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Новости За рубежом
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Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вандалізм

Выставку "Русско-украинская война вблизи", открытую в Будапеште неделю назад, в ночь выборов неизвестные разрисовали надписями на венгерском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерские СМИ, среди которых Аzonnali, 24.hu.

По их информации, стенды с фотографиями разрисовали вечером или ночью выборов.

Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине 01

"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Русско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля - то есть уже после того, как весь мир мог увидеть все те ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", - отреагировала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине 02

Как пишет Azonnali, открытие выставки прошло также не слишком спокойно: несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.

24.hu отмечает, что в главном отделении полиции Будапешта им заявили, что не знают о случившемся. Районное отделение открыло производство по факту вандализма после сообщений в прессе.

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Топ комментарии
+32
ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
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05.04.2022 15:31
+27
Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
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05.04.2022 15:33
+17
У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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05.04.2022 15:40
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у них ******* а у нас зеле*******
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05.04.2022 15:40 Ответить
Там все складніше, ******* це опозиція Орбану.
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05.04.2022 15:50 Ответить
сорян, думал что єто одно и тоже
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05.04.2022 15:58 Ответить
Заради справедливості, ******* зараз в опозиції до орбана. Що, звісно, не робить їх друзями України.
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05.04.2022 15:56 Ответить
ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
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05.04.2022 15:31 Ответить
Вкрай потрібна денаціфікація угорщини! Евросоюз мав би сам цим занятись, але Україні потрібно поставить це питання в Евросозі.
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05.04.2022 20:15 Ответить
Русізм вже угорщині
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05.04.2022 15:31 Ответить
Кацапи угро-фіни. Угро, це і є угорці.
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05.04.2022 15:45 Ответить
знаю цих вандалів-уйбки орбана і ******
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05.04.2022 15:32 Ответить
******, что с них взять...
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05.04.2022 15:32 Ответить
1956 рік Будапешт забув
Бкдапештський меморандум похєрєно всіма і всим

знаєте, ми свою волю вихаркуємо кров"ю

але українці зовсім не злопам"ятні

ми просто злі, та на пам"ять зроду не жалілися

будете й ви своє хавати повною мірою
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05.04.2022 15:33 Ответить
мабуть,це "стокгольмський синдром" на національному рівні,як у грузин і молдован...
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05.04.2022 15:46 Ответить
Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
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05.04.2022 15:33 Ответить
Наші жони теж колись целками були...))
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05.04.2022 15:39 Ответить
Народ і орбан єдині в своїх уподобаннях.
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05.04.2022 15:34 Ответить
Думаю, есть смысл переименовать улицу Рейтарскую в улицу сапёра Водички.
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05.04.2022 15:35 Ответить
Нужно прервать отношение с Венгрией, то есть отозвать украинского посла для консультаций.
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05.04.2022 15:36 Ответить
Посол України в мадярії карикатура на прізвисько непоп яка лиже мадярські яйця за гроші українських платників поодатків...
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05.04.2022 15:44 Ответить
орбано-сиярты обоссаные, ну ничего. с кацапами закончим, пойдёте все нахер с закарпатья прямо в Чернобаевку
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05.04.2022 15:38 Ответить
eltereles - военный обманный маневр, a hazaarulas rol - о возвращении домой.. ******* - одно слово
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05.04.2022 15:38 Ответить
гуглперекладач перекладає з угорської
eltereles - диверсія
hazaarulas rol - про повернення додому

