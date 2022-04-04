Путин провалился по всем направлениям, преследуемым в Украине, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три цели, которые первоначально преследовала перед вторжением в Украину.
Об этом говорится в заявлении Блинкена, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российские власти и разделить Запад, разделить альянс.
"И по всем трем направлениям Путин провалился. Украина теперь более сплочена. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - отметил госсекретарь США.
Он также добавил, что за время войны мощь России сильно снизилась. Уже видно, что армия РФ сильно отстала, а экономика страны начала шататься.
"И, конечно же, НАТО и запад более сплочены, чем когда-либо в последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - добавил Блинкен.
Комментируя уход оккупантов от Киева, Блинкен отметил: "Я думаю, что это свидетельство того, что первоначальные планы России захватить всю страну, включая Киев, потерпели сокрушительную неудачу. Они перегруппировываются. Может быть, они ориентируются на Восток. Но давайте помнить, что они все еще обладают способностью вызывать массовую смерть и разрушения, в том числе в таких местах, как Киев, с помощью авиации и ракет. И вместе с тем они могут перегруппироваться".
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Вы эту цифру сами придумали? По вашему Германия платит росии 365 млрд $ в год? Это доходы рашки от нефти и газа вместе в год от всех в лучшие годы! Потом, ВВП Германии сейчас около 3.8 трлн в год, вы хотите сказать, что 10% от всех своих доходов вообще немцы платят росии за газ??? Не пишите глупостей...
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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