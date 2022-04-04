РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8709 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 224 30
война (47275) Зеленский (16621) россия (91360)

Статья "Что Россия должна сделать с Украиной" является одним из доказательств для будущего трибунала, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная агентством "РИА Новости", является одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

Об этом сказал, выступая на видеосвязи в парламенте Румынии, Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это - не просто текст. Это - одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - сказал он.

По словам Зеленского, "в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что "гибель наибольшего количества наших людей в войне только приветствуется".

"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче - но на всей территории Украины", – заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной?" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:49
+11
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
показать весь комментарий
04.04.2022 22:11
+7
Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Чаку Тодду з NBC 3 квітня. "Зеленський взагалі може вести переговори про зняття санкцій чи ні?" - запитав Тодд.

"Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб ввести ці санкції проти Росії, стежитиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо він вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування та продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і в кінцевому підсумку це вимагатиме скасування санкцій, ми, звичайно, розглянемо це. Мета санкцій, Чаку, не в тому, щоб залишатися там нескінченно. Це зміна поведінки Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії і від того, що вона робитиме у майбутньому", - відповів Блінкен.

Отже, російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Після Бучі це згуртування російських чиновників та бізнесменів навколо Путіна та навколо війни буде ще тіснішим. Російська еліта розуміє: у разі поразки розплата буде набагато серйознішою, ніж можна було передбачити раніше. У разі поразки Росії ніхто їй не вибачить звірства російських військових в українських містах. Тому вся надія російської еліти зараз на перемогу.

Тож потрібно абсолютно відмовитися від надій на конфлікти всередині російської еліти між "голубами" та "яструбами". Конфлікти можливі хіба що між "яструбами" та ще більшими "яструбами" типу Кадирова.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-buchi-pochemu-putina-i-rossiyu-zhdet-odin-konec-04042022-456671
показать весь комментарий
04.04.2022 21:43 Ответить
пусть только попробует это подписать, ему голову снимут
показать весь комментарий
04.04.2022 21:45 Ответить
зе-уйописка і так БУДЕМО СУДИТИ й за Чаушеску - до Чаушеску. Або до Бен Ладена!
показать весь комментарий
04.04.2022 23:40 Ответить
Любая отрыжка любого касапа это уже статья.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:44 Ответить
делюдяння росії вже відбулося на 100%
показать весь комментарий
04.04.2022 21:45 Ответить
Я зараз скажу таке, що тільки завдяки тупості та звірств
підорашки, наша політична еліта ***** не здала країну
показать весь комментарий
04.04.2022 21:46 Ответить
Ну яка ж це "еліта"?Це наслідки голосувавшого уставшого від війни мудрого наріду.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:26 Ответить
То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:49 Ответить
Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! І орден "зе-пабєду" з гайкою на спині!
показать весь комментарий
04.04.2022 23:42 Ответить
Это еще раз доказывает что там не о чем говорить ни с кем просто уничтожать мразь
показать весь комментарий
04.04.2022 21:53 Ответить
Да... Статейка там, - переведи на немецкий и можна епиграфом к Майн Кампф.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:53 Ответить
Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 22:23 Ответить
После войны обязательно разберемся с зелёным и его коломойшей
показать весь комментарий
04.04.2022 22:30 Ответить
На ваш допис додам кілька думок. В мене відчуття що в Зеленського хвороба роздвоєння особистості. В неділю ввечері заявляє що з мордором требе вести перемовини задля миру. Сьогодні вже засудження мордору. То виходить що то є або хвороба роздвоєння особистості, або фарисейство.Це так сказав не нагнітаючи...
показать весь комментарий
04.04.2022 22:33 Ответить
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
показать весь комментарий
04.04.2022 22:11 Ответить
У цієї людини взагалі можлива послідовність дій і слів, що вилітають з його рота. То трибунал, то давай підпишемо мир і капітуляцію, з Новим гітлером. Уже до всіх дійшло , що це неможливо , а воно опять 25. Обморок, а не дипломат . Разом зі своїми продавцями арбузів
показать весь комментарий
04.04.2022 22:23 Ответить
Интересно. А Зеленский понимает что после Бучи, переговоров с россией, только после полноj деокупации ( полной победы Украины)?. Украина не может проигрывать эту воину.Нi при каких обстoятелствах.
показать весь комментарий
04.04.2022 22:31 Ответить
Трибунал над "гарантом безопасности"?
показать весь комментарий
04.04.2022 23:13 Ответить
"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины.."
Поэтому с ними надо вести переговоры и обжиматься?
показать весь комментарий
05.04.2022 01:10 Ответить
Зебил, как ты спишь после трех таких лет керування державою, что ***** посмело придти сюда войной? Хорошо спишь? И ешь, наверное, в три горла.....падло... Еще не подавился?
показать весь комментарий
05.04.2022 01:19 Ответить
в жопу всей спичрацйтеров пана Зеленского,много соплей и *******.До победного уничтожения рашистской швали,рашистскиих убийц!Это все что нужно-смерть оккупанту.Разом 1 до к1нця!Слава Укра1н1!А коломойского к кучи на хер в Америку.
показать весь комментарий
05.04.2022 08:48 Ответить
А чьто по этому поводу скажет "мудрий нАрід"?...
показать весь комментарий
05.04.2022 09:23 Ответить
Зеленскому от адекватного жителя бывшей России: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не идти на уступки х**лу, этот подонок понимает только язык силы! Надо на него ДАВИТЬ, ДАВИТЬ и оказывать огромное ДОВЛЕНИЕ, потому что у него и его опричников цель только одна: поделить Украину на ноль! Если надо, разнести к х**м Кремль, чтоб от него только щебень остался!
Відстоюємо та переможемо! Живе Беларусь! Слава Украине!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:20 Ответить
 
 