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Новости Война в Украине
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армия РФ (8272) война (11698) НАТО (8014) Столтенберг (1044) Буча (228) военные преступления (171)

Столтенберг о зверствах войск РФ в Буче: Есть доказательства, что эти убийства произошли в период оккупации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча,ірпінь

У НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда РФ контролировала эти территории, и она несет ответственность за них.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видели зверства в Буче и других городах Украины. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории, потому они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, а также из открытых источников, медиа, коммерческих спутников, и все они свидетельствуют о том - что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине и что это произошло в период, когда Россия контролировала эти территории", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Генсек выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, зверств, являющихся военными преступлениями.

Столтенберг заявил, что это война президента РФ Путина и он несет за нее полную ответственность.

"Он начал эту войну по собственному выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят каждый день в Украине", - сообщил он.

Смотрите: Число жертв среди мирного населения Бучи значительно больше: начали находить людей, которых пытали во дворах и домах. ФОТО 18+

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Топ комментарии
+27
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:54
+20
И какие ваши действия мистер Столтенберг. Опять озабоченность.
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05.04.2022 16:52
+11
Так-так, п. Столтенберг. Це все путін. Він розстрілював зв"язаних людей, бомбив міста, мародерив, гвалтував дітей і жінок, мінував будинки, стріляв в наших армійців, пускав ракети по мирних будинках, ганяв танки по нашій землі... А "глубинний" орочий нарід ні при чому. Так-так.
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05.04.2022 16:55
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И какие ваши действия мистер Столтенберг. Опять озабоченность.
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05.04.2022 16:52 Ответить
взять Финляндию и Швецию в НАТО по ускореной процедуре, ах ну и в твиттер написать что есть хзорошие руские, а виноват тока путин
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05.04.2022 16:54 Ответить
Кто-то , ещё смеет сомневаться ?
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05.04.2022 17:07 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:54 Ответить
Дурень ?
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05.04.2022 17:04 Ответить
Та ні, бот мединського, цукор заробляє.
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05.04.2022 17:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
слышь умник. а ну ка скажи мне,чем нам помогло НАТО? ни одного решения на пользу Украине!
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05.04.2022 17:28 Ответить
ты дебил или просто русский?
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05.04.2022 17:29 Ответить
слышь,казёл...отдельные страны,как то США,Швеция,Польша,Англия,нам помогают,но делают это они не рамках НАТО,а в рамках своей государственности. это понятно или ты в США отупел совсем?
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05.04.2022 18:54 Ответить
русская мартышка, от казла тебя твоя свиномамка опоросила. Пасть прихлопни, мразота руснявая.
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05.04.2022 18:56 Ответить
что дурачёк,нет аргументов?
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05.04.2022 19:24 Ответить
Для руснявой мразоты у меня аргумент одни - русское животное, иди *****.
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05.04.2022 19:25 Ответить
Пан лапоть знає, яким курсом пішов руZZzкій ваєнний карабль? То панові лаптю йти тим же курсом!
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05.04.2022 19:42 Ответить
чуєшь,бидлота...у мене в Україні,де я зараз живу,коріння до дев'ятого покоління,тому в напрямку руZZкого корита,йди сам.
у таких як ти,розуму не вистачає зрозуміти то що навіть лежит на поверхні не приховане. але щоб не показувать свою тупість,такі як ти,завжди вибирають шлях образи опонента.
тьфу,мерзота!
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05.04.2022 19:47 Ответить
Бачу, зайва хромосома заважає подужати сенс двох коротких речень. Біда та й годі.
Гаразд, идийоте, поясню ще простіше: іді *****!
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05.04.2022 19:58 Ответить
А ти звідки знаєш, що не в рамках НАТО ?
Перед тобою звітували чи що ?
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05.04.2022 19:02 Ответить
вся информация была на цензоре,нужно читать и думать,а не просто фигу в кармане крутить.
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05.04.2022 19:23 Ответить
їх чомусь сьогодні багато набігло (маю на увазі номерних дурнів із нуликами)...
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05.04.2022 17:10 Ответить
Кусай за фуй !
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05.04.2022 17:18 Ответить
Так-так, п. Столтенберг. Це все путін. Він розстрілював зв"язаних людей, бомбив міста, мародерив, гвалтував дітей і жінок, мінував будинки, стріляв в наших армійців, пускав ракети по мирних будинках, ганяв танки по нашій землі... А "глубинний" орочий нарід ні при чому. Так-так.
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05.04.2022 16:55 Ответить
А я думал будет сомневаться.
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05.04.2022 16:56 Ответить
премию мира столтенбергу...викинг сраный...
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05.04.2022 16:57 Ответить
якщо існує така стаття, то це навіть не заказуха, а явно інформаійна спецоперація
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05.04.2022 17:00 Ответить
Наявність українського пасопрта ще не гарантує, що хазяїн чи хазяйка цього паспорту - не продажна гнида, яка за 30 мішків цукру пише заказуху, або просто ненавидить все українське, бо в голові путєн поселився. Є приклад - Оксана Линів, здавалось би, талановита і зіркова диригентка зі Львова, має європейське та світове призвання, шикарну роботу й чудове життя... Але ні, разом з кацапами робить оперу "Примирення". Прямо зараз робить. Можете таке уявити? Примирення - з тими, хто веселився в Бучі, Ірпіні?

