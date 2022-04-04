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Зверства в Буче – это только верхушка айсберга, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "ужасы, которые мы видели в Буче, - это лишь верхушка айсберга всех преступлений, совершенных до сих пор российской армией" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам Кулебы, зверства оккупантов требуют серьезных санкций от стран G7 и Евросоюза.

Кулеба призвал ввести "строгие" санкции против России, а также требовал исключения России из Совета ООН по правам человека.

"Запад продолжает подпитывать российскую машину войны платежами за энергоносители, все еще продолжающейся торговлей между Россией и западными странами, финансовыми транзакциями, которые проводят до сих пор не отключенные от SWIFT российские банки", - подчеркнул министр.

"Могу без преувеличения, с большим сожалением сказать, что ситуация в Мариуполе намного хуже по сравнению с тем, что мы увидели в Буче и других городах, селениях и селах вблизи Киева", - сказал глава МИД.

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Топ комментарии
+16
Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
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04.04.2022 21:38
+15
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:36
+10
Оце правда.
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04.04.2022 21:35
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Оце правда.
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04.04.2022 21:35 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:36 Ответить
Один орк дхвонив своїй мамаші і розповідав як гвалтував десятирічну дівчинку, на що тая **** сказала - так єтім хахлам і нада.
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04.04.2022 21:37 Ответить
К такой инфе надо подходить очень осторожно. Вполне могут быть кацапские вкиды, чтобы дискредитировать перехваты СБУ. Механизм такой: вкидывается фэйк, его распространяют, потом разоблачают, тем самым ставя под сомнения остальную инфу. Кацапы сейчас будут крутиться как глисты, чтобы отвести внимание от своих зверств.
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04.04.2022 21:45 Ответить
А хіба в нас не було згвалтованих дітей ?
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04.04.2022 21:50 Ответить
Аліна Дубовська

"У моєї родички стався викидень. Тому, що вона дізналась про долю близької їй родини, яка не змогла евакуюватись з Ірпеня.

Я свідомо опишу вам зараз те, що вона, ридаючи, оповіла. Одразу попереджу, якщо ви вагітні, маєте проблеми зі сприйняттям, то краще далі не читайте.

Батьків застрелили рашисти. Швидше за все, що їхня дев'ятирічна доня це бачила. Маленьку зґвалтували ОДИНАДЦЯТЬ, я не знайду слово як сказати хто. Мабуть, українська мова такого слова не має. Принаймні експертиза показала, що було саме стільки різних зразків сперми на тілі дівчинки. За словами моєї родички, у дитини не було статевих органів - нелюди розірвали її.

На цьому оці не зупинились. Вони вирізали на грудях Янгола літеру Z та розпороли їй животика.

Моя ненависть вже не кипить! Вона горить, наче фосфорна ракета! І я бажаю не смерті, а пекельних мук кожному, хто з росії! Старим, молодим і їхнім дітям в тому числі! Ці пасивні учасники війни такі ж винні, як і ті, хто це коїть! Кажете, путін всьому винен? Але це зробив не путін! Вся росія повинна відповісти за це!

