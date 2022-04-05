Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Выставку "Русско-украинская война вблизи", открытую в Будапеште неделю назад, в ночь выборов неизвестные разрисовали надписями на венгерском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерские СМИ, среди которых Аzonnali, 24.hu.
По их информации, стенды с фотографиями разрисовали вечером или ночью выборов.
"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Русско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля - то есть уже после того, как весь мир мог увидеть все те ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", - отреагировала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Как пишет Azonnali, открытие выставки прошло также не слишком спокойно: несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.
24.hu отмечает, что в главном отделении полиции Будапешта им заявили, что не знают о случившемся. Районное отделение открыло производство по факту вандализма после сообщений в прессе.
Пожалуйста, подождите...
Бкдапештський меморандум похєрєно всіма і всим
знаєте, ми свою волю вихаркуємо кров"ю
але українці зовсім не злопам"ятні
ми просто злі, та на пам"ять зроду не жалілися
будете й ви своє хавати повною мірою
eltereles - диверсія
hazaarulas rol - про повернення додому
тобто сенс написів в тому що нашу виставку сприймають як брехню і шлють нас нах
не знаю чи це загально мадярська думка про нас але щось мені підсказує що мадяри нам далеко не дружні і нам потрібно щось з цим робити щоб поблажливе ставлення не вилізло нам боком як з москалями
той хто все життя пише латиницею навіть у ві сні так не промахнеться
Уві сні - єдиний правильний варіант написання в українській мові. За правилами української мови іменники з прийменниками пишуться окремо.
Обов,язково виявляти
ФСБна агентура в Угорщині міцно тримає за яйця усі держслужби мадярів з компроматом в корупції та торгівлею людьми та наркотиками і тому ці мадяро п*дари разом з ублюдком орбаном та сіярто так себе ведуть, але ци мадяроп*дарам залишилося НЕ ДОВГО СКАУЧАТИ...!!!
І мозоку вже - торба.
Мадяри - не лише "*****́к",
Ще й - кацанутий Орбан.
Вы ничего не знаете о животных...