А наостанок хочу сказать: ви явно мало знайомі з українськими дівчатами в селах, якщо вірите в таку дічь.
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05.04.2022 17:14 Ответить
І де вона таке писала ще і цапською говіркою ?
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05.04.2022 17:15 Ответить
красиво вырванное предложение из статьи, + "творчески" добавлен абзац комментарий...
не первый раз вижу этот текст...
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05.04.2022 18:20 Ответить
Ще насторожує тиражування.
Можливо людина почитала, якось зрозуміла і виробила свій варіант.
Але навіщо тиражувати ?
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05.04.2022 18:34 Ответить
Ксения - много новорегов\с 24.02.2022...\ это точно косят под "хотят разобраться" правда или нет...
такое ощущение что правда существует отдел"Vo-Vo"...
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05.04.2022 18:47 Ответить
Я ж і кажу. Що схоже на цілеспрямовану дезінформацію.
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05.04.2022 19:03 Ответить
це не скасовує того факту, що ця стаття схожа на медіаспецоперацію по відбілюванню злочинів кацапії
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05.04.2022 18:24 Ответить
Щось дуже часто на різнмх гілках ти цю х-ню виставляєш. Ти бурят? Чи мокша? Потихеньку зняти вину з ваших недолюдей хочеш? Мовляв, вони не винуваті. Ти такий смішний, меря.
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05.04.2022 17:02 Ответить
А гвалтувати декілька днів 10-річну дівчинку, а потім вбити? Це було із знайомою родиною в Бучі.
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05.04.2022 17:02 Ответить
були суки що мітки ставили та корегували вогонь артилерії орків... є у нас елєкторат опзж та друзі шарія
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05.04.2022 17:19 Ответить
а тепер запитання до СєКо: а ти хто? чий Крим?
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05.04.2022 17:20 Ответить
ты гандон свиноцабачий кого хочешь здесь надурить...?
таких ********** как ты здесь определяют уже по двум постам...
иди ***** руцкий корабль...
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05.04.2022 18:23 Ответить
Такие же рассказы на юге ходят.
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05.04.2022 17:04 Ответить
В пабликах, не в новостях.
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05.04.2022 17:25 Ответить
Ну какую я вам ссылку дам? Если про это писали в местных Вайбер группах, и было это недели две назад.
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05.04.2022 17:30 Ответить
Нагла спроба вiдбiлити оркiвську нечисть - гвалтiвникiв та бидло.

