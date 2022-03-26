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Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маск

Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні.

Про це написав Ілон Маск в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ілона Маска, російські хакерські атаки на системи зв'язку не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак усі атаки вдалося відбити.

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Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск 01
Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink в Україні, - Маск 02

Starlink - це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі. Маск погодився забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. В Україну вже прибуло декілька партій терміналів супутникового зв'язку Starlink.
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Топ коментарі
+24
Рогозін іде за корабем!
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26.03.2022 08:47
+22
Це як порівнювати лапті та кросівки...Ілону Маску та Starlink-респект...
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26.03.2022 08:49
+16
Пане Маск, дякую!
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26.03.2022 08:51
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Рогозін іде за корабем!
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26.03.2022 08:47 Відповісти
А то и далее
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Ящетаю, нельзя ставить в один ряд какого-то рогозина и Маска. Прямо, галантерейщик и кардинал. (с)
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26.03.2022 08:59 Відповісти
Прямо зігующий поц і мужчина!
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26.03.2022 09:01 Відповісти
Прямо зігующий поц і мужчина! +©
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26.03.2022 09:02 Відповісти
Ні-ні-ні! Він не може піти за кораблем, вже давно на місті. Навіки там.
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26.03.2022 11:26 Відповісти
Скоро вони будуть палками атакувати...
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Це як порівнювати лапті та кросівки...Ілону Маску та Starlink-респект...
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Очко пусть в деревянном сортире "атакуют". Там мозги не нужны.
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26.03.2022 08:51 Відповісти
Пане Маск, дякую!
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26.03.2022 08:51 Відповісти
Закидывали спутниковые терминалы якутским навозом?😮
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26.03.2022 08:53 Відповісти
Невже в мордорі ще хтось залишився, читала що дуже багато айтішніків виїхало. Сородічі реагують - предалі родіну, она іх учіла. Ну і все в дусі кацапщини
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26.03.2022 08:55 Відповісти
Они это могли делать и не из кацапстана. А бабло многим не пахнет.
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26.03.2022 08:58 Відповісти
😊 Не знаю навіть, як коментувати. Якщо "расжцсквє хакєри" зважилися атакувати Ілона Маска, то ці "хакєри" безмозкі і вочевидь небезпек не представляють.
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26.03.2022 08:56 Відповісти
Так одежде их от интернета вообще
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26.03.2022 08:57 Відповісти
отрежьте )) Т9 ? )))
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26.03.2022 09:13 Відповісти
Все вірно. Лапті ж нічого не вміють і не можуть нового придумати. Лише нищити, красти із подивом на лиці "А-а-а кто єто сдєлал?!".
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26.03.2022 09:00 Відповісти
Треба відключити мацкалям інтернет
бо він їм потрібен тільки для того
щоби паскудити у всьому світі
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26.03.2022 09:01 Відповісти
А чому на супутнику не заблоковані рашиські канали?
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26.03.2022 09:07 Відповісти
А офіс президента що буде дивитися, відосікі наріка)) салав'ёви та скабєєви кумедніші...)))
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26.03.2022 11:43 Відповісти
да ну це просто смiшно лаптеногi хацкери
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26.03.2022 09:18 Відповісти
..аж смешно, кого Вы пытаетесь взломать, вам тварям ума не хватит для этого))))
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26.03.2022 09:34 Відповісти
Первісне суспільство атакує підкорювача Марсу
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26.03.2022 09:52 Відповісти
ЭТО НЕ ХАКЕРЫ А НЕДОМЕРКИ )))
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26.03.2022 10:35 Відповісти
Там ещё остались хакеры?
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26.03.2022 11:47 Відповісти
да, с погонами
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26.03.2022 14:05 Відповісти
 
 