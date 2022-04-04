Звірства в Бучі - це лише верхівка айсбергу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "жахи, які ми бачили в Бучі, - це лише верхівка айсберга всіх злочинів, які до цього часу вчинила російська армія" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Кулеби, звірства окупантів вимагають серйозних санкції від країни G7 та Євросоюзу.

Кулеба закликав запровадити "найсуворіші" санкції проти Росії, а також вимагав виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", - наголосив міністр.

"Можу без перебільшення, з великою сумою сказати, що ситуація в Маріуполі набагато гірша в порівнянні з тим, що ми побачили у Бучі та інших містах, селищах та селах поблизу Києва", - сказав глава МЗС.

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