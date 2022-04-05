Столтенберг о зверствах войск РФ в Буче: Есть доказательства, что эти убийства произошли в период оккупации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда РФ контролировала эти территории, и она несет ответственность за них.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видели зверства в Буче и других городах Украины. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории, потому они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, а также из открытых источников, медиа, коммерческих спутников, и все они свидетельствуют о том - что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине и что это произошло в период, когда Россия контролировала эти территории", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Генсек выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, зверств, являющихся военными преступлениями.
Столтенберг заявил, что это война президента РФ Путина и он несет за нее полную ответственность.
"Он начал эту войну по собственному выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят каждый день в Украине", - сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
у таких як ти,розуму не вистачає зрозуміти то що навіть лежит на поверхні не приховане. але щоб не показувать свою тупість,такі як ти,завжди вибирають шлях образи опонента.
тьфу,мерзота!
Гаразд, идийоте, поясню ще простіше: іді *****!
Перед тобою звітували чи що ?
А наостанок хочу сказать: ви явно мало знайомі з українськими дівчатами в селах, якщо вірите в таку дічь.
не первый раз вижу этот текст...
Можливо людина почитала, якось зрозуміла і виробила свій варіант.
Але навіщо тиражувати ?
такое ощущение что правда существует отдел"Vo-Vo"...
таких ********** как ты здесь определяют уже по двум постам...
иди ***** руцкий корабль...
Тoю гидоти нашi жiнки гидують як щурами та тарганами.
путін у шкіряному кріслі-троні: "чьто? гдє?"
https://youtu.be/j68Ke7a1Iic
І це лише гражданін дугін. А він там такий не один.
Тому нічому не дивуйтеся. Вар'ятів на расії законсервовано ще років на 200.