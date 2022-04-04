Зверства в Буче – это только верхушка айсберга, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "ужасы, которые мы видели в Буче, - это лишь верхушка айсберга всех преступлений, совершенных до сих пор российской армией" в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам Кулебы, зверства оккупантов требуют серьезных санкций от стран G7 и Евросоюза.
Кулеба призвал ввести "строгие" санкции против России, а также требовал исключения России из Совета ООН по правам человека.
"Запад продолжает подпитывать российскую машину войны платежами за энергоносители, все еще продолжающейся торговлей между Россией и западными странами, финансовыми транзакциями, которые проводят до сих пор не отключенные от SWIFT российские банки", - подчеркнул министр.
"Могу без преувеличения, с большим сожалением сказать, что ситуация в Мариуполе намного хуже по сравнению с тем, что мы увидели в Буче и других городах, селениях и селах вблизи Киева", - сказал глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
"У моєї родички стався викидень. Тому, що вона дізналась про долю близької їй родини, яка не змогла евакуюватись з Ірпеня.
Я свідомо опишу вам зараз те, що вона, ридаючи, оповіла. Одразу попереджу, якщо ви вагітні, маєте проблеми зі сприйняттям, то краще далі не читайте.
Батьків застрелили рашисти. Швидше за все, що їхня дев'ятирічна доня це бачила. Маленьку зґвалтували ОДИНАДЦЯТЬ, я не знайду слово як сказати хто. Мабуть, українська мова такого слова не має. Принаймні експертиза показала, що було саме стільки різних зразків сперми на тілі дівчинки. За словами моєї родички, у дитини не було статевих органів - нелюди розірвали її.
На цьому оці не зупинились. Вони вирізали на грудях Янгола літеру Z та розпороли їй животика.
Моя ненависть вже не кипить! Вона горить, наче фосфорна ракета! І я бажаю не смерті, а пекельних мук кожному, хто з росії! Старим, молодим і їхнім дітям в тому числі! Ці пасивні учасники війни такі ж винні, як і ті, хто це коїть! Кажете, путін всьому винен? Але це зробив не путін! Вся росія повинна відповісти за це!
Не беріть їх у полон, хлопці! Не смійте! Паліть, вбивайте, підривайте! І вам гріха за це не буде!"
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
Террор цивільних на окупованих німцями землях проводили радянські диверсанти, спецзагони НКВС, вони ж підпалювали й обстрілювали німецькі комендатури, типу то "місцеві партизани" - щоб німці розпочали каральні заходи проти місцевого населення. Так само радянці перевдягалися в форму українських повстанців й вбивало цивільних, або використовувало зрадників, коли влаштовувало свої провокації на Заході України, в Польщі. Ми всі все пам'ятаємо. Не треба нам тут розказувати.
Довбані євробюрократи не вірять на слово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Німці вже забули ?
Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякому ступені[15], проте ґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.
Коротка память у європейців..... А тепер ще й друзяками стали де хто , друзяками вбивць і гвалтівників.
потому назначили гауляйтера от опзж в Мариуполе
- сделают коридор для всех и для Азова . На этом войну ВРЕМЕННО ОСТАНОВЯТ . Может я ошибаюсь ?