Желающих вступить в легион "Свобода России" много. Сдавшиеся в плен рассказали ВСУ о тактике армии РФ, - представитель легиона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Желающих вступить в легион "Свобода России" и бороться с путинским режимом на стороне Украины очень много, заявили представители легиона.
Как информирует Цензор.НЕТ, рассказал представитель легиона, российский военнослужащий на пресс-конференции сегодня, 5 апреля.
"За один день – более 300 заявлений, чтобы поступить в легион. Желающих очень много", - отметил он.
Говоря о количественном составе легиона, он отметил, что его численность велика, но точное количество из соображений безопасности не назвал.
"В наш легион также входят наши братья-белорусы. В наш легион входят действующие и отставные военные Российской Федерации и не только. Приезжают люди из разных стран, чтобы бороться с путинским режимом", - рассказал еще один представитель легиона.
По словам легионеров, сдавшись в плен и вступив в легион, они рассказали ВСУ, как действуют батальонно-тактические группы армии РФ, поскольку сами неоднократно участвовали в разных учениях на территории России.
Бойцы легиона подчеркнули, что на территории Украины нет никакой специальной операции.
"Здесь идет настоящая война против мирного населения", - подчеркнул один из легионеров.
Участники пресс-конференции призвали военнослужащих РФ сдаваться в плен, вступать в легион и вместе бороться с путинским режимом, "чтобы когда-то Россия стала свободной страной".
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13:26, 02.09.2010
13 хв.16449
Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... Енкаведешники видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок... Інтерв'ю з Степаном Семенюком
Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... енкаведешників видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок...
У День Незалежності, коли я поверталася додому, проходячи повз мітинг на одній з центральних площ Києва, почула короткий, тривалістю з хвилину, виступ котрогось з мітингувальників. Цей виступ мене буквально заворожив. Літній чоловік говорив про те, що незалежність слід здобувати щодня і щодня доводити, що ми її варті. А щоб стати вільними, треба хотіти стати вільними. У цих словах було стільки внутрішньої сили й щирості, що я вирішила поспілкуватися з промовцем.
Степан Семенюк - один із перших творців загонів Української повстанської армії, колишній в'язень, чий смертний вирок замінили на 20 років каторжних робіт. І він один з останніх воїнів УПА, хто ще залишився живий. У підручнику з історії для 5-го класу, переписаному на догоду кремлівському керівництву, вилучено розділ про УПА.
Сьогоднішнє інтерв'ю - наш подарунок тим, кому цікава чесна історія України. Я запросила пана Семенюка в УНІАН...
Ми спускалися з Михайлівської площі на Європейську, намагаючись пробитися крізь «святкові» загороди Управління державної охорони та міліції.
- Прошу обійти площу та йти через Майдан, - сказав мені охоронець, не пускаючи йти по прямій дорозі.
- Та зі мною 80-річний політв'язень, йому важко ходити, пропустіть нас, - намагалася переконати охоронця.
- Нє положено, ето моя работа, - пробубонів він у відповідь.
- Мені не 80, а 90 років, і ми з вами прекрасно пройдемося по Хрещатику, - взявши мене під руку, сказав Степан Семенюк - політичний референт крайового проводу Організації українських націоналістів (щось на зразок ідеолога ОУН) та голова політичного відділу воєнної округи УПА. Цей дід виглядав справжнім аристократом порівняно з охоронцями від УДО, які нагадували радше зібрання поручиків ржевських, а не вишколених військових.
https://www.unian.ua/politics/396595-vojin-upa-u-nas-bula-rosiyska-sotnya-ta-viddil-natsmenshin.html
Эти тоже не за Украину, и их имперские взгляды тоже нужно очень тщательно профильтровать.
«Бандерівський інтернаціонал»: неукраїнці в лавах УПА
https://www.radiosvoboda.org/a/28791795.html
Реклама этого Легиона, идеи о свободной от кремлядей России должна быть на всех русскоязычных платформах. Денег на это не жалеть. 1 млн долларов на это принесет пользы больше, чем 10 млн потраченных на оружие.
Ще й озброїли це лайно собаче!
Щоб вони почали стріляти в спину нашим воякам, або просто втекли в парашу!
Це готові диверсанти в тилу!