39 415 25
Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках. ВІДЕО+ФОТО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бучі почали знаходити трупи вбитих і закатованих росіянами українців у дворах та будинках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив екснардеп Єгор Фірсов.
"Погані новини з Бучі. Насправді кількість жертв серед мирного населення значно більша.
Сьогодні ми знайшли тіла вбитих цивілних людей у будинках і у дворах. Якщо тіла на вулиці були помітні одразу, то інших вбитих треба розшукувати, і скільки їх наразі невідомо.
Це дуже важко для психіки. Йдеш по вилиці - лає собака, вітер рухає хвіртку, двері у будинку відкриті.
Ти думаєш, що зараз вийдуть люди ти привітаєшся з ними, спитаєш "як ви тут?". Заходиш у двір… і бачиш тіла вбитих. Розумієш, що скоріше за все, я перший хто їх знайшов", - написав він.
Топ коментарі
+36 саша паламарчук
показати весь коментар05.04.2022 15:55
+35 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар05.04.2022 16:00
+29 Катерина b65b6460
показати весь коментар05.04.2022 15:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://lb.ua/society/2022/04/04/512223_metod_kdb_net_tela-dela-rnbo.html
А от коли прийшли червона армія, то того погнали штурмувати Дніпро і він загинув тяжко поранений на тому боці від гангрени. А двоє малих дітей (теща моя і її менший брат) осталися сиротою.
В цілому мирних жителів загинуло від рук окупантів не більше ніж від "радянських визволителів".
Хіба в інших містах не так було ?
Я точно знаю, що серед полонених парашиньців є 93 бойовика, котрих конче необхідно НЕГАЙНО розстріляти за законами військового часу!
Державо вперед!
Когда вы уже у себя начнёте друг - друга убивать, вас много, есть кого...