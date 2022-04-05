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Желающих вступить в легион "Свобода России" много. Сдавшиеся в плен рассказали ВСУ о тактике армии РФ, - представитель легиона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свобода,росії

Желающих вступить в легион "Свобода России" и бороться с путинским режимом на стороне Украины очень много, заявили представители легиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, рассказал представитель легиона, российский военнослужащий на пресс-конференции сегодня, 5 апреля.

Смотрите: Брифинг российских военных, согласившихся воевать за Украину в составе легиона "Свобода России". ВИДЕО

"За один день – более 300 заявлений, чтобы поступить в легион. Желающих очень много", - отметил он.

Говоря о количественном составе легиона, он отметил, что его численность велика, но точное количество из соображений безопасности не назвал.

"В наш легион также входят наши братья-белорусы. В наш легион входят действующие и отставные военные Российской Федерации и не только. Приезжают люди из разных стран, чтобы бороться с путинским режимом", - рассказал еще один представитель легиона.

По словам легионеров, сдавшись в плен и вступив в легион, они рассказали ВСУ, как действуют батальонно-тактические группы армии РФ, поскольку сами неоднократно участвовали в разных учениях на территории России.

Бойцы легиона подчеркнули, что на территории Украины нет никакой специальной операции.

"Здесь идет настоящая война против мирного населения", - подчеркнул один из легионеров.

Участники пресс-конференции призвали военнослужащих РФ сдаваться в плен, вступать в легион и вместе бороться с путинским режимом, "чтобы когда-то Россия стала свободной страной".
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Топ комментарии
+36
А ведь неделю полтора назад уже писали что Россия не смогла влоб захватить Украину, будет использовать план 1917 года, лучшего не придумали, будут у себя там всякие *свободы расии (белые. красные) придумывать, и глупым украинцам втюхивать... а потом снова *ссср, гулаги, голодоморы*, Я РУСНЕ НЕ ВЕРЮ!
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05.04.2022 19:09
+31
най за свободу росії в росії боряться, он ткача най завалять свого з владивостоку.
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05.04.2022 19:07
+23
как бы т.н. свабода расеи не оказалась "троянским конём"????
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05.04.2022 19:15
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власовцы
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05.04.2022 19:05 Ответить
+бандеровцы
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05.04.2022 19:06 Ответить
Не, власовцы за нациков были, а эти против
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05.04.2022 19:12 Ответить
За лекалами кацапської пропаганди ті таки за нацистів. 😊 Тільки я у хороших русскіх, особливо тих, хто в полон здався, якось не вірю. Нагадаю - у Празі справжні влвсвці вдарили у спину тим, хто їх озброїв і кому вони служили. Тобто вони виступали за тих, хто перемагав - спочатку за Гітлєра, а потім проти нього, хоча це їх не врятувало - західні союзники таки віддали їх сраліну. Сподіваюся, наші спецслужби жорстко перевіряють цей контингент. Зча я собисто дав би їм в руки лопати, оюабо ще краще - носили, щоб розбирали завали і переносили тіла загиблих у Бучі, Макарові, Бородянці. Можливо я надто підозрілий, але маю багато років і деякий досвід.
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05.04.2022 19:19 Ответить
Лопаты в руки и в атаку. К сожалению они все уже **.а.ну.тые. там ВСЁ❗
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05.04.2022 19:25 Ответить
Просто потрібно щоб хтось перейшов кордон і херачив кацапів по тилах. Якщо це будуть українці, то завиють про інтервенцію українців і почнеться "вставай срана агромная........", а якщо буде сама русня з гаслом "свободная россия", то це буде просто "хражданская вайна". Це хороший хід наших спецслужб
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06.04.2022 08:00 Ответить
русобандерівці?
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05.04.2022 19:19 Ответить
Антипутинцы. Но, кто легко предал одних - так же легко предадут и других. Им веры нет. Они воюют только за свою шкуру и больше не за что.
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05.04.2022 19:29 Ответить
За свою шкуру не воюют
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05.04.2022 19:31 Ответить
Согласен, веры нет, но пусть воюют за свою Россию какую хотят.
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05.04.2022 19:33 Ответить
їх готують для перекидання на територію кацапії, ну не нам же кордон переходити і кацапів крошити. Нехай зайде легіон "свободная росстя", створить в Бєлгороді і Курську народні республіки які запросять допомогу України. Хороший кацапський сценарій
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06.04.2022 08:05 Ответить
Воїн УПА: У нас була російська сотня та відділ нацменшин

13:26, 02.09.2010
13 хв.16449

Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... Енкаведешники видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок... Інтерв'ю з Степаном Семенюком

Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... енкаведешників видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок...

У День Незалежності, коли я поверталася додому, проходячи повз мітинг на одній з центральних площ Києва, почула короткий, тривалістю з хвилину, виступ котрогось з мітингувальників. Цей виступ мене буквально заворожив. Літній чоловік говорив про те, що незалежність слід здобувати щодня і щодня доводити, що ми її варті. А щоб стати вільними, треба хотіти стати вільними. У цих словах було стільки внутрішньої сили й щирості, що я вирішила поспілкуватися з промовцем.

