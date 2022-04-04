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Путин провалился по всем направлениям, преследуемым в Украине, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три цели, которые первоначально преследовала перед вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российские власти и разделить Запад, разделить альянс.

"И по всем трем направлениям Путин провалился. Украина теперь более сплочена. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - отметил госсекретарь США.

Он также добавил, что за время войны мощь России сильно снизилась. Уже видно, что армия РФ сильно отстала, а экономика страны начала шататься.

"И, конечно же, НАТО и запад более сплочены, чем когда-либо в последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - добавил Блинкен.

Читайте: Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле - Кулеба после разговора с Блинкеном

Комментируя уход оккупантов от Киева, Блинкен отметил: "Я думаю, что это свидетельство того, что первоначальные планы России захватить всю страну, включая Киев, потерпели сокрушительную неудачу. Они перегруппировываются. Может быть, они ориентируются на Восток. Но давайте помнить, что они все еще обладают способностью вызывать массовую смерть и разрушения, в том числе в таких местах, как Киев, с помощью авиации и ракет. И вместе с тем они могут перегруппироваться".
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Топ комментарии
+14
Тони уже все решил - автор плана полной поддержки Украины никогда не будет вести диалог с продажными из ОПы Пусть сами финтят с крысьонишем. А то ермачок выпросил гарантии от италии, ну смех сквозь слезы. Ну как может нормальный вменяемый дипломат как Тони иметь дело с шулерами, ведь идет война, а они пропихивают на полном серьезе шото о картежниках. Так и хотят приютить московских катранщиков. Ну кто с ними ведет серьезные дела.
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04.04.2022 07:05
+9
а шо ж такое произошло, шо не слышно в последнее время о разговорах Блинкена с зеленьським, дерьмаком, куляйбой... или американцам надоело слушать чушь о желании гнусавого посмотреть в глаза военного преступника и убийцы и они сказали - вовка, мы даем тебе вооружения и к ним, дадим еще сколько надо, а ты молча исполняй задачу по уничтожению свинорылокозломордых угребков...
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04.04.2022 06:40
+7
А, хіба в хлі справа. Доки незнищена орда, справа,тільки розпочинається
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04.04.2022 06:32
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Правила форума Совет форумчан
Что вы несете? Ну какой миллиард в день??? Это из разряда 4000 евро учителям!
Вы эту цифру сами придумали? По вашему Германия платит росии 365 млрд $ в год? Это доходы рашки от нефти и газа вместе в год от всех в лучшие годы! Потом, ВВП Германии сейчас около 3.8 трлн в год, вы хотите сказать, что 10% от всех своих доходов вообще немцы платят росии за газ??? Не пишите глупостей...
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04.04.2022 06:52 Ответить
Чем и кем они будут воевать. Разве только соловейчиками. Собирают стада орков у бульбофюрера, шото там звенят в эфире -мы огогого. даже в места дислокации не пускают - разбегутся, твари. бабуины и прочие андрофаги еще долго будут рвать друг друга, а не воевать. А как воевали орды потомков Чингисхана - каждый ордынец скакал на 4 конях, поддерживая скорость бегства. Залечивал раны, продавал аманатов, и снова в поход. Но здесь железных коней выбили, не на чем ездить по городам и весям. Осталось только кулачком махать из какой то ойротской орды-дыры
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04.04.2022 06:54 Ответить
*******, не мешки тягать. Провалился, та пускай этот ***** под землю провалится, его аду уже сам Гитлер ждёт.
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04.04.2022 06:30 Ответить
это ты типа на нервах, что американцы не бегают здесь в атаку? кто нам виноват, если 3 года не выпустили ни единой ракеты, заморозили все военные программы, а в январе, всего 2 месяца назад нагло покрикивали на западных союзников, что бы не мешали нам строить дороги. рано или поздно на эти вопросы придется получить ответ, и это будет не как на стадионе-почему случился иловайск. до победы дружно молчим! но ежедневные кукареканья "полководцев" из ОПы уже раздражают, сильно!
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04.04.2022 10:04 Ответить
А, хіба в хлі справа. Доки незнищена орда, справа,тільки розпочинається
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04.04.2022 06:32 Ответить
*пиндосы*,- завали свое вонючее лживое е...рот, рашистский подонок
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04.04.2022 10:21 Ответить
Що, набутилочнік, на швабру захотілось?
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04.04.2022 22:26 Ответить
а шо ж такое произошло, шо не слышно в последнее время о разговорах Блинкена с зеленьським, дерьмаком, куляйбой... или американцам надоело слушать чушь о желании гнусавого посмотреть в глаза военного преступника и убийцы и они сказали - вовка, мы даем тебе вооружения и к ним, дадим еще сколько надо, а ты молча исполняй задачу по уничтожению свинорылокозломордых угребков...
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04.04.2022 06:40 Ответить
Тони уже все решил - автор плана полной поддержки Украины никогда не будет вести диалог с продажными из ОПы Пусть сами финтят с крысьонишем. А то ермачок выпросил гарантии от италии, ну смех сквозь слезы. Ну как может нормальный вменяемый дипломат как Тони иметь дело с шулерами, ведь идет война, а они пропихивают на полном серьезе шото о картежниках. Так и хотят приютить московских катранщиков. Ну кто с ними ведет серьезные дела.
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04.04.2022 07:05 Ответить
Золотые слова!
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04.04.2022 07:25 Ответить
Пшел сам на..уй, продажная гнусавая шкура, на кого ты сам работаешь?
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04.04.2022 11:14 Ответить
Доброго ранку українці.
.....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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04.04.2022 06:50 Ответить
Тому треба підняти сраку і робити хоча би щось, що допоможе перемогти Україні та встояти. А не нити...
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04.04.2022 07:58 Ответить
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04.04.2022 09:52 Ответить
НЕ ГОВОРИТЕ ГОП, ПОКИ АГЕНТИ "КОЗИРІ" ІДУТЬ У ДАМКИ
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04.04.2022 10:15 Ответить
Ніфіга воно ще не провалилося. План вбити якомога більше цивільних, знищити інфраструктуру і загнати нас за межі бідності виконується добре.
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04.04.2022 10:21 Ответить
Да ещё и нефть дорожает, а не дешевеет.
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04.04.2022 21:57 Ответить
 
 