наскоро, в темноте, и только тогда увидели, что, кроме головы и тела, у него пробиты ноги. И тогда его бросили медленно умирать на этой тачке. Подложили ему под голову подушку, словно извинились. Бросили и пошли ловить огонь наших войск, улепетывая. А он остался доходить в холодную ночь. Он хотел пить, ему было страшно и ему было очень больно.

Недостаточно больно", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Еб#л я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - российские солдаты хотят вырваться из войны в Украине. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+96
Сподіваюсь, падло подохло?
А то я ******** історії зі щасливим завершенням!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32
+76
Русоскотинка сваих не брасает.
Сдохните, твари.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32
+71
Наверное его ещё и ограбили перед бегством.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русоскотинка сваих не брасает.
Сдохните, твари.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32 Ответить
брось камандир.. не донесешь.............
руския сваих не брасают..............
показать весь комментарий
04.04.2022 20:55 Ответить
колорадка у него ... такая длинная,
а жизнь - короткая

совпадение ?
не думаю
показать весь комментарий
04.04.2022 21:59 Ответить
Сподіваюсь, падло подохло?
А то я ******** історії зі щасливим завершенням!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32 Ответить
А я сподіваюся, що ні. У всякому разі він мав би перед смертю побачити живих "українських нацистів". Щоб обісратися не один раз, як вмираючий, а двічі.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:50 Ответить
Сподіваюся, що вони його спочатку сгалтували а потім просили.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:05 Ответить
Ну ж написано: БУВ.
показать весь комментарий
05.04.2022 00:16 Ответить
Наверное его ещё и ограбили перед бегством.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:32 Ответить
И послали в секретный фарватер.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:38 Ответить
Ну шо Вы такое говорите , кто грабит , Они же оСвабадители. Ну облегчили немного, чтобы ему карманы не давило....
показать весь комментарий
04.04.2022 20:44 Ответить
переходной унитаз полка
показать весь комментарий
04.04.2022 21:36 Ответить
рюSSкие своих не бросают
показать весь комментарий
04.04.2022 20:33 Ответить
Таки офицер сдох?(я надеюсь)
показать весь комментарий
04.04.2022 20:33 Ответить
Ви знущаєтеся??

file:///C: ? Вилучіть допис, засміють.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:42 Ответить
https://t.me/Hajun_BY о це хотів добавити.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:44 Ответить
Здох?
показать весь комментарий
04.04.2022 20:33 Ответить
Это знать необязательно. Чтоб его **** денег не получила за труп. Пишите что живой короче.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:36 Ответить
надеюсь наши не помешали ему умереть
показать весь комментарий
04.04.2022 20:34 Ответить
Рашисты не умирают, а подыхают
показать весь комментарий
04.04.2022 22:07 Ответить
Наверное решили что ковры и стиральная машинка таки более ценные.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:34 Ответить
Сподіваюся, що його підлеглі теж недалеко дійшли
показать весь комментарий
04.04.2022 20:34 Ответить
Бачите, лише ви мислите стратегічно, а у всіх інших, тактичне мислення: переживають чи подох командир, а от про підлеглих забули!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:40 Ответить
про подчиненных это был бы второй вопрос
показать весь комментарий
04.04.2022 20:48 Ответить
Задабалісь такого кабана таскать...
показать весь комментарий
04.04.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 20:38 Ответить
https://t.me/Hajun_BY
показать весь комментарий
04.04.2022 20:34 Ответить
Какой позор... Лежит побитый вражеский конязь, холопы разбежались.. Итог брехни сцаря.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:36 Ответить
Ну, і.....що після боляче дуже боляче, здох !?
показать весь комментарий
04.04.2022 20:36 Ответить
А Бучанцям не було боляче? Звірюці - звіряча смерть! Хай здохнуть окупанти!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:40 Ответить
Ну там написано для тих хто не розуміє
суті : " недостатньо боляче".
показать весь комментарий
04.04.2022 20:44 Ответить
в нього просто боліла голова і нів кого не було цитрамону
показать весь комментарий
04.04.2022 20:41 Ответить
Имя, сестRа, имя!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:42 Ответить
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:43 Ответить
Помер Никодим, да и хрен с ним.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:44 Ответить
Так він здох чи ні? Оце цікаво. Вибачте,але всі ці психологічні ексцеси недоречні.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:44 Ответить
Руцькі свині своїх нє бросают
показать весь комментарий
04.04.2022 20:50 Ответить
а якщо кинули, то не вони
показать весь комментарий
04.04.2022 22:03 Ответить
Да пьяный он в драбадан! Стакан стекломоя и будет как новенький!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:53 Ответить
Головне колородками обмотали, шоб пруха ва всьом и фартило, вапшето скрепненько- в колорадках на калашах, но не до конца - повинен був підврватись гранатою або пістоль з одним па роном. Жарти жартами, але свинособаки не просто так кинули камандіра - сподівались що підберуть гуманні украінці та вилікують
показать весь комментарий
04.04.2022 20:55 Ответить
Таку картинку намалював, майже романтичну. Я ледь не розплакався, «спасалікакмаглі»... Да хєр там! Кинули, де кинули. Де був, там і кинули. Він тим кацапам і в куй не тарахтів - витаскувати ще це гівно. Вони йому подушку лишили, тому що вона не дуже у товарному вигляді була - все одно не продаш.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:58 Ответить
Вы не понимаете, это другое, это все построено нациком Долгоруким, который отправил ДРГ в Москву.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:47 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 21:02 Ответить
а этот на памятник чЛенину похож, как бы верную дорогу указывает пролетариату.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:05 Ответить
Нужно было согреть холодной ночью, дров столько вокруг...
показать весь комментарий
04.04.2022 21:13 Ответить
Он точно уже всё? Кажется между своих точно считался важным. Если уж всю ночь тащили.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:17 Ответить
ну хоть подушку, вместа полена положили)))
показать весь комментарий
04.04.2022 21:22 Ответить
Ну вы ему сделали достатьно боляче?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:27 Ответить
А в некрологи напишут:пал смертью храбрых,защищая отход товарищей)))
показать весь комментарий
04.04.2022 21:31 Ответить
товарищи тоже отошли...а, гундяй прочтет им модный отходняк....
показать весь комментарий
04.04.2022 21:59 Ответить
сдохните выродки рашистские,Проклинаю навеки,изгои,рабы 21века,деграданты,смерть врагам.Слава ВСУ!Слава Украине!
показать весь комментарий
04.04.2022 21:54 Ответить
какую-то интригу оставили...так умер или нет в итоге???
показать весь комментарий
04.04.2022 23:09 Ответить
Солдат брось, брось!!!... Да не меня,...телевизор.
показать весь комментарий
05.04.2022 02:04 Ответить
 
 