Степан Семенюк - один із перших творців загонів Української повстанської армії, колишній в'язень, чий смертний вирок замінили на 20 років каторжних робіт. І він один з останніх воїнів УПА, хто ще залишився живий. У підручнику з історії для 5-го класу, переписаному на догоду кремлівському керівництву, вилучено розділ про УПА.

Сьогоднішнє інтерв'ю - наш подарунок тим, кому цікава чесна історія України. Я запросила пана Семенюка в УНІАН...

Ми спускалися з Михайлівської площі на Європейську, намагаючись пробитися крізь «святкові» загороди Управління державної охорони та міліції.

- Прошу обійти площу та йти через Майдан, - сказав мені охоронець, не пускаючи йти по прямій дорозі.

- Та зі мною 80-річний політв'язень, йому важко ходити, пропустіть нас, - намагалася переконати охоронця.

- Нє положено, ето моя работа, - пробубонів він у відповідь.

- Мені не 80, а 90 років, і ми з вами прекрасно пройдемося по Хрещатику, - взявши мене під руку, сказав Степан Семенюк - політичний референт крайового проводу Організації українських націоналістів (щось на зразок ідеолога ОУН) та голова політичного відділу воєнної округи УПА. Цей дід виглядав справжнім аристократом порівняно з охоронцями від УДО, які нагадували радше зібрання поручиків ржевських, а не вишколених військових.

https://www.unian.ua/politics/396595-vojin-upa-u-nas-bula-rosiyska-sotnya-ta-viddil-natsmenshin.html
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05.04.2022 19:23 Ответить
Власовсцы - это бывшие царские имперцы против комуняк.
Эти тоже не за Украину, и их имперские взгляды тоже нужно очень тщательно профильтровать.
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05.04.2022 19:31 Ответить
най за свободу росії в росії боряться, он ткача най завалять свого з владивостоку.
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05.04.2022 19:07 Ответить
Нехай формуються в ДРГ і арбайтен підривати склади на московії - більше користі буде.
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05.04.2022 19:26 Ответить
yes, but until they can capture at least one region, they will need a base in Ukraine, training and support. This is similar to what Turkey has done against the Assad regime.
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05.04.2022 20:15 Ответить
Підозріло, хай максимум сержантів не беруть
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05.04.2022 19:07 Ответить
А ведь неделю полтора назад уже писали что Россия не смогла влоб захватить Украину, будет использовать план 1917 года, лучшего не придумали, будут у себя там всякие *свободы расии (белые. красные) придумывать, и глупым украинцам втюхивать... а потом снова *ссср, гулаги, голодоморы*, Я РУСНЕ НЕ ВЕРЮ!
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05.04.2022 19:09 Ответить
А сейчас Херсон где? Не в Украине?
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05.04.2022 19:15 Ответить
Ти кацапсятина, чого тут вАняєш? Всіх вас ****** знайдемо гавнюків!
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05.04.2022 19:18 Ответить
Это очень важно. Перевести войну империалистическую в гражданскую в РФ.
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05.04.2022 19:09 Ответить
громадянська проходити має на території походження тих громадян. це фігня якась, дай Боже щоб ці власовці нас не підставили.
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05.04.2022 19:11 Ответить
Вот нехай едут в свою страну-помойку, и там воюют.
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05.04.2022 19:20 Ответить
Як це не дивно, в УПА було багато й росіян. Деякий час навіть існувала російська сотня в кількості 80 людей. Якщо брати солдатів, які там були, а також поодиноких вояків-росіян, які воювали в інших підрозділах, то росіян було більше сотні

