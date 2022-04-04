УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14144 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
130 954 329
армія рф (13529) війна (56666) геноцид (281) росія (47272) Казанський Денис (303) воєнні злочини (1567)

РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На російському державному сайті РИА "Новости" вийшла стаття із заголовком "Що Росія має зробити з Україною".

На це звернув увагу у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Тут відкрито відстоюється необхідність етноциду. Йдеться вже не про "денацифікацію", а про "деукраїнізацію". Про те, що українців необхідно змусити відмовитись від своєї національності, мови та культури за допомогою масових репресій. Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності.

І після таких статей вони ще намагаються виправдатися за Бучу, стверджують, що не чинили там військових злочинів. Отож, подивіться, вони на державних сайтах оприлюднюють заклики до геноциду українців!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+

РИА Новости опублікувало статтю Що Росія має зробити з Україною із закликами до деукраїнізації та знищення нашої нацсвідомості 01
РИА Новости опублікувало статтю Що Росія має зробити з Україною із закликами до деукраїнізації та знищення нашої нацсвідомості 02
РИА Новости опублікувало статтю Що Росія має зробити з Україною із закликами до деукраїнізації та знищення нашої нацсвідомості 03
РИА Новости опублікувало статтю Що Росія має зробити з Україною із закликами до деукраїнізації та знищення нашої нацсвідомості 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+163
Кацапы, вы даже не представляете что вы наделали, 40 миллионный народ, гордый народ, который будет резать вас, по всему миру, Чеченцы и ИГИЛ покажуться вам цветочками...
показати весь коментар
04.04.2022 10:58
+120
фашизм в чистому вигляді. Під похідною реінкарнацією "рашизм"
показати весь коментар
04.04.2022 10:59
+103
Покажіть це в ООН.
показати весь коментар
04.04.2022 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ну нарешті у цих упирів повністю зірвало кришу від лютої ненависті до України.Скінхеди херові.Все що написали про звичаї ведення війни списали зі своїх власних дій.Все в ліпших традиціях росії.Великі перевихователі народів.Хто вам дав право на це?Перевели себе зі статусу асвабадітєлєй у статус відвертих терористів і загарбників.Нічого нового ми не почули.Просто в черговий раз підтвердилися істинні наміри ворога.
показати весь коментар
04.04.2022 21:07 Відповісти
Після такої статті, наступним кроком орки будуватимуть концентраційні табори для нас - українців. Нас збереже Бог та врятує зброя. Іншого виходу немає.
показати весь коментар
04.04.2022 21:43 Відповісти
Це з цими Зеленський хоче "домовитись" ?!
Це з цим Арахімія знайшов "точки компромвсів" ?!
ЗСУ не дайте покидькам шансу злити країну!
Й досить вже Зеленскому , котрий сам НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, звинувачувати НАТО НА ПІДТРИМЦІ ЯКОГО УКРАЇНА МОЖЛИВО Й ВИСТОЯЛА!!!
показати весь коментар
04.04.2022 21:58 Відповісти
ДА ОНИ ЧЕ В ОП РЕХНУЛИСЬ? КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ БЛ...?
показати весь коментар
04.04.2022 23:22 Відповісти
Ну таки хоче! Арахамія головного мозку в останній, невиліковній фазі.
показати весь коментар
05.04.2022 05:03 Відповісти
Говорят, что в Мариуполе такое адище, что не всякий человек сможет принять ту ужасающую реальность которая нам откроется.
показати весь коментар
04.04.2022 22:42 Відповісти
Поржал. Через пару недель в Донецкой и Луганской области и духу кацапского не будет
показати весь коментар
04.04.2022 23:01 Відповісти
Самое благородное дело для каждого порядочного человека УБИТЬ как можно больше москалей. При малейшей возможности нужно убивать и убивать россиян
показати весь коментар
04.04.2022 23:26 Відповісти
Вони щирі у своїх намірах , бо вони не розуміють , як можна розмовляти однією мовою з ними , а не з українцями , і бути не їх власністю . Ми ж для них не стали іноземцями , як поляки , прибалти , чехи, болгари , словаки і т.д. Це ж ми намагаємось догодити їм і бути зрозумілими , а не вони нам .. Це ми виправдовуємось весь час , а не вони перед нами , тому вони саме цим і виправдовують свою агресію . Ми зробили світоглядний кордон між нами , але так і не зробили МОВНИЙ кордон . Так , багато зараз російськомовних захищає Україну , але цього замало , потрібно остаточно ідентифікуватись , як Україна не на словах , а на ділі . Російський язик- це ЯРЛИК раба , який належить імперії Московського улуса .
показати весь коментар
06.04.2022 02:49 Відповісти
Много ты в Германии наубивал уже кацапов?
показати весь коментар
06.04.2022 04:00 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
показати весь коментар
04.04.2022 23:35 Відповісти
1 млн $ за голову автора статьи. 100 000 за редактора. Распространите.
показати весь коментар
05.04.2022 00:01 Відповісти
Автор цієї статті https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%3Ffbclid%3DIwAR0NMlhwj9NyuoPezwTFwlx7zjtxP5pfQLJAVhiIg-l2r1jXpuAy6ODWIB8&h=AT288yQrtjoVSu2twAlKUmUvAH0L_0wBKdkhhtmSQhl-qcrZxHXAX60sIjXO9CCdXBAZlMOU4a5iTjyrgKFA9IC_GV5ms07Kk9Gbovky-hq2zOj8XMiFkivb7Q9-QgHKwo3fmv6uqLNCbwQ&__tn__=R]-R&c[0]=AT0NNxGQHPg55J2VOe7thrbrZT4dgQUFOvtzKMiNphxHeU9npq55gGwi56Hsg0oVoeIM3C9zldQIovqZmfyY9eVgYrnEC521MaCMTUHhcV6Vshh12Dzw9638N28YSSFjFUWkDNsEwUloiYB68r6WqfCapg
показати весь коментар
06.04.2022 02:51 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%3Ffbclid%3DIwAR0NMlhwj9NyuoPezwTFwlx7zjtxP5pfQLJAVhiIg-l2r1jXpuAy6ODWIB8&h=AT288yQrtjoVSu2twAlKUmUvAH0L_0wBKdkhhtmSQhl-qcrZxHXAX60sIjXO9CCdXBAZlMOU4a5iTjyrgKFA9IC_GV5ms07Kk9Gbovky-hq2zOj8XMiFkivb7Q9-QgHKwo3fmv6uqLNCbwQ&__tn__=R]-R&c[0]=AT0NNxGQHPg55J2VOe7thrbrZT4dgQUFOvtzKMiNphxHeU9npq55gGwi56Hsg0oVoeIM3C9zldQIovqZmfyY9eVgYrnEC521MaCMTUHhcV6Vshh12Dzw9638N28YSSFjFUWkDNsEwUloiYB68r6WqfCapg
показати весь коментар
06.04.2022 02:54 Відповісти
Цю статтю слід перекласти на англійську та поширювати світом як доказ намірів РФ! Кисилиця мусить на неї посилатись ЗАВЖДИ! Фактично це перший грунтовний документ (так так, ця стаття більше, аніж стаття, бо містить засади та положення!), який вказує на справжні наміри людожерної Москви!
показати весь коментар
05.04.2022 00:04 Відповісти
эту статью надо раздать бойцам на передовой. переговоры закончились, фашисты хотят уничтожить украинцев

