Заместитель генсека ООН Гриффитс посетит Украину 6-7 апреля

Заместитель генерального секретаря координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что посетит Украину 6-7 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра я планирую посетить Украину, провести дискуссии с высшим руководством украинского правительства в Киеве в четверг по тем же темам и другим, которые они несомненно представят мне, а также, чтобы собственными глазами увидеть гуманитарное реагирование", - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности по ситуации в Украине в Нью-Йорке во вторник.

Гриффитс рассказал, что в понедельник посетил РФ, где на встречах с чиновниками обсудил возможности гуманитарного прекращения огня, вопросы гуманитарных конвоев, безопасных коридоров.

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"Мои коллеги в Москве получили эти предложения, заверили меня в их намерении внимательно изучить эти идеи, которые я им передал. Мы согласились оставаться в тесном контакте. Я вышел из этих встреч, понимая, что перед нами очень длинная дорога, но ее нужно пройти и мы пройдем ее", - подчеркнул Гриффитс.