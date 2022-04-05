Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине

Выставку "Русско-украинская война вблизи", открытую в Будапеште неделю назад, в ночь выборов неизвестные разрисовали надписями на венгерском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерские СМИ, среди которых Аzonnali, 24.hu.

По их информации, стенды с фотографиями разрисовали вечером или ночью выборов.

"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Русско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля - то есть уже после того, как весь мир мог увидеть все те ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", - отреагировала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как пишет Azonnali, открытие выставки прошло также не слишком спокойно: несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.

24.hu отмечает, что в главном отделении полиции Будапешта им заявили, что не знают о случившемся. Районное отделение открыло производство по факту вандализма после сообщений в прессе.