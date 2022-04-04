УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 164 26
війна (56913) Харківщина (4325) Ізюм (282) Синєгубов (768)

Найактивнішою точкою у Харківській області лишається Ізюм, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Українські захисники на Харківщині героїчно ведуть бої.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивнішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Господи, Матінка Божа, допоможіть нашим захисникам.
показати весь коментар
04.04.2022 22:59
+5
Ох нахім, як говорить твій земляк Яша Кедмі, ходите и дудите в Иерихонскую трубу. Дудите дальше.
показати весь коментар
04.04.2022 23:20
+4
украинский народ то выдержит, а вот выдержит ли "наш найвеличніший Боневтік" с дЕрьмаками-арахамиями ...
показати весь коментар
04.04.2022 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінка Божа, допоможіть нашим захисникам.
показати весь коментар
04.04.2022 22:59 Відповісти
А что, киевское направление было менее важное, чем Донбасс? Логика подсказывает, что мы выдержим.
показати весь коментар
04.04.2022 23:14 Відповісти
украинский народ то выдержит, а вот выдержит ли "наш найвеличніший Боневтік" с дЕрьмаками-арахамиями ...
показати весь коментар
04.04.2022 23:19 Відповісти
Если не сбежал в первые дни, когда в Гостомеле высадился десант, то выдержит. Теперь я в нашем Президенте уверен.
показати весь коментар
04.04.2022 23:28 Відповісти
Відомо що свита крутить королем. Подивимся, я б не був в би на вашему місці в цьому впевнений... Мало того- по суладу переговорній групі- не то шо впевнений а бо було ж шось не пособі. Смартфони бабуся і дороги замість армії ми вже бачили
показати весь коментар
04.04.2022 23:45 Відповісти
Нашей арте и байрактарам в степях тоже нормально. Вскрытие покажет.
показати весь коментар
04.04.2022 23:31 Відповісти
защеканєц ідика ***** звідси
показати весь коментар
04.04.2022 23:39 Відповісти
барон Врангель в тих же місцях на Півдні аж два місяці гуляв -І десант в Олешках, і в Мелітополі комендатура. А потім шо в листопаді того ж року на 36 пароплавах у....л
Так і орки, посидять в містах та селищах а потом серед ночі раззззз ... і в дамках.
показати весь коментар
04.04.2022 23:35 Відповісти
в том то и дело что их орда многочисленна и ванек они не жалеют, пушечного мяса много
показати весь коментар
04.04.2022 23:38 Відповісти
Ох нахім, як говорить твій земляк Яша Кедмі, ходите и дудите в Иерихонскую трубу. Дудите дальше.
показати весь коментар
04.04.2022 23:20 Відповісти
судя по колонам что недавно ехали в Херсон то да Нахим то прав.
показати весь коментар
05.04.2022 01:17 Відповісти
Дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку.
показати весь коментар
04.04.2022 23:09 Відповісти
Да ту погань дере мінімум один сусід, з одного ***** **** стрибає на інший, "В мире животных"
показати весь коментар
04.04.2022 23:24 Відповісти
Орки не змогли форсувати саму повноводну річку Європи Ірпінь, а тут якийсь Сіверський Донець, проста канава, раз і перескочать. Один полковник так і віщує, скоро візьмуть приступом Харків, потім оточать всі війська аж до Запоріжжя і .... буде поразка. Всі голови ЦВА як у унісон -попереду катастрофа (напевне, потім буде нада мір укладать). Ну недарма ж не пускають в штаби, Залужний напряму контактує про поставки озброєння. А то розкажи і Арестович тут як тут в ефірі все виляпає. Моськи лают, а караван іде.
показати весь коментар
04.04.2022 23:31 Відповісти
Донець орки вже давно форсували. Вони вже недалеко від Слов'янська.
показати весь коментар
04.04.2022 23:51 Відповісти
Украинские войска действительно прорвались на побережье Азовского моря, или это только завтрашние новости?
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
нет это бред! я так понимаю вы тоже видели видео. Поверьте это человек желает этого и фантазирует. У него там и к Херсону уже подошли. А это тоже бред.
показати весь коментар
05.04.2022 01:20 Відповісти
 
 