Тoю гидоти нашi жiнки гидують як щурами та тарганами.
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05.04.2022 17:05 Ответить
містер очевидність))))
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05.04.2022 16:58 Ответить
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05.04.2022 16:58 Ответить
У мене пропозиція. Як ******* маскалі: давати асиметричну відповідь. Винуватий путін, але ми знищемо підаросійську націю. Асиметричненько і гібридненько.
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05.04.2022 16:59 Ответить
Не очкуй, будете себя вести нормально - лапти уйдут в небытие.
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05.04.2022 17:01 Ответить
и ...
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05.04.2022 17:03 Ответить
Виявити всіх покидьків. І для них лише два вироки - повішення або пожиттєве. Пожиттєве, якщо розповість про свій злочин і злочини інших покидьків.
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05.04.2022 17:04 Ответить
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05.04.2022 17:04 Ответить
містер очевидність
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05.04.2022 17:06 Ответить
Кацапські нелюди й літак МH 17 "не збивали".., й людей в Україні "не вбивали"... фашистські свинособаки окрім жадності й жорстокісті ще й паталогічно брехливі... убий ту свинособаку, попадеш в рай.
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05.04.2022 17:07 Ответить
Про ,,мужичков богоносцев,, мистер генсек. наверное никогда не слышал.
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05.04.2022 17:08 Ответить
Столтенберг знатний озабоченець.
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05.04.2022 17:09 Ответить
столтенберг: "путін, ти нєсьош отвєтствєнность"

путін у шкіряному кріслі-троні: "чьто? гдє?"
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05.04.2022 17:13 Ответить
Схоже, він дебіл.
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05.04.2022 17:14 Ответить
Доказать????? Не, *******, эти убийства были на новый год! Ну ****** вонючее! Это ****** полный....а он часом не на ставке масквы?
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05.04.2022 17:14 Ответить
"По нашій позиції випустили ракету": Тарас Тополя на волосину від загибелі

https://youtu.be/j68Ke7a1Iic
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05.04.2022 17:17 Ответить
Генсек висловив побоювання... Ааа, тобто НАТО і далі буде у дупі колупатись і нічого не зробить, докази вони мають, і що далі, слова скінчилися, а далі столбняк... "Ой ми занепокоєні, та ой ми стурбовані, ой ми закликаємо..." Вони там що ***, на іншій планеті мешкають... Війна не тільки пуйтіна, це війна ***** російскої орди, проти всього вільного світу!!! Тупориле НАТО, ****!!!
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05.04.2022 17:18 Ответить
Я вообще не понимаю, что мешает коалиционным вооруженным силам Запада провести "спецоперацию по освобождению территории Украины от захватчиков"? Боятся ядерного удара? Но они же не на территорию роZZии нападают, у пуйла даже основания нет на законное применение, только психическое состояние организма. Медведев уже заявил, что они собираются сделать свое евразийское пространство от Владивостока до Лиссабона, только Украина мешает.
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05.04.2022 17:22 Ответить
Неужели решили воссоздать мифическую Великую Тартарию? Я помню, на каком-то типа семинаре один упоротый спрашивал у куйла, что он думает о Тартарии. Если кремледауны заложили в основу своего фашизма, это мифический бред про Тартарию, то они не излечимы.
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05.04.2022 17:29 Ответить
Є такий гражданін дугін. Час від часу над ним у поті чола працюють мозкоправи. У перервах між їхніми трудовими подвигами цей персонаж фонтанує ідеями ще ґабсурднішими, ніж Вялікотартарская Ымпєрія.
І це лише гражданін дугін. А він там такий не один.
Тому нічому не дивуйтеся. Вар'ятів на расії законсервовано ще років на 200.
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05.04.2022 19:51 Ответить
Відповідальний за злочини- не тільки *****, а й вся кацапська бидломасса.!! єрєфія повинна бути знищена !!!
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05.04.2022 17:24 Ответить
Тартария до Лиссабона не простиралась, даже Московия в нее не входила
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05.04.2022 17:46 Ответить
Вони тупі, або куплені. Це війна не Путлера, а Орди. Це протистояння цивілізації та варварів! Гомер був правий , коли казав що територію Орди населяють племена андрофагів (людожерів).
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05.04.2022 20:42 Ответить
 
 