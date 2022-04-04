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Звірства в Бучі - це лише верхівка айсбергу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "жахи, які ми бачили в Бучі, - це лише верхівка айсберга всіх злочинів, які до цього часу вчинила російська армія" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Кулеби, звірства окупантів вимагають серйозних санкції від країни G7 та Євросоюзу.

Кулеба закликав запровадити "найсуворіші" санкції проти Росії, а також вимагав виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", - наголосив міністр.

"Можу без перебільшення, з великою сумою сказати, що ситуація в Маріуполі набагато гірша в порівнянні з тим, що ми побачили у Бучі та інших містах, селищах та селах поблизу Києва", - сказав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
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04.04.2022 21:38
+15
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:36
+10
Оце правда.
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04.04.2022 21:35
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Оце правда.
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04.04.2022 21:35 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:36 Відповісти
Один орк дхвонив своїй мамаші і розповідав як гвалтував десятирічну дівчинку, на що тая **** сказала - так єтім хахлам і нада.
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04.04.2022 21:37 Відповісти
К такой инфе надо подходить очень осторожно. Вполне могут быть кацапские вкиды, чтобы дискредитировать перехваты СБУ. Механизм такой: вкидывается фэйк, его распространяют, потом разоблачают, тем самым ставя под сомнения остальную инфу. Кацапы сейчас будут крутиться как глисты, чтобы отвести внимание от своих зверств.
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04.04.2022 21:45 Відповісти
А хіба в нас не було згвалтованих дітей ?
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04.04.2022 21:50 Відповісти
Аліна Дубовська

"У моєї родички стався викидень. Тому, що вона дізналась про долю близької їй родини, яка не змогла евакуюватись з Ірпеня.

Я свідомо опишу вам зараз те, що вона, ридаючи, оповіла. Одразу попереджу, якщо ви вагітні, маєте проблеми зі сприйняттям, то краще далі не читайте.

Батьків застрелили рашисти. Швидше за все, що їхня дев'ятирічна доня це бачила. Маленьку зґвалтували ОДИНАДЦЯТЬ, я не знайду слово як сказати хто. Мабуть, українська мова такого слова не має. Принаймні експертиза показала, що було саме стільки різних зразків сперми на тілі дівчинки. За словами моєї родички, у дитини не було статевих органів - нелюди розірвали її.

На цьому оці не зупинились. Вони вирізали на грудях Янгола літеру Z та розпороли їй животика.

Моя ненависть вже не кипить! Вона горить, наче фосфорна ракета! І я бажаю не смерті, а пекельних мук кожному, хто з росії! Старим, молодим і їхнім дітям в тому числі! Ці пасивні учасники війни такі ж винні, як і ті, хто це коїть! Кажете, путін всьому винен? Але це зробив не путін! Вся росія повинна відповісти за це!

