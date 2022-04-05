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Маск стал членом совета директоров Twitter

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маск

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск купил 9,2% акций Twitter и вошел в совет директоров компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гендиректор компании Параг Агравал в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет! Во время разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую ценность нашему совету", - говорится в сообщении Агравала.

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Автор: Анастасія Потіха
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Спасибо Маску за Starlink для ВСУ.
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05.04.2022 18:25 Ответить
Теперь Твиттер станции ещё лучше
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05.04.2022 18:34 Ответить
Маск как обычно на приколе🤙😁
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05.04.2022 18:51 Ответить
С Маском им будет нескучно, а акции Твиттера пойдут вверх.
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05.04.2022 19:18 Ответить
Маск вернет аккаунт Трампа в твиттере и отменит долбанную цензуру дем партии.
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05.04.2022 20:34 Ответить
Як в магазин за хлібом сходив!
44 мільярди, нічого особливого…
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25.04.2022 22:35 Ответить
 
 