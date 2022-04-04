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Самой активной точкой на Харьковщине остается Изюм, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники на Харьковщине героически ведут бои.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Самой активной точкой в области остается Изюм. Там россияне пытаются концентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы", - говорится в сообщении.
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+7 Чайка Київ
показать весь комментарий04.04.2022 22:59
+5 viktor donovan
показать весь комментарий04.04.2022 23:20
+4 kelt kant
показать весь комментарий04.04.2022 23:19
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Так і орки, посидять в містах та селищах а потом серед ночі раззззз ... і в дамках.