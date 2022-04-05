Заместитель генсека ООН Гриффитс посетит Украину 6-7 апреля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель генерального секретаря координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что посетит Украину 6-7 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра я планирую посетить Украину, провести дискуссии с высшим руководством украинского правительства в Киеве в четверг по тем же темам и другим, которые они несомненно представят мне, а также, чтобы собственными глазами увидеть гуманитарное реагирование", - сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности по ситуации в Украине в Нью-Йорке во вторник.
Гриффитс рассказал, что в понедельник посетил РФ, где на встречах с чиновниками обсудил возможности гуманитарного прекращения огня, вопросы гуманитарных конвоев, безопасных коридоров.
"Мои коллеги в Москве получили эти предложения, заверили меня в их намерении внимательно изучить эти идеи, которые я им передал. Мы согласились оставаться в тесном контакте. Я вышел из этих встреч, понимая, что перед нами очень длинная дорога, но ее нужно пройти и мы пройдем ее", - подчеркнул Гриффитс.
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Редакция motolko.help (команда проекта Беларускі Гаюн - https://t.me/Hajun_BY) получила перехват переговоров ВКС РФ от 4 апреля 2022 года. Из них следует, что в районе 20 часов вечера c военного аэродрома «Зябровка» (Гомельская область, Беларусь) пошли на взлёт 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на военный аэродром «Шаталово» (Смоленская область, РФ). А дальше выяснилось, что один из вертолётов ВКС РФ с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса в РФ и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ РБ-РФ-Украина. Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа вертолёт с регномером RF-90665 мотался по Гомельской области, Беларуси пытаясь найти и догнать борт, но, в итоге, так и не нашли. «812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, *****, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?», - говорил диспетчер.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, ушел с семьей далеко в горы, когда русские войска подходили к аулу. После того, как русские, пробыв в ауле три дня, ушли в свою крепость, Садо, вернувшись в аул, нашел свою саклю полностью разрушенной: крыша была провалена, двери и столбы галерейки сожжены, а внутренность дома огажена испражнениями. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами двенадцатилетний мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, прислужившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла на коленях над заколотым русским штыком мальчиком, царапала себе в кровь лицо и не переставая протяжно выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу для сына. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен испражнениями, явно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена испражнениями русских и мечеть, мулла с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение.
А ведь уверен, что не только скоты и быдло "Русского мира", но и такая тварь как Небензя, Лавров, Захарова, ********-самозванец П.О.Толстой, Володин, Матвиенко, В.Соловьев, Скабеева ни за что не поверят, что этот отрывок написал Л.Н.Толстой, тем более не стану доказывать в обратном таким историкам и дуболомам как *****, Шойгу, Герасимову, Калашникову, Золотову, Бастрыкину, Кадырову, Лукашенко и прочим псам войны, натасканные только на команду "Фасс!" и "Фу!". Но меня ничуть не беспокоит судьба как командира "Zондркоманды" подполковника Омурекова А.А. со всеми до единого его карателями, учинивших геноцид украинского народа в городе Буча Украины и всех его ближайших родных - родителей, жен и детей, сколько интересует судьба всех русскоязычных, которые пока счастливо проживают в странах Запада и Европы, так и прочих цивилизованных странах Африки и арабского мира. Дело в том, что всякого рода изнасилования женщин говорящих по русски, не более для многих из них как приятный "эпизод" жизни, что не скажешь о русских мужчинах, для которых почувствовать черенки от лопат и вил в их заднем проходе, вряд ли им доставит такое же удовольствие, как изнасилованным женщинам. Не пройдет и несколько дней, как Лавров с видом унылой лошади и Машка Захарова чуть ли не гарцую как кобылка под музыку "Калинка-Малинка" со всех каналов ТВ, посоветуют гражданам РФ говорящих только на " могучем русском" не ездить ни в одну страну мира кроме "братской" КНДР и КНР. А вот тем, кто владеет помимо русского, другим человеческим языком, выезжать за пределы РФ можно, при условии там ни в коем случае не заговорит на "могучем русском", ибо в противном случае ему может грозить в стране пребывания либо черенок от лопаты, либо групповой секс в самой извращенной форме.
https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE