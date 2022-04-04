Путін провалився за всіма напрямками, які переслідував в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві Блінкена, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс.

"І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - зазначив держсекретар США.

Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

"І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії", - додав Блінкен.

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Коментуючи відхід окупантів від Києва, Блінкен зазначив: "Я думаю, що це свідчення того, що початкові плани Росії захопити всю країну, включаючи Київ, зазнали нищівної невдачі. Вони перегруповуються. Можливо, вони орієнтуються на Схід. Але давайте пам’ятати, що вони все ще мають здатність спричиняти масову смерть і руйнування, в тому числі в таких місцях, як Київ, за допомогою авіації та ракет. І в той же час вони можуть перегрупуватися".