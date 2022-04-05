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Новини Війна в Україні
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Столтенберг про звірства військ РФ у Бучі: Маємо докази, що ці вбивства відбулися в період окупації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,ірпінь

НАТО має докази того, що звірства в Бучі та інших містах в Україні відбулися в період, коли РФ контролювала ці території, і вона несе відповідальність за них.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території, тому вони несуть відповідальність. По-друге, у нас є інформація з багатьох різних джерел, а також із відкритих джерел, медіа, комерційних супутників, і всі вони засвідчують те саме - що були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні і що це сталося в період, коли Росія контролювала ці території", - сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі у вівторок у напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Генсек висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів убивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.

Столтенберг заявив, що це війна президента РФ Путіна, і він несе за неї повну відповідальність.

"Він розпочав цю війну на власний вибір, і він несе відповідальність за звірства, жертви, всі наслідки війни, які відбуваються щодня в Україні", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках. ВІДЕО+ФОТО 18+

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Топ коментарі
+27
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:54
+20
И какие ваши действия мистер Столтенберг. Опять озабоченность.
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05.04.2022 16:52
+11
Так-так, п. Столтенберг. Це все путін. Він розстрілював зв"язаних людей, бомбив міста, мародерив, гвалтував дітей і жінок, мінував будинки, стріляв в наших армійців, пускав ракети по мирних будинках, ганяв танки по нашій землі... А "глубинний" орочий нарід ні при чому. Так-так.
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05.04.2022 16:55
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И какие ваши действия мистер Столтенберг. Опять озабоченность.
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05.04.2022 16:52 Відповісти
взять Финляндию и Швецию в НАТО по ускореной процедуре, ах ну и в твиттер написать что есть хзорошие руские, а виноват тока путин
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05.04.2022 16:54 Відповісти
Кто-то , ещё смеет сомневаться ?
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05.04.2022 17:07 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:54 Відповісти
Дурень ?
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05.04.2022 17:04 Відповісти
Та ні, бот мединського, цукор заробляє.
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05.04.2022 17:08 Відповісти
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слышь умник. а ну ка скажи мне,чем нам помогло НАТО? ни одного решения на пользу Украине!
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05.04.2022 17:28 Відповісти
ты дебил или просто русский?
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05.04.2022 17:29 Відповісти
слышь,казёл...отдельные страны,как то США,Швеция,Польша,Англия,нам помогают,но делают это они не рамках НАТО,а в рамках своей государственности. это понятно или ты в США отупел совсем?
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05.04.2022 18:54 Відповісти
русская мартышка, от казла тебя твоя свиномамка опоросила. Пасть прихлопни, мразота руснявая.
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05.04.2022 18:56 Відповісти
что дурачёк,нет аргументов?
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05.04.2022 19:24 Відповісти
Для руснявой мразоты у меня аргумент одни - русское животное, иди *****.
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05.04.2022 19:25 Відповісти
Пан лапоть знає, яким курсом пішов руZZzкій ваєнний карабль? То панові лаптю йти тим же курсом!
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05.04.2022 19:42 Відповісти
чуєшь,бидлота...у мене в Україні,де я зараз живу,коріння до дев'ятого покоління,тому в напрямку руZZкого корита,йди сам.
у таких як ти,розуму не вистачає зрозуміти то що навіть лежит на поверхні не приховане. але щоб не показувать свою тупість,такі як ти,завжди вибирають шлях образи опонента.
тьфу,мерзота!
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05.04.2022 19:47 Відповісти
Бачу, зайва хромосома заважає подужати сенс двох коротких речень. Біда та й годі.
Гаразд, идийоте, поясню ще простіше: іді *****!
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05.04.2022 19:58 Відповісти
А ти звідки знаєш, що не в рамках НАТО ?
Перед тобою звітували чи що ?
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05.04.2022 19:02 Відповісти
вся информация была на цензоре,нужно читать и думать,а не просто фигу в кармане крутить.
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05.04.2022 19:23 Відповісти
їх чомусь сьогодні багато набігло (маю на увазі номерних дурнів із нуликами)...
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Кусай за фуй !
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05.04.2022 17:18 Відповісти
Так-так, п. Столтенберг. Це все путін. Він розстрілював зв"язаних людей, бомбив міста, мародерив, гвалтував дітей і жінок, мінував будинки, стріляв в наших армійців, пускав ракети по мирних будинках, ганяв танки по нашій землі... А "глубинний" орочий нарід ні при чому. Так-так.
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05.04.2022 16:55 Відповісти
А я думал будет сомневаться.
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05.04.2022 16:56 Відповісти
премию мира столтенбергу...викинг сраный...
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05.04.2022 16:57 Відповісти
якщо існує така стаття, то це навіть не заказуха, а явно інформаійна спецоперація
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05.04.2022 17:00 Відповісти
Наявність українського пасопрта ще не гарантує, що хазяїн чи хазяйка цього паспорту - не продажна гнида, яка за 30 мішків цукру пише заказуху, або просто ненавидить все українське, бо в голові путєн поселився. Є приклад - Оксана Линів, здавалось би, талановита і зіркова диригентка зі Львова, має європейське та світове призвання, шикарну роботу й чудове життя... Але ні, разом з кацапами робить оперу "Примирення". Прямо зараз робить. Можете таке уявити? Примирення - з тими, хто веселився в Бучі, Ірпіні?

