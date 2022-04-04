Самой активной точкой на Харьковщине остается Изюм, - ОВА

Украинские защитники на Харьковщине героически ведут бои.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Самой активной точкой в области остается Изюм. Там россияне пытаются концентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы", - говорится в сообщении.

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