Кількість жертв серед мирного населення Бучі значно більша: почали знаходити закатованих у дворах та будинках. ВІДЕО+ФОТО 18+

У Бучі почали знаходити трупи вбитих і закатованих росіянами українців у дворах та будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив екснардеп Єгор Фірсов.

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"Погані новини з Бучі. Насправді кількість жертв серед мирного населення значно більша.

Сьогодні ми знайшли тіла вбитих цивілних людей у будинках і у дворах. Якщо тіла на вулиці були помітні одразу, то інших вбитих треба розшукувати, і скільки їх наразі невідомо.

Це дуже важко для психіки. Йдеш по вилиці - лає собака, вітер рухає хвіртку, двері у будинку відкриті.

Ти думаєш, що зараз вийдуть люди ти привітаєшся з ними, спитаєш "як ви тут?". Заходиш у двір… і бачиш тіла вбитих. Розумієш, що скоріше за все, я перший хто їх знайшов", - написав він.

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