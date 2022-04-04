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Найактивнішою точкою у Харківській області лишається Ізюм, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники на Харківщині героїчно ведуть бої.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найактивнішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
показати весь коментар04.04.2022 22:59
+5 viktor donovan
показати весь коментар04.04.2022 23:20
+4 kelt kant
показати весь коментар04.04.2022 23:19
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Так і орки, посидять в містах та селищах а потом серед ночі раззззз ... і в дамках.