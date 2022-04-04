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Самой активной точкой на Харьковщине остается Изюм, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Украинские защитники на Харьковщине героически ведут бои.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Самой активной точкой в области остается Изюм. Там россияне пытаются концентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
Господи, Матінка Божа, допоможіть нашим захисникам.
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04.04.2022 22:59
+5
Ох нахім, як говорить твій земляк Яша Кедмі, ходите и дудите в Иерихонскую трубу. Дудите дальше.
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04.04.2022 23:20
+4
украинский народ то выдержит, а вот выдержит ли "наш найвеличніший Боневтік" с дЕрьмаками-арахамиями ...
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04.04.2022 23:19
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Господи, Матінка Божа, допоможіть нашим захисникам.
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04.04.2022 22:59 Ответить
А что, киевское направление было менее важное, чем Донбасс? Логика подсказывает, что мы выдержим.
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04.04.2022 23:14 Ответить
украинский народ то выдержит, а вот выдержит ли "наш найвеличніший Боневтік" с дЕрьмаками-арахамиями ...
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04.04.2022 23:19 Ответить
Если не сбежал в первые дни, когда в Гостомеле высадился десант, то выдержит. Теперь я в нашем Президенте уверен.
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04.04.2022 23:28 Ответить
Відомо що свита крутить королем. Подивимся, я б не був в би на вашему місці в цьому впевнений... Мало того- по суладу переговорній групі- не то шо впевнений а бо було ж шось не пособі. Смартфони бабуся і дороги замість армії ми вже бачили
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04.04.2022 23:45 Ответить
Нашей арте и байрактарам в степях тоже нормально. Вскрытие покажет.
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04.04.2022 23:31 Ответить
защеканєц ідика ***** звідси
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04.04.2022 23:39 Ответить
барон Врангель в тих же місцях на Півдні аж два місяці гуляв -І десант в Олешках, і в Мелітополі комендатура. А потім шо в листопаді того ж року на 36 пароплавах у....л
Так і орки, посидять в містах та селищах а потом серед ночі раззззз ... і в дамках.
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04.04.2022 23:35 Ответить
в том то и дело что их орда многочисленна и ванек они не жалеют, пушечного мяса много
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04.04.2022 23:38 Ответить
Ох нахім, як говорить твій земляк Яша Кедмі, ходите и дудите в Иерихонскую трубу. Дудите дальше.
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04.04.2022 23:20 Ответить
судя по колонам что недавно ехали в Херсон то да Нахим то прав.
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05.04.2022 01:17 Ответить
Дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку.
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04.04.2022 23:09 Ответить
Да ту погань дере мінімум один сусід, з одного ***** **** стрибає на інший, "В мире животных"
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04.04.2022 23:24 Ответить
Орки не змогли форсувати саму повноводну річку Європи Ірпінь, а тут якийсь Сіверський Донець, проста канава, раз і перескочать. Один полковник так і віщує, скоро візьмуть приступом Харків, потім оточать всі війська аж до Запоріжжя і .... буде поразка. Всі голови ЦВА як у унісон -попереду катастрофа (напевне, потім буде нада мір укладать). Ну недарма ж не пускають в штаби, Залужний напряму контактує про поставки озброєння. А то розкажи і Арестович тут як тут в ефірі все виляпає. Моськи лают, а караван іде.
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04.04.2022 23:31 Ответить
Донець орки вже давно форсували. Вони вже недалеко від Слов'янська.
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04.04.2022 23:51 Ответить
Украинские войска действительно прорвались на побережье Азовского моря, или это только завтрашние новости?
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05.04.2022 00:14 Ответить
нет это бред! я так понимаю вы тоже видели видео. Поверьте это человек желает этого и фантазирует. У него там и к Херсону уже подошли. А это тоже бред.
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05.04.2022 01:20 Ответить
 
 