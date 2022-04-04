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Путін провалився за всіма напрямками, які переслідував в Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві Блінкена, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс.

"І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - зазначив держсекретар США.

Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

"І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії", - додав Блінкен.

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Коментуючи відхід окупантів від Києва, Блінкен зазначив: "Я думаю, що це свідчення того, що початкові плани Росії захопити всю країну, включаючи Київ, зазнали нищівної невдачі. Вони перегруповуються. Можливо, вони орієнтуються на Схід. Але давайте пам’ятати, що вони все ще мають здатність спричиняти масову смерть і руйнування, в тому числі в таких місцях, як Київ, за допомогою авіації та ракет. І в той же час вони можуть перегрупуватися".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Тони уже все решил - автор плана полной поддержки Украины никогда не будет вести диалог с продажными из ОПы Пусть сами финтят с крысьонишем. А то ермачок выпросил гарантии от италии, ну смех сквозь слезы. Ну как может нормальный вменяемый дипломат как Тони иметь дело с шулерами, ведь идет война, а они пропихивают на полном серьезе шото о картежниках. Так и хотят приютить московских катранщиков. Ну кто с ними ведет серьезные дела.
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04.04.2022 07:05
+9
а шо ж такое произошло, шо не слышно в последнее время о разговорах Блинкена с зеленьським, дерьмаком, куляйбой... или американцам надоело слушать чушь о желании гнусавого посмотреть в глаза военного преступника и убийцы и они сказали - вовка, мы даем тебе вооружения и к ним, дадим еще сколько надо, а ты молча исполняй задачу по уничтожению свинорылокозломордых угребков...
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04.04.2022 06:40
+7
А, хіба в хлі справа. Доки незнищена орда, справа,тільки розпочинається
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04.04.2022 06:32
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Что вы несете? Ну какой миллиард в день??? Это из разряда 4000 евро учителям!
Вы эту цифру сами придумали? По вашему Германия платит росии 365 млрд $ в год? Это доходы рашки от нефти и газа вместе в год от всех в лучшие годы! Потом, ВВП Германии сейчас около 3.8 трлн в год, вы хотите сказать, что 10% от всех своих доходов вообще немцы платят росии за газ??? Не пишите глупостей...
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04.04.2022 06:52 Відповісти
Чем и кем они будут воевать. Разве только соловейчиками. Собирают стада орков у бульбофюрера, шото там звенят в эфире -мы огогого. даже в места дислокации не пускают - разбегутся, твари. бабуины и прочие андрофаги еще долго будут рвать друг друга, а не воевать. А как воевали орды потомков Чингисхана - каждый ордынец скакал на 4 конях, поддерживая скорость бегства. Залечивал раны, продавал аманатов, и снова в поход. Но здесь железных коней выбили, не на чем ездить по городам и весям. Осталось только кулачком махать из какой то ойротской орды-дыры
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04.04.2022 06:54 Відповісти
*******, не мешки тягать. Провалился, та пускай этот ***** под землю провалится, его аду уже сам Гитлер ждёт.
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04.04.2022 06:30 Відповісти
это ты типа на нервах, что американцы не бегают здесь в атаку? кто нам виноват, если 3 года не выпустили ни единой ракеты, заморозили все военные программы, а в январе, всего 2 месяца назад нагло покрикивали на западных союзников, что бы не мешали нам строить дороги. рано или поздно на эти вопросы придется получить ответ, и это будет не как на стадионе-почему случился иловайск. до победы дружно молчим! но ежедневные кукареканья "полководцев" из ОПы уже раздражают, сильно!
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04.04.2022 10:04 Відповісти
А, хіба в хлі справа. Доки незнищена орда, справа,тільки розпочинається
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04.04.2022 06:32 Відповісти
*пиндосы*,- завали свое вонючее лживое е...рот, рашистский подонок
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04.04.2022 10:21 Відповісти
Що, набутилочнік, на швабру захотілось?
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04.04.2022 22:26 Відповісти
а шо ж такое произошло, шо не слышно в последнее время о разговорах Блинкена с зеленьським, дерьмаком, куляйбой... или американцам надоело слушать чушь о желании гнусавого посмотреть в глаза военного преступника и убийцы и они сказали - вовка, мы даем тебе вооружения и к ним, дадим еще сколько надо, а ты молча исполняй задачу по уничтожению свинорылокозломордых угребков...
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04.04.2022 06:40 Відповісти
Тони уже все решил - автор плана полной поддержки Украины никогда не будет вести диалог с продажными из ОПы Пусть сами финтят с крысьонишем. А то ермачок выпросил гарантии от италии, ну смех сквозь слезы. Ну как может нормальный вменяемый дипломат как Тони иметь дело с шулерами, ведь идет война, а они пропихивают на полном серьезе шото о картежниках. Так и хотят приютить московских катранщиков. Ну кто с ними ведет серьезные дела.
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04.04.2022 07:05 Відповісти
Золотые слова!
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04.04.2022 07:25 Відповісти
Пшел сам на..уй, продажная гнусавая шкура, на кого ты сам работаешь?
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04.04.2022 11:14 Відповісти
Доброго ранку українці.
.....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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04.04.2022 06:50 Відповісти
Тому треба підняти сраку і робити хоча би щось, що допоможе перемогти Україні та встояти. А не нити...
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04.04.2022 07:58 Відповісти
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04.04.2022 09:52 Відповісти
НЕ ГОВОРИТЕ ГОП, ПОКИ АГЕНТИ "КОЗИРІ" ІДУТЬ У ДАМКИ
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04.04.2022 10:15 Відповісти
Ніфіга воно ще не провалилося. План вбити якомога більше цивільних, знищити інфраструктуру і загнати нас за межі бідності виконується добре.
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04.04.2022 10:21 Відповісти
Да ещё и нефть дорожает, а не дешевеет.
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04.04.2022 21:57 Відповісти
 
 