А наостанок хочу сказать: ви явно мало знайомі з українськими дівчатами в селах, якщо вірите в таку дічь.
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05.04.2022 17:14 Відповісти
І де вона таке писала ще і цапською говіркою ?
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05.04.2022 17:15 Відповісти
красиво вырванное предложение из статьи, + "творчески" добавлен абзац комментарий...
не первый раз вижу этот текст...
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05.04.2022 18:20 Відповісти
Ще насторожує тиражування.
Можливо людина почитала, якось зрозуміла і виробила свій варіант.
Але навіщо тиражувати ?
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05.04.2022 18:34 Відповісти
Ксения - много новорегов\с 24.02.2022...\ это точно косят под "хотят разобраться" правда или нет...
такое ощущение что правда существует отдел"Vo-Vo"...
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05.04.2022 18:47 Відповісти
Я ж і кажу. Що схоже на цілеспрямовану дезінформацію.
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05.04.2022 19:03 Відповісти
це не скасовує того факту, що ця стаття схожа на медіаспецоперацію по відбілюванню злочинів кацапії
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05.04.2022 18:24 Відповісти
Щось дуже часто на різнмх гілках ти цю х-ню виставляєш. Ти бурят? Чи мокша? Потихеньку зняти вину з ваших недолюдей хочеш? Мовляв, вони не винуваті. Ти такий смішний, меря.
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05.04.2022 17:02 Відповісти
А гвалтувати декілька днів 10-річну дівчинку, а потім вбити? Це було із знайомою родиною в Бучі.
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05.04.2022 17:02 Відповісти
були суки що мітки ставили та корегували вогонь артилерії орків... є у нас елєкторат опзж та друзі шарія
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05.04.2022 17:19 Відповісти
а тепер запитання до СєКо: а ти хто? чий Крим?
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05.04.2022 17:20 Відповісти
ты гандон свиноцабачий кого хочешь здесь надурить...?
таких ********** как ты здесь определяют уже по двум постам...
иди ***** руцкий корабль...
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05.04.2022 18:23 Відповісти
Такие же рассказы на юге ходят.
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05.04.2022 17:04 Відповісти
В пабликах, не в новостях.
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05.04.2022 17:25 Відповісти
Ну какую я вам ссылку дам? Если про это писали в местных Вайбер группах, и было это недели две назад.
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05.04.2022 17:30 Відповісти
Нагла спроба вiдбiлити оркiвську нечисть - гвалтiвникiв та бидло.