Не беріть їх у полон, хлопці! Не смійте! Паліть, вбивайте, підривайте! І вам гріха за це не буде!"
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Пора уже выдать ордер на арест *****
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04.04.2022 21:38 Відповісти
охотничью лицензию ... на мелкого грызуна.
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04.04.2022 21:50 Відповісти
Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
Це ж було уже.
Історики точно не здивовані.
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04.04.2022 21:38 Відповісти
За оцінками істориків з різних країн, тільки в ході просування радянських військ територією Німеччини було зґвалтовано до двох мільйонів жінок. Лише в Берліні ґвалту червоноармійців зазнало близько 125 тисяч німецьких жінок, дівчат та хлопчиків - або ж до семи відсотків тодішніх жителів Берліна, доводять ******* історики. "Насильство було своєрідним актом помсти за наругу над радянськими жінками, а також, зокрема і через культурний шок, який переживали радянські солдати, побачивши вищий рівень життя за кордонами СРСР"
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04.04.2022 22:10 Відповісти
Не повторюйте радянської пропаганди й не намагайтеся "відбілювати" російсько-комуністичних катів. Німецьких солдатів керівництво за гвалтівництво й мародерство просто вішало. А от радянські, коли йшли, грабували й гвалтували не лише в Німеччині, але й в Білорусі, Литві, Польщі й Україні. Ще й руйнували містечка й села "в щебінь". "асвабадітєлі". А потім списали все на німців. "Чорносвитники" - той же самий радянський винахід - треба було згеноцидувати якнайбільше українців.
Террор цивільних на окупованих німцями землях проводили радянські диверсанти, спецзагони НКВС, вони ж підпалювали й обстрілювали німецькі комендатури, типу то "місцеві партизани" - щоб німці розпочали каральні заходи проти місцевого населення. Так само радянці перевдягалися в форму українських повстанців й вбивало цивільних, або використовувало зрадників, коли влаштовувало свої провокації на Заході України, в Польщі. Ми всі все пам'ятаємо. Не треба нам тут розказувати.
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04.04.2022 22:42 Відповісти
Якщо вони захоплять Маріуполь, то будуть спалювати тіла мирного населення в крематоріях. А наших військових розстріляють, свідків не залишать. Навіть дебілів з червоного хреста туди не пускають. Думаю кораблі Ердогана не пустять, свідків немає бути.
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04.04.2022 21:39 Відповісти
І взагалі я розумію що в Бучі звірство ,але коли з під завалля витягують сотні людей то це хіба нормально!Ї весь світ спокійно спостерігав!
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04.04.2022 21:44 Відповісти
Думаю, основна проблема, що туди не можуть дістатися журналісти і міжнародні представники.
Довбані євробюрократи не вірять на слово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.04.2022 21:51 Відповісти
починаючи з Грозного, Алеппо, Горі...
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04.04.2022 21:51 Відповісти
ИСТИНА!
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04.04.2022 21:51 Відповісти
Российские СМИ призывают к геноциду и ликвидации украинской государственности, - Подоляк
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04.04.2022 21:51 Відповісти
На Заході з'являються нові дані про масові злочини Червоної армії у Європі в останні місяці Другої світової війни. Автор нової книги на цю тему, відомий британський історик Ентоні Бівор (Beevor) стверджує, що всього було зґвалтовано 2 мільйони німок. Немало з них після цього наклали на себе руки. Але радянські солдати переконували себе у тому, що насилля є справедливою помстою.
Німці вже забули ?
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04.04.2022 21:52 Відповісти
В Угорщині, починаючи з лютого 1945 року, командування армій намагається стримати сексуальні злочини. До того часу вже тисячі угорських жінок зґвалтовано солдатами червоної армії. Окремі містечка та села, в яких був спротив, було віддано червоноармійцям на три дні на грабунок та насилування[13]. Тільки у зайнятому військами РСЧА Будапешті за оцінкою істориків було зґвалтовано понад 50 тисяч жінок[14].

Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякому ступені[15], проте ґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.
Коротка память у європейців..... А тепер ще й друзяками стали де хто , друзяками вбивць і гвалтівників.
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04.04.2022 22:01 Відповісти
Есть предположения, что Зе хочет сдать Мариуполь в Стамбуле .
потому назначили гауляйтера от опзж в Мариуполе
- сделают коридор для всех и для Азова . На этом войну ВРЕМЕННО ОСТАНОВЯТ . Может я ошибаюсь ?
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04.04.2022 22:38 Відповісти
Треба починати планомірно евакуювати найближчі до кордону на сході міста (цивільних, жінок та дітей) - Харків у першу чергу, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Щоб якомога зменшити кількість можливих жертв. Краще завчасно це робити ніж потім під обстрілами ризикувати тисячами життів. Уже очевидно що для рашистів люди ніщо, цивільні будуть лише тягарем для наших військових у захисті міст, як це відбулося в Маріуполі
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04.04.2022 23:11 Відповісти
 
 