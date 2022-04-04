Российские десантники бросили своего раненого командира под Киевом. ФОТО

Российские десантники во время боев под Киевом бросили умирать раненого командира.

Об этом в фейсбуке сообщил Антон Колумбет, передает Цензор.НЕТ.

"Он был командиром, и, скорее всего, имел серьезную привязанность личного состава. Иначе его просто бросили бы на месте. Но его тянули - долго, очень долго. Бесконечно долго по меркам ночного ада, который тогда устроила элитным российским десантам обычная украинская пехота.

Сначала его тянули на импровизированных носилках из доски и двух калашматов. Потом положили на обычную садовую тачку и покатили – по камням, ухабам и битой дороге. Ему было очень больно.

Его замотали как смогли, наскоро, в темноте, и только тогда увидели, что, кроме головы и тела, у него пробиты ноги. И тогда его бросили медленно умирать на этой тачке. Подложили ему под голову подушку, словно извинились. Бросили и пошли ловить огонь наших войск, улепетывая. А он остался доходить в холодную ночь. Он хотел пить, ему было страшно и ему было очень больно.

Недостаточно больно", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Еб#л я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - российские солдаты хотят вырваться из войны в Украине. АУДИО