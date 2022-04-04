Звірства в Бучі - це лише верхівка айсбергу, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "жахи, які ми бачили в Бучі, - це лише верхівка айсберга всіх злочинів, які до цього часу вчинила російська армія" в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За словами Кулеби, звірства окупантів вимагають серйозних санкції від країни G7 та Євросоюзу.
Кулеба закликав запровадити "найсуворіші" санкції проти Росії, а також вимагав виключення Росії з Ради ООН з прав людини.
"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", - наголосив міністр.
"Можу без перебільшення, з великою сумою сказати, що ситуація в Маріуполі набагато гірша в порівнянні з тим, що ми побачили у Бучі та інших містах, селищах та селах поблизу Києва", - сказав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
"У моєї родички стався викидень. Тому, що вона дізналась про долю близької їй родини, яка не змогла евакуюватись з Ірпеня.
Я свідомо опишу вам зараз те, що вона, ридаючи, оповіла. Одразу попереджу, якщо ви вагітні, маєте проблеми зі сприйняттям, то краще далі не читайте.
Батьків застрелили рашисти. Швидше за все, що їхня дев'ятирічна доня це бачила. Маленьку зґвалтували ОДИНАДЦЯТЬ, я не знайду слово як сказати хто. Мабуть, українська мова такого слова не має. Принаймні експертиза показала, що було саме стільки різних зразків сперми на тілі дівчинки. За словами моєї родички, у дитини не було статевих органів - нелюди розірвали її.
На цьому оці не зупинились. Вони вирізали на грудях Янгола літеру Z та розпороли їй животика.
Моя ненависть вже не кипить! Вона горить, наче фосфорна ракета! І я бажаю не смерті, а пекельних мук кожному, хто з росії! Старим, молодим і їхнім дітям в тому числі! Ці пасивні учасники війни такі ж винні, як і ті, хто це коїть! Кажете, путін всьому винен? Але це зробив не путін! Вся росія повинна відповісти за це!
Не беріть їх у полон, хлопці! Не смійте! Паліть, вбивайте, підривайте! І вам гріха за це не буде!"
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
Террор цивільних на окупованих німцями землях проводили радянські диверсанти, спецзагони НКВС, вони ж підпалювали й обстрілювали німецькі комендатури, типу то "місцеві партизани" - щоб німці розпочали каральні заходи проти місцевого населення. Так само радянці перевдягалися в форму українських повстанців й вбивало цивільних, або використовувало зрадників, коли влаштовувало свої провокації на Заході України, в Польщі. Ми всі все пам'ятаємо. Не треба нам тут розказувати.
Довбані євробюрократи не вірять на слово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Німці вже забули ?
Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякому ступені[15], проте ґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.
Коротка память у європейців..... А тепер ще й друзяками стали де хто , друзяками вбивць і гвалтівників.
потому назначили гауляйтера от опзж в Мариуполе
- сделают коридор для всех и для Азова . На этом войну ВРЕМЕННО ОСТАНОВЯТ . Может я ошибаюсь ?