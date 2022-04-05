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Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках. ВІДЕО+ФОТО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бучі почали знаходити трупи вбитих і закатованих росіянами українців у дворах та будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив екснардеп Єгор Фірсов.

Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках 01

Читайте також: Розстріляні автомобілі, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня. ФОТОрепортаж

"Погані новини з Бучі. Насправді кількість жертв серед мирного населення значно більша.

Сьогодні ми знайшли тіла вбитих цивілних людей у будинках і у дворах. Якщо тіла на вулиці були помітні одразу, то інших вбитих треба розшукувати, і скільки їх наразі невідомо.

Це дуже важко для психіки. Йдеш по вилиці - лає собака, вітер рухає хвіртку, двері у будинку відкриті.

Ти думаєш, що зараз вийдуть люди ти привітаєшся з ними, спитаєш "як ви тут?". Заходиш у двір… і бачиш тіла вбитих. Розумієш, що скоріше за все, я перший хто їх знайшов", - написав він.

Читайте також: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

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Топ коментарі
+36
Руське хороше тільки кожен 200 тий
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05.04.2022 15:55
+35
Хорошего русского не видно в тепловизор.
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05.04.2022 16:00
+29
А ця тварюка Зеленський хоче в окупації ще більше людей залишити!!!! Пів країни ніяк не задіяний у війні, а могли б і хочемо! Добровольці можуть залишатися 'в обороні', а кадрові досвідчені війська 'в наступ'!!
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05.04.2022 15:55
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эта всё путин, русские есть харошие... https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
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05.04.2022 15:49 Відповісти
Руське хороше тільки кожен 200 тий
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05.04.2022 15:55 Відповісти
Хорошего русского не видно в тепловизор.
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05.04.2022 16:00 Відповісти
Вампиров тоже не видно в тепловизоре.
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05.04.2022 16:03 Відповісти
Хороший русский - мертвый русский. Белённых собак убивают , это не излечимо.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
Це навіть гірше за гітлеровців! Ті хоч намагалися приховати свої злочини, а ці просто карательні акції для остраху роблять цинічно і відкрито, покидьки, гірші найогидніших тварин! Залишати таку рашистську нечисть живою, коли можеш її вбити - злочин.
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05.04.2022 15:52 Відповісти
треба усвідомити для себе, вони ******* це робити і робитимуть хоч медом їх насмарувати, їх тільки забити можна.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Для приховування злочинів рашисти везли з собою мобільні крематорії, щоб спалювати вбитих, але не встигли бо весь час ішли бої, а потім їх погнали.
https://lb.ua/society/2022/04/04/512223_metod_kdb_net_tela-dela-rnbo.html
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05.04.2022 16:19 Відповісти
нащо порівнювати не порівнюване? у нашому містечку німці хати при відступі лише попалили. І то мама покійна розповідала, що у кутку де жили люди віруючі чомусь німець не схотів палити і кинув три хати (не дуже старався виконувати дурний наказ). А дід моєї дружини сховавсь на городі і коли німець пішов, то бігом на драбину і поскидав очерет, що загорівся додолу.
А от коли прийшли червона армія, то того погнали штурмувати Дніпро і він загинув тяжко поранений на тому боці від гангрени. А двоє малих дітей (теща моя і її менший брат) осталися сиротою.
В цілому мирних жителів загинуло від рук окупантів не більше ніж від "радянських визволителів".
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05.04.2022 16:39 Відповісти
Вважай ти сьогодні не заробив свої п'ять узкіх рублєй дєрьмо прігоженскоє.
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05.04.2022 16:11 Відповісти
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05.04.2022 15:54 Відповісти
А чого тільки за Бучу говорите ?
Хіба в інших містах не так було ?
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Було. В Бородянці, в Маріуполі.... . Почали з Бучі, буде і про інші. Дають дозовано бо все зразу люди не витримають.
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05.04.2022 16:23 Відповісти
А ця тварюка Зеленський хоче в окупації ще більше людей залишити!!!! Пів країни ніяк не задіяний у війні, а могли б і хочемо! Добровольці можуть залишатися 'в обороні', а кадрові досвідчені війська 'в наступ'!!
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05.04.2022 15:55 Відповісти
Ваши родственники на передовой? Выражение "пирова победа" слышали? Загуглите.
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05.04.2022 20:10 Відповісти
93 зозстріляних чоловіків при виході з міста Героя Маріуполя!

Я точно знаю, що серед полонених парашиньців є 93 бойовика, котрих конче необхідно НЕГАЙНО розстріляти за законами військового часу!

Державо вперед!
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05.04.2022 15:56 Відповісти
люди готували їжу в дворі кацапи їх вбили , щоб забрати кастрюлю супа ...
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05.04.2022 16:08 Відповісти
"Ад пуст. Все бесы здесь." - Уильям Шекспир
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05.04.2022 16:20 Відповісти
Будьте прокляті нелюди!!!
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05.04.2022 16:26 Відповісти
Сук... ніколи Вермахт не розстрілював цивільних та навіть полонених вояків. Якщо цим займалися, то ягд команди набрані із полонених, тих же власовців, Дикуни середньовічні вам не місце на цій землі.
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05.04.2022 16:48 Відповісти
Так власівці..це тіж псячі кацапсини.... РуснЯва падаль..яку навіть німці ненавиділи...
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05.04.2022 17:19 Відповісти
Зато гражданских расcтреливало SS.
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05.04.2022 17:21 Відповісти
Для вас русеныши, все давно сделали свой выбор - тотальная изоляция.
Когда вы уже у себя начнёте друг - друга убивать, вас много, есть кого...
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05.04.2022 18:09 Відповісти
 
 