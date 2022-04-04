Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський

Стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

Про це сказав, виступаючи на відеозв'язку в парламенті Румунії, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав він.

За словами Зеленського, "у статті описується чіткий та прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшої "кількості наших людей у війні лише вітається".

"Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі – але на всій території України", - заявив Зеленський.

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