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Маск cтав членом ради директорів Twitter

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маск

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter та увійшов до ради директорів компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє гендиректор компанії Параг Агравал у своєму Twitter.

"Я радий повідомити, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради! Під час розмов з Ілоном протягом останніх тижнів нам стало ясно, що він принесе велику цінність нашій раді", - йдеться у повідомленні Агравала.

Також читайте: Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск
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Спасибо Маску за Starlink для ВСУ.
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05.04.2022 18:25 Відповісти
Теперь Твиттер станции ещё лучше
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05.04.2022 18:34 Відповісти
Маск как обычно на приколе🤙😁
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05.04.2022 18:51 Відповісти
С Маском им будет нескучно, а акции Твиттера пойдут вверх.
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05.04.2022 19:18 Відповісти
Маск вернет аккаунт Трампа в твиттере и отменит долбанную цензуру дем партии.
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Як в магазин за хлібом сходив!
44 мільярди, нічого особливого…
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25.04.2022 22:35 Відповісти
 
 