Не беріть їх у полон, хлопці! Не смійте! Паліть, вбивайте, підривайте! І вам гріха за це не буде!"
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04.04.2022 21:53 Ответить
Пора уже выдать ордер на арест *****
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04.04.2022 21:38 Ответить
охотничью лицензию ... на мелкого грызуна.
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04.04.2022 21:50 Ответить
Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
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04.04.2022 21:38 Ответить
За оцінками істориків з різних країн, тільки в ході просування радянських військ територією Німеччини було зґвалтовано до двох мільйонів жінок. Лише в Берліні ґвалту червоноармійців зазнало близько 125 тисяч німецьких жінок, дівчат та хлопчиків - або ж до семи відсотків тодішніх жителів Берліна, доводять ******* історики. "Насильство було своєрідним актом помсти за наругу над радянськими жінками, а також, зокрема і через культурний шок, який переживали радянські солдати, побачивши вищий рівень життя за кордонами СРСР"
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04.04.2022 22:10 Ответить
Не повторюйте радянської пропаганди й не намагайтеся "відбілювати" російсько-комуністичних катів. Німецьких солдатів керівництво за гвалтівництво й мародерство просто вішало. А от радянські, коли йшли, грабували й гвалтували не лише в Німеччині, але й в Білорусі, Литві, Польщі й Україні. Ще й руйнували містечка й села "в щебінь". "асвабадітєлі". А потім списали все на німців. "Чорносвитники" - той же самий радянський винахід - треба було згеноцидувати якнайбільше українців.
Террор цивільних на окупованих німцями землях проводили радянські диверсанти, спецзагони НКВС, вони ж підпалювали й обстрілювали німецькі комендатури, типу то "місцеві партизани" - щоб німці розпочали каральні заходи проти місцевого населення. Так само радянці перевдягалися в форму українських повстанців й вбивало цивільних, або використовувало зрадників, коли влаштовувало свої провокації на Заході України, в Польщі. Ми всі все пам'ятаємо. Не треба нам тут розказувати.
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04.04.2022 22:42 Ответить
Якщо вони захоплять Маріуполь, то будуть спалювати тіла мирного населення в крематоріях. А наших військових розстріляють, свідків не залишать. Навіть дебілів з червоного хреста туди не пускають. Думаю кораблі Ердогана не пустять, свідків немає бути.
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04.04.2022 21:39 Ответить
І взагалі я розумію що в Бучі звірство ,але коли з під завалля витягують сотні людей то це хіба нормально!Ї весь світ спокійно спостерігав!
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04.04.2022 21:44 Ответить
Думаю, основна проблема, що туди не можуть дістатися журналісти і міжнародні представники.
Довбані євробюрократи не вірять на слово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.04.2022 21:51 Ответить
починаючи з Грозного, Алеппо, Горі...
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04.04.2022 21:51 Ответить
ИСТИНА!
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04.04.2022 21:51 Ответить
Российские СМИ призывают к геноциду и ликвидации украинской государственности, - Подоляк
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04.04.2022 21:51 Ответить
На Заході з'являються нові дані про масові злочини Червоної армії у Європі в останні місяці Другої світової війни. Автор нової книги на цю тему, відомий британський історик Ентоні Бівор (Beevor) стверджує, що всього було зґвалтовано 2 мільйони німок. Немало з них після цього наклали на себе руки. Але радянські солдати переконували себе у тому, що насилля є справедливою помстою.
Німці вже забули ?
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04.04.2022 21:52 Ответить
В Угорщині, починаючи з лютого 1945 року, командування армій намагається стримати сексуальні злочини. До того часу вже тисячі угорських жінок зґвалтовано солдатами червоної армії. Окремі містечка та села, в яких був спротив, було віддано червоноармійцям на три дні на грабунок та насилування[13]. Тільки у зайнятому військами РСЧА Будапешті за оцінкою істориків було зґвалтовано понад 50 тисяч жінок[14].

Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякому ступені[15], проте ґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.
Коротка память у європейців..... А тепер ще й друзяками стали де хто , друзяками вбивць і гвалтівників.
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04.04.2022 22:01 Ответить
Есть предположения, что Зе хочет сдать Мариуполь в Стамбуле .
потому назначили гауляйтера от опзж в Мариуполе
- сделают коридор для всех и для Азова . На этом войну ВРЕМЕННО ОСТАНОВЯТ . Может я ошибаюсь ?
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04.04.2022 22:38 Ответить
Треба починати планомірно евакуювати найближчі до кордону на сході міста (цивільних, жінок та дітей) - Харків у першу чергу, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Щоб якомога зменшити кількість можливих жертв. Краще завчасно це робити ніж потім під обстрілами ризикувати тисячами життів. Уже очевидно що для рашистів люди ніщо, цивільні будуть лише тягарем для наших військових у захисті міст, як це відбулося в Маріуполі
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04.04.2022 23:11 Ответить
 
 