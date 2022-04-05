Маск стал членом совета директоров Twitter

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск купил 9,2% акций Twitter и вошел в совет директоров компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гендиректор компании Параг Агравал в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет! Во время разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую ценность нашему совету", - говорится в сообщении Агравала.

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