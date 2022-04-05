Столтенберг про звірства військ РФ у Бучі: Маємо докази, що ці вбивства відбулися в період окупації
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НАТО має докази того, що звірства в Бучі та інших містах в Україні відбулися в період, коли РФ контролювала ці території, і вона несе відповідальність за них.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території, тому вони несуть відповідальність. По-друге, у нас є інформація з багатьох різних джерел, а також із відкритих джерел, медіа, комерційних супутників, і всі вони засвідчують те саме - що були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні і що це сталося в період, коли Росія контролювала ці території", - сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі у вівторок у напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Генсек висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів убивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.
Столтенберг заявив, що це війна президента РФ Путіна, і він несе за неї повну відповідальність.
"Він розпочав цю війну на власний вибір, і він несе відповідальність за звірства, жертви, всі наслідки війни, які відбуваються щодня в Україні", - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
у таких як ти,розуму не вистачає зрозуміти то що навіть лежит на поверхні не приховане. але щоб не показувать свою тупість,такі як ти,завжди вибирають шлях образи опонента.
тьфу,мерзота!
Гаразд, идийоте, поясню ще простіше: іді *****!
Перед тобою звітували чи що ?
А наостанок хочу сказать: ви явно мало знайомі з українськими дівчатами в селах, якщо вірите в таку дічь.
не первый раз вижу этот текст...
Можливо людина почитала, якось зрозуміла і виробила свій варіант.
Але навіщо тиражувати ?
такое ощущение что правда существует отдел"Vo-Vo"...
таких ********** как ты здесь определяют уже по двум постам...
иди ***** руцкий корабль...
Тoю гидоти нашi жiнки гидують як щурами та тарганами.
путін у шкіряному кріслі-троні: "чьто? гдє?"
https://youtu.be/j68Ke7a1Iic
І це лише гражданін дугін. А він там такий не один.
Тому нічому не дивуйтеся. Вар'ятів на расії законсервовано ще років на 200.