тобто сенс написів в тому що нашу виставку сприймають як брехню і шлють нас нах

не знаю чи це загально мадярська думка про нас але щось мені підсказує що мадяри нам далеко не дружні і нам потрібно щось з цим робити щоб поблажливе ставлення не вилізло нам боком як з москалями
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05.04.2022 16:18 Ответить
в слові pakiStan S неправильно написали. це зробили кацапи 100%
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05.04.2022 15:40 Ответить
а таки так. воно спочатку написано в перевернутому вигляді як прописна "Г".
той хто все життя пише латиницею навіть у ві сні так не промахнеться
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05.04.2022 16:21 Ответить
сорян.
Уві сні - єдиний правильний варіант написання в українській мові. За правилами української мови іменники з прийменниками пишуться окремо.
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05.04.2022 17:24 Ответить
Доводилось бачити графіті де надпис кирилицею з буквою N замість И. Просто відсутність мізків.
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05.04.2022 17:13 Ответить
У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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05.04.2022 15:40 Ответить
Венгрия поддерживала фашистов всегда. Вот и сейчас поддерживает русофашистов. Венгрия - страна ЕС с фашистским режимом. Позор ЕС, который терпит у себя такого члена, вернее такого *****.
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05.04.2022 15:42 Ответить
Орбан хоче щоб в Угорщину повернувся 1956 рік. Тоді угорці були вельми щасливі.
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05.04.2022 15:42 Ответить
Розмальвали Нацисти
Обов,язково виявляти
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05.04.2022 15:43 Ответить
******* орбан
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05.04.2022 15:43 Ответить
ЦЕ УСЕ ЗРОБИЛА КАЦАПОМОРДА П*ДАРАСНЯ, ЯКА ОСІЛА В ОРГАНІЗОВАНИХ БАНД ФОРМУВАННЯХ В УГОРЩИНІ, КОТРІ ТОРГУЮТЬ, ШЛЬОНДРАМИ, ПАПІРОСАМИ, НАРКОТИКАМИ і УГОНАМИ АВТОМАШИН З ЄВРОПИ, а ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ ДЕРЖАВНІ СПЕЦ СЛУЖБИ ТА МУСАРНЯ МАДЯРІВ ЗА КРЕМЛЯДСЬКИЙ КЕШ $$$...!!!
ФСБна агентура в Угорщині міцно тримає за яйця усі держслужби мадярів з компроматом в корупції та торгівлею людьми та наркотиками і тому ці мадяро п*дари разом з ублюдком орбаном та сіярто так себе ведуть, але ци мадяроп*дарам залишилося НЕ ДОВГО СКАУЧАТИ...!!!
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05.04.2022 15:44 Ответить
Після нашої Перемоги, ввести візовий режим з *********-зайобіками. На території Закарпаття мова українська, на установах та інших об'єктах, мова тільки українська. Вибір за закарпатськими зайобіками, або український паспорт або угорський, але тоді хер вони мають право вибирати органи влади та місцевого самоврядування та бути обраними до них. На візги із-за поребріка, посилати за військовим підарашенським кораблем. Але не потрібно жувати соплі, а готувати необхідні документи вже зараз, щоб відразу їх оформити як Закон. ******* і серби, ці є вишкребки *****. Не потрібно повторити помилок Донбасу.
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05.04.2022 15:46 Ответить
ото хай би на них кацапстан напав оленi небритi неголенi
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05.04.2022 15:53 Ответить
Що ж, час змінювати ситуацію таким чином, щоб на Закарпатті вплив Угорщини був не більше ніж її вплив на рух Юпітера. Спроби заглянути в очі орбанам і іншим зазнала невдачі(яка несподіванка). Сподіваюсь Зеленський не намагатиметься заглянути угорцям в дупу. Це буде прикро.
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05.04.2022 15:59 Ответить
почитайте коментарі мадяр в фейсбуці під подіями в Україні там 10 % адекватних . також багато болгар і чехів підтримують кацапів .
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05.04.2022 16:00 Ответить
Дрібним мадярам це ніколи не зійде з рук. Якщо бульбофюрер буде бовтатись на мотузці (якщо доживе), то мадяри вже ніколи не посміють роззявляти свого писка про "права українських мадяр".
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05.04.2022 16:06 Ответить
Макітра з'їхала набік,
І мозоку вже - торба.
Мадяри - не лише "*****́к",
Ще й - кацанутий Орбан.
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05.04.2022 16:14 Ответить
Після війни потрібно там кордон повністю закривати. Угорщина для України має залишитись поза нашими відносинами. Місцеві угорці з Закарпаття хай їздять через Словаччину чи Румунію. Ніякіх торгівельних зв'язків та все інше.
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05.04.2022 16:21 Ответить
І ще. Хай вони потім не кажуть що це не вони це Орбан. Ні, вони. Бо вони це колективний Орбан.
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05.04.2022 16:24 Ответить
От чому Зеленський не спитає у Столтенберга: "Чому проросійська Угорщина член НАТО, а європейська Україна - ні?" Він же там постійно десь виступає. Нафіга у НАТО русняві мадяри? Чи це єдина руйнівна сила у блоці?
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05.04.2022 16:33 Ответить
Мадяри у всій своїй красі,такий самий імперський народ як і москалі.
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05.04.2022 16:40 Ответить
Да ,у всех европейских бывших империй какая то нездоровая тяга к рашке-австрия,Венгрия,Франция,германия-видать втихаря завидуют
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05.04.2022 20:10 Ответить
Сейчас не до них, а вот после нашей победы нужно крепко по рукам дать и белорашке и венгрии , при желании можно сделать очень больно. Неофициально перекрыть кислород венграм Закарпатья( ужесточить правила выезда, призыв в армию , они же граждане Украины, наезд на их мелкий бизнес и т.д. ) плюс перестать покупать их продукцию.
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05.04.2022 16:52 Ответить
Граница с Венгрией должна быть фактически закрыта.Далее все проекты их в Украины закрыты.СБУ провести тотальную проверку на приграничных территорий.Пора избавиться от этих уродов .
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05.04.2022 16:57 Ответить
где реакция нашего МИДа? и чего наш посол там сопли жует? пусть берет пример с Мельника...
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05.04.2022 17:00 Ответить
С этими уродами надо только так ,как наше СБУ с гопниками в Павлограде - https://news.pn/ru/criminal/270156
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05.04.2022 17:35 Ответить
Друга білорусь будується. Треба бути готовими
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05.04.2022 17:50 Ответить
Та чого дивуватись- мад'яри родичі москалів.
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05.04.2022 18:35 Ответить
Удивлены, что карманная ******* х@йла скулит и виляя хвостом подвывает в такт плешивому 3/14дару?
Вы ничего не знаете о животных...
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05.04.2022 19:02 Ответить
 
 