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Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські десантники під час боїв під Києвом покинули помирати свого пораненого командира.

Про це у фейсбуці повідомив Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ.

Російські десантники покинули свого пораненого командира під Києвом 01

"Він був командиром, і скоріше за все мав серйозну прихильність особового складу - інакше б його просто кинули на місці. Але його тягнули - довго, дуже довго. Безкінечно довго по мірках нічного пекла, яке тоді вшлатувала елітним російським дєсантам звичайна українська піхота.

Спочатку його тягнули на імпровізованих ношах з дошки та двох калашматів. Потім поклали на звичайну садову тачку і покотили - по камінню, ухабах та битій дорозі. Йому було дуже боляче.

Його замотали як змогли, нашвидкоруч, в темряві, і тільки тоді побачили що окрім голови і тіла у нього пробиті ноги. І тоді його кинули повільно вмирати на цій тачці. Підклали йому під голову подушку - наче вибачились. Кинули - і пішли ловити вогонь наших військ, драпаючи. А він лишився доходити в холодній ночі. Він хотів пити, йому було страшно, і йому було дуже, дуже боляче.

Недостатньо боляче", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+96
Сподіваюсь, падло подохло?
А то я ******** історії зі щасливим завершенням!
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04.04.2022 20:32
+76
Русоскотинка сваих не брасает.
Сдохните, твари.
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04.04.2022 20:32
+71
Наверное его ещё и ограбили перед бегством.
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04.04.2022 20:32
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Русоскотинка сваих не брасает.
Сдохните, твари.
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04.04.2022 20:32 Відповісти
брось камандир.. не донесешь.............
руския сваих не брасают..............
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04.04.2022 20:55 Відповісти
колорадка у него ... такая длинная,
а жизнь - короткая

совпадение ?
не думаю
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04.04.2022 21:59 Відповісти
Сподіваюсь, падло подохло?
А то я ******** історії зі щасливим завершенням!
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04.04.2022 20:32 Відповісти
А я сподіваюся, що ні. У всякому разі він мав би перед смертю побачити живих "українських нацистів". Щоб обісратися не один раз, як вмираючий, а двічі.
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04.04.2022 20:50 Відповісти
Сподіваюся, що вони його спочатку сгалтували а потім просили.
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04.04.2022 22:05 Відповісти
Ну ж написано: БУВ.
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05.04.2022 00:16 Відповісти
Наверное его ещё и ограбили перед бегством.
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04.04.2022 20:32 Відповісти
И послали в секретный фарватер.
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04.04.2022 20:38 Відповісти
Ну шо Вы такое говорите , кто грабит , Они же оСвабадители. Ну облегчили немного, чтобы ему карманы не давило....
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04.04.2022 20:44 Відповісти
переходной унитаз полка
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04.04.2022 21:36 Відповісти
рюSSкие своих не бросают
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Таки офицер сдох?(я надеюсь)
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Ви знущаєтеся??

file:///C: ? Вилучіть допис, засміють.
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04.04.2022 20:42 Відповісти
https://t.me/Hajun_BY о це хотів добавити.
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04.04.2022 20:44 Відповісти
Здох?
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Это знать необязательно. Чтоб его **** денег не получила за труп. Пишите что живой короче.
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04.04.2022 20:36 Відповісти
надеюсь наши не помешали ему умереть
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04.04.2022 20:34 Відповісти
Рашисты не умирают, а подыхают
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Наверное решили что ковры и стиральная машинка таки более ценные.
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04.04.2022 20:34 Відповісти
Сподіваюся, що його підлеглі теж недалеко дійшли
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04.04.2022 20:34 Відповісти
Бачите, лише ви мислите стратегічно, а у всіх інших, тактичне мислення: переживають чи подох командир, а от про підлеглих забули!
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04.04.2022 20:40 Відповісти
про подчиненных это был бы второй вопрос
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04.04.2022 20:48 Відповісти
Задабалісь такого кабана таскать...
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04.04.2022 20:34 Відповісти
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04.04.2022 20:38 Відповісти
https://t.me/Hajun_BY
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04.04.2022 20:34 Відповісти
Какой позор... Лежит побитый вражеский конязь, холопы разбежались.. Итог брехни сцаря.
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04.04.2022 20:36 Відповісти
Ну, і.....що після боляче дуже боляче, здох !?
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04.04.2022 20:36 Відповісти
А Бучанцям не було боляче? Звірюці - звіряча смерть! Хай здохнуть окупанти!
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Ну там написано для тих хто не розуміє
суті : " недостатньо боляче".
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04.04.2022 20:44 Відповісти
в нього просто боліла голова і нів кого не було цитрамону
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04.04.2022 20:41 Відповісти
Имя, сестRа, имя!!!
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04.04.2022 20:42 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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04.04.2022 20:43 Відповісти
Помер Никодим, да и хрен с ним.
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04.04.2022 20:44 Відповісти
Так він здох чи ні? Оце цікаво. Вибачте,але всі ці психологічні ексцеси недоречні.
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04.04.2022 20:44 Відповісти
Руцькі свині своїх нє бросают
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04.04.2022 20:50 Відповісти
а якщо кинули, то не вони
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Да пьяный он в драбадан! Стакан стекломоя и будет как новенький!
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04.04.2022 20:53 Відповісти
Головне колородками обмотали, шоб пруха ва всьом и фартило, вапшето скрепненько- в колорадках на калашах, но не до конца - повинен був підврватись гранатою або пістоль з одним па роном. Жарти жартами, але свинособаки не просто так кинули камандіра - сподівались що підберуть гуманні украінці та вилікують
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04.04.2022 20:55 Відповісти
Таку картинку намалював, майже романтичну. Я ледь не розплакався, «спасалікакмаглі»... Да хєр там! Кинули, де кинули. Де був, там і кинули. Він тим кацапам і в куй не тарахтів - витаскувати ще це гівно. Вони йому подушку лишили, тому що вона не дуже у товарному вигляді була - все одно не продаш.
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04.04.2022 20:58 Відповісти
Вы не понимаете, это другое, это все построено нациком Долгоруким, который отправил ДРГ в Москву.
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04.04.2022 21:47 Відповісти
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04.04.2022 21:02 Відповісти
а этот на памятник чЛенину похож, как бы верную дорогу указывает пролетариату.
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04.04.2022 22:05 Відповісти
Нужно было согреть холодной ночью, дров столько вокруг...
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04.04.2022 21:13 Відповісти
Он точно уже всё? Кажется между своих точно считался важным. Если уж всю ночь тащили.
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04.04.2022 21:17 Відповісти
ну хоть подушку, вместа полена положили)))
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04.04.2022 21:22 Відповісти
Ну вы ему сделали достатьно боляче?
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04.04.2022 21:27 Відповісти
А в некрологи напишут:пал смертью храбрых,защищая отход товарищей)))
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04.04.2022 21:31 Відповісти
товарищи тоже отошли...а, гундяй прочтет им модный отходняк....
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04.04.2022 21:59 Відповісти
сдохните выродки рашистские,Проклинаю навеки,изгои,рабы 21века,деграданты,смерть врагам.Слава ВСУ!Слава Украине!
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04.04.2022 21:54 Відповісти
какую-то интригу оставили...так умер или нет в итоге???
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04.04.2022 23:09 Відповісти
Солдат брось, брось!!!... Да не меня,...телевизор.
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05.04.2022 02:04 Відповісти
 
 