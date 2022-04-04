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Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

Про це сказав, виступаючи на відеозв'язку в парламенті Румунії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав він.

За словами Зеленського, "у статті описується чіткий та прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшої "кількості наших людей у війні лише вітається".

"Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі – але на всій території України", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
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04.04.2022 21:49
+11
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:11
+7
Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
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04.04.2022 21:57
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Російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Чаку Тодду з NBC 3 квітня. "Зеленський взагалі може вести переговори про зняття санкцій чи ні?" - запитав Тодд.

"Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб ввести ці санкції проти Росії, стежитиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо він вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування та продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і в кінцевому підсумку це вимагатиме скасування санкцій, ми, звичайно, розглянемо це. Мета санкцій, Чаку, не в тому, щоб залишатися там нескінченно. Це зміна поведінки Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії і від того, що вона робитиме у майбутньому", - відповів Блінкен.

Отже, російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Після Бучі це згуртування російських чиновників та бізнесменів навколо Путіна та навколо війни буде ще тіснішим. Російська еліта розуміє: у разі поразки розплата буде набагато серйознішою, ніж можна було передбачити раніше. У разі поразки Росії ніхто їй не вибачить звірства російських військових в українських містах. Тому вся надія російської еліти зараз на перемогу.

Тож потрібно абсолютно відмовитися від надій на конфлікти всередині російської еліти між "голубами" та "яструбами". Конфлікти можливі хіба що між "яструбами" та ще більшими "яструбами" типу Кадирова.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-buchi-pochemu-putina-i-rossiyu-zhdet-odin-konec-04042022-456671
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04.04.2022 21:43 Відповісти
пусть только попробует это подписать, ему голову снимут
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04.04.2022 21:45 Відповісти
зе-уйописка і так БУДЕМО СУДИТИ й за Чаушеску - до Чаушеску. Або до Бен Ладена!
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04.04.2022 23:40 Відповісти
Любая отрыжка любого касапа это уже статья.
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04.04.2022 21:44 Відповісти
делюдяння росії вже відбулося на 100%
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04.04.2022 21:45 Відповісти
Я зараз скажу таке, що тільки завдяки тупості та звірств
підорашки, наша політична еліта ***** не здала країну
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Ну яка ж це "еліта"?Це наслідки голосувавшого уставшого від війни мудрого наріду.
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04.04.2022 22:26 Відповісти
То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
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04.04.2022 21:49 Відповісти
Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! І орден "зе-пабєду" з гайкою на спині!
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04.04.2022 23:42 Відповісти
Это еще раз доказывает что там не о чем говорить ни с кем просто уничтожать мразь
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Да... Статейка там, - переведи на немецкий и можна епиграфом к Майн Кампф.
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
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04.04.2022 21:57 Відповісти
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04.04.2022 22:23 Відповісти
После войны обязательно разберемся с зелёным и его коломойшей
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04.04.2022 22:30 Відповісти
На ваш допис додам кілька думок. В мене відчуття що в Зеленського хвороба роздвоєння особистості. В неділю ввечері заявляє що з мордором требе вести перемовини задля миру. Сьогодні вже засудження мордору. То виходить що то є або хвороба роздвоєння особистості, або фарисейство.Це так сказав не нагнітаючи...
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04.04.2022 22:33 Відповісти
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:11 Відповісти
У цієї людини взагалі можлива послідовність дій і слів, що вилітають з його рота. То трибунал, то давай підпишемо мир і капітуляцію, з Новим гітлером. Уже до всіх дійшло , що це неможливо , а воно опять 25. Обморок, а не дипломат . Разом зі своїми продавцями арбузів
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04.04.2022 22:23 Відповісти
Интересно. А Зеленский понимает что после Бучи, переговоров с россией, только после полноj деокупации ( полной победы Украины)?. Украина не может проигрывать эту воину.Нi при каких обстoятелствах.
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04.04.2022 22:31 Відповісти
Трибунал над "гарантом безопасности"?
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04.04.2022 23:13 Відповісти
"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины.."
Поэтому с ними надо вести переговоры и обжиматься?
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05.04.2022 01:10 Відповісти
Зебил, как ты спишь после трех таких лет керування державою, что ***** посмело придти сюда войной? Хорошо спишь? И ешь, наверное, в три горла.....падло... Еще не подавился?
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05.04.2022 01:19 Відповісти
в жопу всей спичрацйтеров пана Зеленского,много соплей и *******.До победного уничтожения рашистской швали,рашистскиих убийц!Это все что нужно-смерть оккупанту.Разом 1 до к1нця!Слава Укра1н1!А коломойского к кучи на хер в Америку.
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05.04.2022 08:48 Відповісти
А чьто по этому поводу скажет "мудрий нАрід"?...
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05.04.2022 09:23 Відповісти
Зеленскому от адекватного жителя бывшей России: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не идти на уступки х**лу, этот подонок понимает только язык силы! Надо на него ДАВИТЬ, ДАВИТЬ и оказывать огромное ДОВЛЕНИЕ, потому что у него и его опричников цель только одна: поделить Украину на ноль! Если надо, разнести к х**м Кремль, чтоб от него только щебень остался!
Відстоюємо та переможемо! Живе Беларусь! Слава Украине!
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11.04.2022 11:20 Відповісти
 
 