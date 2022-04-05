Вандали у Будапешті розмалювали написами виставку про війну в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Виставку "Російсько-українська війна зблизька", відкриту у Будапешті тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали написами угорською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на угорські ЗМІ, серед яких Аzonnali, 24.hu.
За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів.
"Посольство України в Угорщині глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки "Російсько-українська війна зблизька", яка була відкрита 29 березня на площі Ж.Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти у звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі", - відреагувала пані посол України в Угорщині Любов Непоп.
Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, декілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла.
24.hu зазначає, що в головному відділку поліції Будапешта їм заявили, що не знають про випадок. Районний відділок відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.
Будь ласка, зачекайте...
Бкдапештський меморандум похєрєно всіма і всим
знаєте, ми свою волю вихаркуємо кров"ю
але українці зовсім не злопам"ятні
ми просто злі, та на пам"ять зроду не жалілися
будете й ви своє хавати повною мірою
eltereles - диверсія
hazaarulas rol - про повернення додому
тобто сенс написів в тому що нашу виставку сприймають як брехню і шлють нас нах
не знаю чи це загально мадярська думка про нас але щось мені підсказує що мадяри нам далеко не дружні і нам потрібно щось з цим робити щоб поблажливе ставлення не вилізло нам боком як з москалями
той хто все життя пише латиницею навіть у ві сні так не промахнеться
Уві сні - єдиний правильний варіант написання в українській мові. За правилами української мови іменники з прийменниками пишуться окремо.
Обов,язково виявляти
ФСБна агентура в Угорщині міцно тримає за яйця усі держслужби мадярів з компроматом в корупції та торгівлею людьми та наркотиками і тому ці мадяро п*дари разом з ублюдком орбаном та сіярто так себе ведуть, але ци мадяроп*дарам залишилося НЕ ДОВГО СКАУЧАТИ...!!!
І мозоку вже - торба.
Мадяри - не лише "*****́к",
Ще й - кацанутий Орбан.
Вы ничего не знаете о животных...