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Эра потепления после окончания холодной войны завершилась, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Эра, продолжавшаяся по окончании холодной войны, завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который долгое время является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась...

Россия совершила вторжение в соседнюю страну… Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", – отметил Блинкен.

Блинкен воздержался от характеристик нынешней эры, которая, по его мнению, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза.

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Топ комментарии
+21
Головне щоб люди Зеленського нас не зрадили і не віддали Крим росіянам на 15 років…
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05.04.2022 08:07
+17
Русня, и прочие отбросы человечества именующие себя россиянами, у вас будет ледниковый период. В прямом смысле этого. Долго. Ну просто очень долго.
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05.04.2022 08:09
+16
Нарешті прийшло прозріння...Нажаль дуже дорогу ціну платить Україна...
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05.04.2022 08:06
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Нарешті прийшло прозріння...Нажаль дуже дорогу ціну платить Україна...
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05.04.2022 08:06 Ответить
Ще не прийшло.
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05.04.2022 08:11 Ответить
Головне щоб люди Зеленського нас не зрадили і не віддали Крим росіянам на 15 років…
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05.04.2022 08:07 Ответить
За@,enmcz пишеться з м"яким чи твердим знаком?
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05.04.2022 08:11 Ответить
Запам" ятай що сол пишеться з м"яким знаком, а тарелька без нього.
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05.04.2022 08:59 Ответить
Який нафіг Крим. Зараз потрібно думати як звільнити від кацапської нечисті Донбас, Херсон...
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05.04.2022 08:50 Ответить
від касабскої фуфайки тепло тільки на тому світі
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05.04.2022 08:07 Ответить
Русня, и прочие отбросы человечества именующие себя россиянами, у вас будет ледниковый период. В прямом смысле этого. Долго. Ну просто очень долго.
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05.04.2022 08:09 Ответить
На віки-вічні... Амінь.
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05.04.2022 08:30 Ответить
В касабській сворє вже гомонять, що "акєла промахнулся"
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05.04.2022 08:48 Ответить
Не обижайте Акелу сравнивая благородного волка с этой мелкой, плешивой крысой.
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05.04.2022 09:20 Ответить
Кэп ёпта
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05.04.2022 08:11 Ответить
невже на 41 день гарячої агресивної війни з боку раші до них дійшло, що світ змінився не лише для мільйонів українців?
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05.04.2022 08:13 Ответить
Эта эра должна была закончится в августе 2008, тогда не было бы ни 2014, ни тем более, 2022. То что происходит сейчас - огромный комплекс ошибок в равной степени всех украинских властей и западных. Если по оаналогии, то ***** крокодил, западные страны смотрители зоопарка и ответственные за этого крокодила, а Украина и Грузия дураки, которые думают, что они в контактном зоопарке и могут ***** погладить.
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05.04.2022 08:17 Ответить
А що це пишуть, що за крок до ембарго, наші хочуть домовлятись з кацапами, щоб вивести їх з-під санкцій ?
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05.04.2022 08:19 Ответить
Вывести из под санкций это когда свифт отменяют почти всем банкам, а одному или двум оставляют.
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05.04.2022 08:29 Ответить
Ембарго на газ та нафту це найбільша із санкцій
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05.04.2022 09:14 Ответить
Ничего, что европейские политики все время заявляли и заявляют, что не будут вводить эмбарго или если введут, то с условиями как в случае свифта?
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05.04.2022 10:11 Ответить
В силах світового суспільства зробити так щоб вони свій ядерний мотлох міняти на жрачку, джинси та гумку. І тримати їх в проголодь завжди.
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05.04.2022 08:20 Ответить
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05.04.2022 08:22 Ответить
кацапив треба ******* де бачиш
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05.04.2022 08:24 Ответить
То не потепління було, то була ера грабунку власного народу і набивання карманів бидлоелітою, тепер почалася ера насильства і грабунку інших держав і народів.
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05.04.2022 08:34 Ответить
Югославія, Чечня, Грузія, Україна то було потепління? Треба бути зовсім сліпим
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05.04.2022 08:36 Ответить
Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3331433

...а зараз перейдемо до прогнозу погоди.
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05.04.2022 08:40 Ответить
Я так розумію що Китай просто так не відсидиться

....
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05.04.2022 08:43 Ответить
он хотел сказать эра подогрева рсфр (росийская сатанинская федеративная республика)и обогрева ее.Все страны так старались помочь сатане,грели и оберегали,пичкали деньгами,все туда завозили,всем помогали и выростили из бесенка монстра,который их и пожрет.Идиоты до сих пор не поняли с кем имеют дело.Ну правильно,они же Библию не читают,они читают порно журналы и разлагаются,а нечисти только этого и нужно.Тьму называют светом,а свет тьмой.Но мы победим не взирая ни на что.Мы за правду и правдда с нами,а правда есть Бог,а если Бог с нами,то кто против нас.
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05.04.2022 08:55 Ответить
Що це значить? Будуть ******* по кремлю?
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05.04.2022 08:57 Ответить
Не сміши. Це значить що якщо раніше вони спіднє прали раз на годину то тепер через 15 хвилин)
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05.04.2022 09:07 Ответить
Таке враження що пану Блінкену чотири роки і він не знає про Грузію, Чечню, Сирію, Лівію, ЦАР, про політичну корупцію в Європі і інше. Політична сліпота Заходу завжди коштувала малим народам мільйонів жертв
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05.04.2022 09:04 Ответить
До речі, пану Блінкену варто би поритися в мережі і знайти відео в якому один відомий генерал-полковник РФ говорить чому треба воювати в Сирії
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05.04.2022 09:06 Ответить
Проснулися ? Оце так новина! Х*йло з 2008 веде війну проти Заходу а вони лише зараз зрозуміли?
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05.04.2022 09:09 Ответить
В 90-ті роки потрібно було роззброїти РФ, а не тільки Україну.
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05.04.2022 09:18 Ответить
Таке потепління у відношенні Заходу до Росії, що війна з холодної стала гарячою. Поки що для України.
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05.04.2022 09:43 Ответить
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05.04.2022 10:32 Ответить
он только сейчас это понял?!
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05.04.2022 18:07 Ответить
 
 