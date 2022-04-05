Маск cтав членом ради директорів Twitter
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Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter та увійшов до ради директорів компанії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє гендиректор компанії Параг Агравал у своєму Twitter.
"Я радий повідомити, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради! Під час розмов з Ілоном протягом останніх тижнів нам стало ясно, що він принесе велику цінність нашій раді", - йдеться у повідомленні Агравала.
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