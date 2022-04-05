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Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вандалізм

Виставку "Російсько-українська війна зблизька", відкриту у Будапешті тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали написами угорською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ, серед яких Аzonnali, 24.hu.

За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів.

Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні 01

"Посольство України в Угорщині глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки "Російсько-українська війна зблизька", яка була відкрита 29 березня на площі Ж.Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти у звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі", - відреагувала пані посол України в Угорщині Любов Непоп.

Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні 02

Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, декілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла.

24.hu зазначає, що в головному відділку поліції Будапешта їм заявили, що не знають про випадок. Районний відділок відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.

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Топ коментарі
+32
ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
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05.04.2022 15:31
+27
Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
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05.04.2022 15:33
+17
У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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05.04.2022 15:40
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у них ******* а у нас зеле*******
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Там все складніше, ******* це опозиція Орбану.
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05.04.2022 15:50 Відповісти
сорян, думал что єто одно и тоже
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05.04.2022 15:58 Відповісти
Заради справедливості, ******* зараз в опозиції до орбана. Що, звісно, не робить їх друзями України.
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05.04.2022 15:56 Відповісти
ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
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05.04.2022 15:31 Відповісти
Вкрай потрібна денаціфікація угорщини! Евросоюз мав би сам цим занятись, але Україні потрібно поставить це питання в Евросозі.
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05.04.2022 20:15 Відповісти
Русізм вже угорщині
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05.04.2022 15:31 Відповісти
Кацапи угро-фіни. Угро, це і є угорці.
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05.04.2022 15:45 Відповісти
знаю цих вандалів-уйбки орбана і ******
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05.04.2022 15:32 Відповісти
******, что с них взять...
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05.04.2022 15:32 Відповісти
1956 рік Будапешт забув
Бкдапештський меморандум похєрєно всіма і всим

знаєте, ми свою волю вихаркуємо кров"ю

але українці зовсім не злопам"ятні

ми просто злі, та на пам"ять зроду не жалілися

будете й ви своє хавати повною мірою
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05.04.2022 15:33 Відповісти
мабуть,це "стокгольмський синдром" на національному рівні,як у грузин і молдован...
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05.04.2022 15:46 Відповісти
Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
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05.04.2022 15:33 Відповісти
Наші жони теж колись целками були...))
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05.04.2022 15:39 Відповісти
Народ і орбан єдині в своїх уподобаннях.
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Думаю, есть смысл переименовать улицу Рейтарскую в улицу сапёра Водички.
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05.04.2022 15:35 Відповісти
Нужно прервать отношение с Венгрией, то есть отозвать украинского посла для консультаций.
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05.04.2022 15:36 Відповісти
Посол України в мадярії карикатура на прізвисько непоп яка лиже мадярські яйця за гроші українських платників поодатків...
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05.04.2022 15:44 Відповісти
орбано-сиярты обоссаные, ну ничего. с кацапами закончим, пойдёте все нахер с закарпатья прямо в Чернобаевку
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05.04.2022 15:38 Відповісти
eltereles - военный обманный маневр, a hazaarulas rol - о возвращении домой.. ******* - одно слово
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05.04.2022 15:38 Відповісти
гуглперекладач перекладає з угорської
eltereles - диверсія
hazaarulas rol - про повернення додому

