Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 6-7 квітня

Заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що відвідає Україну 6-7 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра я планую відвідати Україну, провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими самими темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування", - сказав Гріффітс на засіданні Ради безпеки щодо ситуації в Україні у Нью-Йорку у вівторок.

Гріффітс розповів, що у понеділок відвідав РФ, де на зустрічах із високопосадовцями обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, питання гуманітарних конвоїв, безпечних коридорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

"Мої колеги в Москві отримали ці пропозиції, запевнили мене в їх намірі уважно вивчити ці ідеї, які я їм передав. Ми погодилися залишатися в тісному контакті. Я вийшов із цих зустрічей, розуміючи, що перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти і ми пройдемо її", - наголосив Гріффітс.