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Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Ера, що тривала після закінчення холодної війни, завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася...

Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - зазначив Блінкен.

Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.

Також читайте: Путін провалився за всіма напрямками, які переслідував в Україні, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Головне щоб люди Зеленського нас не зрадили і не віддали Крим росіянам на 15 років…
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05.04.2022 08:07
+17
Русня, и прочие отбросы человечества именующие себя россиянами, у вас будет ледниковый период. В прямом смысле этого. Долго. Ну просто очень долго.
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05.04.2022 08:09
+16
Нарешті прийшло прозріння...Нажаль дуже дорогу ціну платить Україна...
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05.04.2022 08:06
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Нарешті прийшло прозріння...Нажаль дуже дорогу ціну платить Україна...
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05.04.2022 08:06 Відповісти
Ще не прийшло.
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05.04.2022 08:11 Відповісти
Головне щоб люди Зеленського нас не зрадили і не віддали Крим росіянам на 15 років…
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05.04.2022 08:07 Відповісти
За@,enmcz пишеться з м"яким чи твердим знаком?
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05.04.2022 08:11 Відповісти
Запам" ятай що сол пишеться з м"яким знаком, а тарелька без нього.
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05.04.2022 08:59 Відповісти
Який нафіг Крим. Зараз потрібно думати як звільнити від кацапської нечисті Донбас, Херсон...
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05.04.2022 08:50 Відповісти
від касабскої фуфайки тепло тільки на тому світі
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05.04.2022 08:07 Відповісти
Русня, и прочие отбросы человечества именующие себя россиянами, у вас будет ледниковый период. В прямом смысле этого. Долго. Ну просто очень долго.
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05.04.2022 08:09 Відповісти
На віки-вічні... Амінь.
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05.04.2022 08:30 Відповісти
В касабській сворє вже гомонять, що "акєла промахнулся"
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05.04.2022 08:48 Відповісти
Не обижайте Акелу сравнивая благородного волка с этой мелкой, плешивой крысой.
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05.04.2022 09:20 Відповісти
Кэп ёпта
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05.04.2022 08:11 Відповісти
невже на 41 день гарячої агресивної війни з боку раші до них дійшло, що світ змінився не лише для мільйонів українців?
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05.04.2022 08:13 Відповісти
Эта эра должна была закончится в августе 2008, тогда не было бы ни 2014, ни тем более, 2022. То что происходит сейчас - огромный комплекс ошибок в равной степени всех украинских властей и западных. Если по оаналогии, то ***** крокодил, западные страны смотрители зоопарка и ответственные за этого крокодила, а Украина и Грузия дураки, которые думают, что они в контактном зоопарке и могут ***** погладить.
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05.04.2022 08:17 Відповісти
А що це пишуть, що за крок до ембарго, наші хочуть домовлятись з кацапами, щоб вивести їх з-під санкцій ?
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05.04.2022 08:19 Відповісти
Вывести из под санкций это когда свифт отменяют почти всем банкам, а одному или двум оставляют.
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05.04.2022 08:29 Відповісти
Ембарго на газ та нафту це найбільша із санкцій
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05.04.2022 09:14 Відповісти
Ничего, что европейские политики все время заявляли и заявляют, что не будут вводить эмбарго или если введут, то с условиями как в случае свифта?
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05.04.2022 10:11 Відповісти
В силах світового суспільства зробити так щоб вони свій ядерний мотлох міняти на жрачку, джинси та гумку. І тримати їх в проголодь завжди.
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05.04.2022 08:20 Відповісти
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05.04.2022 08:22 Відповісти
кацапив треба ******* де бачиш
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05.04.2022 08:24 Відповісти
То не потепління було, то була ера грабунку власного народу і набивання карманів бидлоелітою, тепер почалася ера насильства і грабунку інших держав і народів.
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05.04.2022 08:34 Відповісти
Югославія, Чечня, Грузія, Україна то було потепління? Треба бути зовсім сліпим
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05.04.2022 08:36 Відповісти
Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3331433

...а зараз перейдемо до прогнозу погоди.
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05.04.2022 08:40 Відповісти
Я так розумію що Китай просто так не відсидиться

....
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05.04.2022 08:43 Відповісти
он хотел сказать эра подогрева рсфр (росийская сатанинская федеративная республика)и обогрева ее.Все страны так старались помочь сатане,грели и оберегали,пичкали деньгами,все туда завозили,всем помогали и выростили из бесенка монстра,который их и пожрет.Идиоты до сих пор не поняли с кем имеют дело.Ну правильно,они же Библию не читают,они читают порно журналы и разлагаются,а нечисти только этого и нужно.Тьму называют светом,а свет тьмой.Но мы победим не взирая ни на что.Мы за правду и правдда с нами,а правда есть Бог,а если Бог с нами,то кто против нас.
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05.04.2022 08:55 Відповісти
Що це значить? Будуть ******* по кремлю?
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05.04.2022 08:57 Відповісти
Не сміши. Це значить що якщо раніше вони спіднє прали раз на годину то тепер через 15 хвилин)
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05.04.2022 09:07 Відповісти
Таке враження що пану Блінкену чотири роки і він не знає про Грузію, Чечню, Сирію, Лівію, ЦАР, про політичну корупцію в Європі і інше. Політична сліпота Заходу завжди коштувала малим народам мільйонів жертв
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05.04.2022 09:04 Відповісти
До речі, пану Блінкену варто би поритися в мережі і знайти відео в якому один відомий генерал-полковник РФ говорить чому треба воювати в Сирії
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05.04.2022 09:06 Відповісти
Проснулися ? Оце так новина! Х*йло з 2008 веде війну проти Заходу а вони лише зараз зрозуміли?
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05.04.2022 09:09 Відповісти
В 90-ті роки потрібно було роззброїти РФ, а не тільки Україну.
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05.04.2022 09:18 Відповісти
Таке потепління у відношенні Заходу до Росії, що війна з холодної стала гарячою. Поки що для України.
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05.04.2022 09:43 Відповісти
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05.04.2022 10:32 Відповісти
он только сейчас это понял?!
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05.04.2022 18:07 Відповісти
 
 