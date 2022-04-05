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Два человека погибли вследствие обстрела Авдеевки оккупантами, четыре получили ранения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Вследствие обстрела российскими оккупантами в Авдеевке погибли 2 человека, четыре человека получили ранения, среди них ребенок.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"4 апреля вследствие российских обстрелов 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок. Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке.

Сегодня удалось уточнить информацию о 3 раненых в Мариуполе, в том числе об одном раненом ребенке. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - отметил он.

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А чого це "дві особи" , а не дві людини ?
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05.04.2022 00:02 Ответить
 
 