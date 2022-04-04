Статья "Что Россия должна сделать с Украиной" является одним из доказательств для будущего трибунала, – Зеленский

Статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная агентством "РИА Новости", является одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

Об этом сказал, выступая на видеосвязи в парламенте Румынии, Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это - не просто текст. Это - одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - сказал он.

По словам Зеленского, "в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что "гибель наибольшего количества наших людей в войне только приветствуется".

"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче - но на всей территории Украины", – заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной?" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