Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск

Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні.

Про це написав Ілон Маск в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ілона Маска, російські хакерські атаки на системи зв'язку не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак усі атаки вдалося відбити.

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Starlink - це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі. Маск погодився забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. В Україну вже прибуло декілька партій терміналів супутникового зв'язку Starlink.