тобто сенс написів в тому що нашу виставку сприймають як брехню і шлють нас нах

не знаю чи це загально мадярська думка про нас але щось мені підсказує що мадяри нам далеко не дружні і нам потрібно щось з цим робити щоб поблажливе ставлення не вилізло нам боком як з москалями
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05.04.2022 16:18 Відповісти
в слові pakiStan S неправильно написали. це зробили кацапи 100%
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05.04.2022 15:40 Відповісти
а таки так. воно спочатку написано в перевернутому вигляді як прописна "Г".
той хто все життя пише латиницею навіть у ві сні так не промахнеться
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05.04.2022 16:21 Відповісти
сорян.
Уві сні - єдиний правильний варіант написання в українській мові. За правилами української мови іменники з прийменниками пишуться окремо.
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05.04.2022 17:24 Відповісти
Доводилось бачити графіті де надпис кирилицею з буквою N замість И. Просто відсутність мізків.
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05.04.2022 17:13 Відповісти
У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Венгрия поддерживала фашистов всегда. Вот и сейчас поддерживает русофашистов. Венгрия - страна ЕС с фашистским режимом. Позор ЕС, который терпит у себя такого члена, вернее такого *****.
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05.04.2022 15:42 Відповісти
Орбан хоче щоб в Угорщину повернувся 1956 рік. Тоді угорці були вельми щасливі.
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05.04.2022 15:42 Відповісти
Розмальвали Нацисти
Обов,язково виявляти
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05.04.2022 15:43 Відповісти
******* орбан
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05.04.2022 15:43 Відповісти
ЦЕ УСЕ ЗРОБИЛА КАЦАПОМОРДА П*ДАРАСНЯ, ЯКА ОСІЛА В ОРГАНІЗОВАНИХ БАНД ФОРМУВАННЯХ В УГОРЩИНІ, КОТРІ ТОРГУЮТЬ, ШЛЬОНДРАМИ, ПАПІРОСАМИ, НАРКОТИКАМИ і УГОНАМИ АВТОМАШИН З ЄВРОПИ, а ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ ДЕРЖАВНІ СПЕЦ СЛУЖБИ ТА МУСАРНЯ МАДЯРІВ ЗА КРЕМЛЯДСЬКИЙ КЕШ $$$...!!!
ФСБна агентура в Угорщині міцно тримає за яйця усі держслужби мадярів з компроматом в корупції та торгівлею людьми та наркотиками і тому ці мадяро п*дари разом з ублюдком орбаном та сіярто так себе ведуть, але ци мадяроп*дарам залишилося НЕ ДОВГО СКАУЧАТИ...!!!
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05.04.2022 15:44 Відповісти
Після нашої Перемоги, ввести візовий режим з *********-зайобіками. На території Закарпаття мова українська, на установах та інших об'єктах, мова тільки українська. Вибір за закарпатськими зайобіками, або український паспорт або угорський, але тоді хер вони мають право вибирати органи влади та місцевого самоврядування та бути обраними до них. На візги із-за поребріка, посилати за військовим підарашенським кораблем. Але не потрібно жувати соплі, а готувати необхідні документи вже зараз, щоб відразу їх оформити як Закон. ******* і серби, ці є вишкребки *****. Не потрібно повторити помилок Донбасу.
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05.04.2022 15:46 Відповісти
ото хай би на них кацапстан напав оленi небритi неголенi
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05.04.2022 15:53 Відповісти
Що ж, час змінювати ситуацію таким чином, щоб на Закарпатті вплив Угорщини був не більше ніж її вплив на рух Юпітера. Спроби заглянути в очі орбанам і іншим зазнала невдачі(яка несподіванка). Сподіваюсь Зеленський не намагатиметься заглянути угорцям в дупу. Це буде прикро.
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05.04.2022 15:59 Відповісти
почитайте коментарі мадяр в фейсбуці під подіями в Україні там 10 % адекватних . також багато болгар і чехів підтримують кацапів .
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05.04.2022 16:00 Відповісти
Дрібним мадярам це ніколи не зійде з рук. Якщо бульбофюрер буде бовтатись на мотузці (якщо доживе), то мадяри вже ніколи не посміють роззявляти свого писка про "права українських мадяр".
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05.04.2022 16:06 Відповісти
Макітра з'їхала набік,
І мозоку вже - торба.
Мадяри - не лише "*****́к",
Ще й - кацанутий Орбан.
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05.04.2022 16:14 Відповісти
Після війни потрібно там кордон повністю закривати. Угорщина для України має залишитись поза нашими відносинами. Місцеві угорці з Закарпаття хай їздять через Словаччину чи Румунію. Ніякіх торгівельних зв'язків та все інше.
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05.04.2022 16:21 Відповісти
І ще. Хай вони потім не кажуть що це не вони це Орбан. Ні, вони. Бо вони це колективний Орбан.
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05.04.2022 16:24 Відповісти
От чому Зеленський не спитає у Столтенберга: "Чому проросійська Угорщина член НАТО, а європейська Україна - ні?" Він же там постійно десь виступає. Нафіга у НАТО русняві мадяри? Чи це єдина руйнівна сила у блоці?
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05.04.2022 16:33 Відповісти
Мадяри у всій своїй красі,такий самий імперський народ як і москалі.
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05.04.2022 16:40 Відповісти
Да ,у всех европейских бывших империй какая то нездоровая тяга к рашке-австрия,Венгрия,Франция,германия-видать втихаря завидуют
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05.04.2022 20:10 Відповісти
Сейчас не до них, а вот после нашей победы нужно крепко по рукам дать и белорашке и венгрии , при желании можно сделать очень больно. Неофициально перекрыть кислород венграм Закарпатья( ужесточить правила выезда, призыв в армию , они же граждане Украины, наезд на их мелкий бизнес и т.д. ) плюс перестать покупать их продукцию.
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05.04.2022 16:52 Відповісти
Граница с Венгрией должна быть фактически закрыта.Далее все проекты их в Украины закрыты.СБУ провести тотальную проверку на приграничных территорий.Пора избавиться от этих уродов .
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05.04.2022 16:57 Відповісти
где реакция нашего МИДа? и чего наш посол там сопли жует? пусть берет пример с Мельника...
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05.04.2022 17:00 Відповісти
С этими уродами надо только так ,как наше СБУ с гопниками в Павлограде - https://news.pn/ru/criminal/270156
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05.04.2022 17:35 Відповісти
Друга білорусь будується. Треба бути готовими
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05.04.2022 17:50 Відповісти
Та чого дивуватись- мад'яри родичі москалів.
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05.04.2022 18:35 Відповісти
Удивлены, что карманная ******* х@йла скулит и виляя хвостом подвывает в такт плешивому 3/14дару?
Вы ничего не знаете о животных...
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05.04.2022 19:02 Відповісти
 
 