Путин провалился по всем направлениям, преследуемым в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три цели, которые первоначально преследовала перед вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российские власти и разделить Запад, разделить альянс.

"И по всем трем направлениям Путин провалился. Украина теперь более сплочена. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - отметил госсекретарь США.

Он также добавил, что за время войны мощь России сильно снизилась. Уже видно, что армия РФ сильно отстала, а экономика страны начала шататься.

"И, конечно же, НАТО и запад более сплочены, чем когда-либо в последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - добавил Блинкен.

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Комментируя уход оккупантов от Киева, Блинкен отметил: "Я думаю, что это свидетельство того, что первоначальные планы России захватить всю страну, включая Киев, потерпели сокрушительную неудачу. Они перегруппировываются. Может быть, они ориентируются на Восток. Но давайте помнить, что они все еще обладают способностью вызывать массовую смерть и разрушения, в том числе в таких местах, как Киев, с помощью авиации и ракет. И вместе с тем они могут перегруппироваться".