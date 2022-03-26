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Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні.
Про це написав Ілон Маск в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ілона Маска, російські хакерські атаки на системи зв'язку не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак усі атаки вдалося відбити.
Starlink - це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі. Маск погодився забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. В Україну вже прибуло декілька партій терміналів супутникового зв'язку Starlink.
Топ коментарі
+24 Да-это-я
показати весь коментар26.03.2022 08:47
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.03.2022 08:49
+16 Raisa Lenfer
показати весь коментар26.03.2022 08:51
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Будь ласка, зачекайте...
бо він їм потрібен тільки для того
щоби паскудити у всьому світі