Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен

Ера, що тривала після закінчення холодної війни, завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...

Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - зазначив Блінкен.

Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.

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