«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки «построить» таковое закономерно приводят к нацизму».
https://telegraf.by/world-news/ria-novosti-prizvalo-k-deukrainizacii-i-unichtozheniju-dolzhny-perezhit-tyagoty-vojny-i-usvoit-kak-istoricheskij-urok/
показати весь коментар
05.04.2022 02:08 Відповісти
утверждено в кремле, уверен.
плагиат с нацисткой программы образца 1940 года.
показати весь коментар
05.04.2022 03:44 Відповісти
Против русского фашизма можно противопоставить только здоровый украинский национал-демократизм, соплежуям не место в этой борьбе..
показати весь коментар
05.04.2022 04:08 Відповісти
это то, что готовилось для Киева и это не записки сумасшедших, они намеренно заталкивают повесточку в пустые головы....... У них были списки учителей, науч.сотрудников, АТОшников, всех волонтеров и всех всех всех более менее активных людей. Это не выдержки из хроники 35 года, это не шутка, вы только задумайтесь.... Это не просто захват территории, это самый настоящий геноцид, истребление нации как таковой!!!! Сейчас они целенаправленно убивают учителей и даже воспитатей в садиках, они убивали наших женщин и детей показательно. Они ехали с крематориями ДЛЯ НАС дабы скрыть свои преступления (на своих солдат им плевать), они готовили для нас новые депортации, если верить пробивающейся инфе с Херсона и Енергодара то там сейчас идут зачистки похлеще Бучи скрыто от глаз.. именно потому и Мариуполь сейчас вывозят в парашу, дабы запугать свидетелей, дабы люди молчали. Осознание всего этого просто повергает в шок, это всем нам готовилось в 21 веке у всего мира на глазах.

p.s. и знаете зачем жти зверства? Да чтобы мы БОЯЛИСЬ , но мы не должны их бояться, мы должны борроться! Люди, осознайте весь масштаб, дабы у нас больше не оставалось иллюзий на тему "хуже не будет" если оккупируют... Нужно абсолютно всем брать оружие в руки, кто не может - при подходе фронта - уезжайте в безопасные места, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ по подвалам, помогайте в тылу! Мы обязаны выстоять!
показати весь коментар
05.04.2022 04:36 Відповісти
Упорные переговоры Зеленского с этим смертельным идеологическим врагом - предательство Украины.
показати весь коментар
05.04.2022 08:02 Відповісти
Украине надо подготовить статью с названием "Победа будет за Украиной. Что будет сделано с расией после победы"... и дать несколько, но обязательно должна быть дерашинизация (с расшифровкой пунктов) и обязательная стерилизация населения в детородном возрасте...
показати весь коментар
05.04.2022 05:15 Відповісти
... ДО наступления детородного возраста. Или я мысль не понял?
показати весь коментар
07.04.2022 23:09 Відповісти
Вы правы...
показати весь коментар
08.04.2022 03:57 Відповісти
КАК !?)
показати весь коментар
05.04.2022 05:58 Відповісти
свинорылокозломордые кацапы настолько тупы, что сами подготовили программную статью, призывающую украинцев без малейшей тени сомнения убивать вонючую русню и дотла разрушить ненавистную козломордую мокшанщину вместе с вместилищем зла кремлем...
показати весь коментар
05.04.2022 07:06 Відповісти
влажные мячты рашен фашистов, а будет всё наоборот)))
показати весь коментар
05.04.2022 08:23 Відповісти
Геноцид в прямом слове.
показати весь коментар
05.04.2022 09:27 Відповісти
Геноцид по уничтожению нации украинцев, подобно как это происходило к нации евреев во Вторую Мировую Войну.
показати весь коментар
05.04.2022 09:37 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 