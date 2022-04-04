РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ
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На російському державному сайті РИА "Новости" вийшла стаття із заголовком "Що Росія має зробити з Україною".
На це звернув увагу у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Тут відкрито відстоюється необхідність етноциду. Йдеться вже не про "денацифікацію", а про "деукраїнізацію". Про те, що українців необхідно змусити відмовитись від своєї національності, мови та культури за допомогою масових репресій. Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності.
І після таких статей вони ще намагаються виправдатися за Бучу, стверджують, що не чинили там військових злочинів. Отож, подивіться, вони на державних сайтах оприлюднюють заклики до геноциду українців!
Будь ласка, зачекайте...
Це з цим Арахімія знайшов "точки компромвсів" ?!
ЗСУ не дайте покидькам шансу злити країну!
Й досить вже Зеленскому , котрий сам НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, звинувачувати НАТО НА ПІДТРИМЦІ ЯКОГО УКРАЇНА МОЖЛИВО Й ВИСТОЯЛА!!!
«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки «построить» таковое закономерно приводят к нацизму».
https://telegraf.by/world-news/ria-novosti-prizvalo-k-deukrainizacii-i-unichtozheniju-dolzhny-perezhit-tyagoty-vojny-i-usvoit-kak-istoricheskij-urok/
плагиат с нацисткой программы образца 1940 года.
p.s. и знаете зачем жти зверства? Да чтобы мы БОЯЛИСЬ , но мы не должны их бояться, мы должны борроться! Люди, осознайте весь масштаб, дабы у нас больше не оставалось иллюзий на тему "хуже не будет" если оккупируют... Нужно абсолютно всем брать оружие в руки, кто не может - при подходе фронта - уезжайте в безопасные места, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ по подвалам, помогайте в тылу! Мы обязаны выстоять!