Тoю гидоти нашi жiнки гидують як щурами та тарганами.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
містер очевидність))))
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05.04.2022 16:58 Відповісти
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05.04.2022 16:58 Відповісти
У мене пропозиція. Як ******* маскалі: давати асиметричну відповідь. Винуватий путін, але ми знищемо підаросійську націю. Асиметричненько і гібридненько.
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05.04.2022 16:59 Відповісти
Не очкуй, будете себя вести нормально - лапти уйдут в небытие.
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05.04.2022 17:01 Відповісти
и ...
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05.04.2022 17:03 Відповісти
Виявити всіх покидьків. І для них лише два вироки - повішення або пожиттєве. Пожиттєве, якщо розповість про свій злочин і злочини інших покидьків.
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05.04.2022 17:04 Відповісти
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05.04.2022 17:04 Відповісти
містер очевидність
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05.04.2022 17:06 Відповісти
Кацапські нелюди й літак МH 17 "не збивали".., й людей в Україні "не вбивали"... фашистські свинособаки окрім жадності й жорстокісті ще й паталогічно брехливі... убий ту свинособаку, попадеш в рай.
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05.04.2022 17:07 Відповісти
Про ,,мужичков богоносцев,, мистер генсек. наверное никогда не слышал.
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05.04.2022 17:08 Відповісти
Столтенберг знатний озабоченець.
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05.04.2022 17:09 Відповісти
столтенберг: "путін, ти нєсьош отвєтствєнность"

путін у шкіряному кріслі-троні: "чьто? гдє?"
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05.04.2022 17:13 Відповісти
Схоже, він дебіл.
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05.04.2022 17:14 Відповісти
Доказать????? Не, *******, эти убийства были на новый год! Ну ****** вонючее! Это ****** полный....а он часом не на ставке масквы?
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05.04.2022 17:14 Відповісти
"По нашій позиції випустили ракету": Тарас Тополя на волосину від загибелі

https://youtu.be/j68Ke7a1Iic
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05.04.2022 17:17 Відповісти
Генсек висловив побоювання... Ааа, тобто НАТО і далі буде у дупі колупатись і нічого не зробить, докази вони мають, і що далі, слова скінчилися, а далі столбняк... "Ой ми занепокоєні, та ой ми стурбовані, ой ми закликаємо..." Вони там що ***, на іншій планеті мешкають... Війна не тільки пуйтіна, це війна ***** російскої орди, проти всього вільного світу!!! Тупориле НАТО, ****!!!
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05.04.2022 17:18 Відповісти
Я вообще не понимаю, что мешает коалиционным вооруженным силам Запада провести "спецоперацию по освобождению территории Украины от захватчиков"? Боятся ядерного удара? Но они же не на территорию роZZии нападают, у пуйла даже основания нет на законное применение, только психическое состояние организма. Медведев уже заявил, что они собираются сделать свое евразийское пространство от Владивостока до Лиссабона, только Украина мешает.
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05.04.2022 17:22 Відповісти
Неужели решили воссоздать мифическую Великую Тартарию? Я помню, на каком-то типа семинаре один упоротый спрашивал у куйла, что он думает о Тартарии. Если кремледауны заложили в основу своего фашизма, это мифический бред про Тартарию, то они не излечимы.
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05.04.2022 17:29 Відповісти
Є такий гражданін дугін. Час від часу над ним у поті чола працюють мозкоправи. У перервах між їхніми трудовими подвигами цей персонаж фонтанує ідеями ще ґабсурднішими, ніж Вялікотартарская Ымпєрія.
І це лише гражданін дугін. А він там такий не один.
Тому нічому не дивуйтеся. Вар'ятів на расії законсервовано ще років на 200.
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05.04.2022 19:51 Відповісти
Відповідальний за злочини- не тільки *****, а й вся кацапська бидломасса.!! єрєфія повинна бути знищена !!!
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05.04.2022 17:24 Відповісти
Тартария до Лиссабона не простиралась, даже Московия в нее не входила
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Вони тупі, або куплені. Це війна не Путлера, а Орди. Це протистояння цивілізації та варварів! Гомер був правий , коли казав що територію Орди населяють племена андрофагів (людожерів).
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05.04.2022 20:42 Відповісти
 
 