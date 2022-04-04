Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський
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Стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.
Про це сказав, виступаючи на відеозв'язку в парламенті Румунії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав він.
За словами Зеленського, "у статті описується чіткий та прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшої "кількості наших людей у війні лише вітається".
"Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі – але на всій території України", - заявив Зеленський.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Чаку Тодду з NBC 3 квітня. "Зеленський взагалі може вести переговори про зняття санкцій чи ні?" - запитав Тодд.
"Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб ввести ці санкції проти Росії, стежитиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо він вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування та продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і в кінцевому підсумку це вимагатиме скасування санкцій, ми, звичайно, розглянемо це. Мета санкцій, Чаку, не в тому, щоб залишатися там нескінченно. Це зміна поведінки Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії і від того, що вона робитиме у майбутньому", - відповів Блінкен.
Отже, російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.
Після Бучі це згуртування російських чиновників та бізнесменів навколо Путіна та навколо війни буде ще тіснішим. Російська еліта розуміє: у разі поразки розплата буде набагато серйознішою, ніж можна було передбачити раніше. У разі поразки Росії ніхто їй не вибачить звірства російських військових в українських містах. Тому вся надія російської еліти зараз на перемогу.
Тож потрібно абсолютно відмовитися від надій на конфлікти всередині російської еліти між "голубами" та "яструбами". Конфлікти можливі хіба що між "яструбами" та ще більшими "яструбами" типу Кадирова.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-buchi-pochemu-putina-i-rossiyu-zhdet-odin-konec-04042022-456671
підорашки, наша політична еліта ***** не здала країну
І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
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Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
Поэтому с ними надо вести переговоры и обжиматься?
Відстоюємо та переможемо! Живе Беларусь! Слава Украине!