«Бандерівський інтернаціонал»: неукраїнці в лавах УПА

https://www.radiosvoboda.org/a/28791795.html
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05.04.2022 19:22 Ответить
з путінським режимом, то це тільки путінський режим винуватий? а русский народ як завжди ні при чому. "меня уронили". ті п..си все що завгодно в полоні підтвердять і за все що завгодно підпишуться, аби хохлів розвезти, їм же прийдеться стріляти не по путинському режиму тут, а по глибинному народу росії до якого вони й самі відносяться.
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05.04.2022 19:10 Ответить
Писдежжжь,кацапня утырочная...
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05.04.2022 19:10 Ответить
Ліпше йдіть і витягуйте свого ***** за яйця з бункера
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05.04.2022 19:10 Ответить
пора браться за организацию гражданских войн на территории рф.
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05.04.2022 19:11 Ответить
Отак виборюють "індульгенції" за розбій, вбивства і згвалтування. Тьфу! І при цьому усвідомлюючи що санкції зроблять життя в ********** важким вони егоїстично планують "я здєсь жіть буду!"... Нах. Всіх продажних кацапів нах. Нах і ще раз нах. Вірити кацапу - себе не поважати і насрати на весь історичний досвід залитий кровю українців.
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05.04.2022 19:12 Ответить
а вот это очень, очень правильный ход укр. властей.
Реклама этого Легиона, идеи о свободной от кремлядей России должна быть на всех русскоязычных платформах. Денег на это не жалеть. 1 млн долларов на это принесет пользы больше, чем 10 млн потраченных на оружие.
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05.04.2022 19:14 Ответить
рабинович,бойко,кива,медведчук,монтян,егорова....
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05.04.2022 19:15 Ответить
Кацапам віри немає.
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05.04.2022 19:15 Ответить
Сомневаюсь что среди них нет хоть одного агента, который сдаст информацию руссне или устроит диверсию в неподходящий момент. Лживый кремль никогда не упускает такие моменты.
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05.04.2022 19:15 Ответить
как бы т.н. свабода расеи не оказалась "троянским конём"????
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05.04.2022 19:15 Ответить
Отож бо й воно. Ліпше було б, щоб вони в росії бодай світлофор на залізниці вивели з ладу. Чи підпалили військкомат.
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05.04.2022 20:17 Ответить
троянский конь
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05.04.2022 19:17 Ответить
Не верю я им от слова совсем. Хотят помочь? Пусть разгребают завалы в городах, или возвращаются в паРашу и ведут там подрывную деятельность.
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05.04.2022 19:17 Ответить
я им не верю!
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05.04.2022 19:19 Ответить
Харьков инфо. Орки пошли на штурм. Бойня пушками и градами, стрелкотни нет. Сижу дома, никого не боюсь
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05.04.2022 19:19 Ответить
а метро или бомбоубежище далеко?
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05.04.2022 21:30 Ответить
Охорона ТРЦ Барабошово чи якось так Метро здесь
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05.04.2022 21:45 Ответить
мне очень нравится ваш оптимизм, серьёзно, на фоне бесконечного числа нытиков, вы - достойный пример для подражания
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05.04.2022 22:00 Ответить
Я расплылся
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05.04.2022 22:05 Ответить
это прекрасно берегите себя, нам у вас ещё заказы делать через пром юэй
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05.04.2022 22:16 Ответить
Доходим до границы, а там дальше легион "Свобода России" уже сами на Белгород и бедный Воронеж.
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05.04.2022 19:19 Ответить
Воронеж не нужен, должны устроить рейд по тылам в белгородской и ростовской обл. Надеюсь до этого дойдёт.
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05.04.2022 19:33 Ответить
ну пусть сами и устраивают там у себя рейды.
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05.04.2022 19:54 Ответить
не вірю. спершу в полон потрапили,потім вціліти захотіли. Клоун благословив бомбу в лавах ЗСУ, **** волохата...
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05.04.2022 19:21 Ответить
Нехай воюють поближче до РФ - отам, де був пункт пропуску "Три сестри", а то і взагалі на території РФ.
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05.04.2022 19:22 Ответить
в тому пропуску десь подівся гвинтокрил рашки...зник....шукають не можуть знайти
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05.04.2022 19:32 Ответить
спокійно, панове. там, все ж, залишилось трохи крові Київської Руси, усе ж, князь Довгорукий (висланий з Києва), створив там цивілізацію
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05.04.2022 19:22 Ответить
Так ты бы пошёл с ними в разведку или в бой.
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05.04.2022 19:30 Ответить
Гюрги там полював на голядь, про цивілізацію навіть мови не було. Москву заснував Менгу-Тимур близько 1272 року, але про цивілізацію теж не подбав.
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05.04.2022 20:12 Ответить
Скажем дружно - накуй нужно..
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05.04.2022 19:24 Ответить
Як можна довіряти кацапським покидькам?!
Ще й озброїли це лайно собаче!
Щоб вони почали стріляти в спину нашим воякам, або просто втекли в парашу!
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05.04.2022 19:24 Ответить
Как пропаганда - да. Но давать оружие и обучать владению Джавелинами и другим нищакам - нет. Предадут.
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05.04.2022 19:29 Ответить
Погоджуюся. У штрафбат. Коли кров'ю докажут, то може і ...
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05.04.2022 19:50 Ответить
Їб.,...нулись?!
Це готові диверсанти в тилу!
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05.04.2022 19:32 Ответить
За ними 300% контроль . І вони це усвідомлюють.
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05.04.2022 19:42 Ответить
Не вірю!
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05.04.2022 19:36 Ответить
Это очень ху#вая идея. Тот, кому она пришла в голову , до сих пор не понимает что происходит и в чем смысл этой войны. Популяция русских млекопитающих должна исчезнуть во всех ипостасях,иначе истребление украинцев неизбежно будет повторяться, как это было последние как минимум 300 лет. А эти "голуби мира" пусть летят в родную голубятню,что бы здохнуть хотя бы в своей любимой помойке,это будет им бонусом.👹😎
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05.04.2022 19:39 Ответить
Ой не вірю я їм! Ой не вірю!!!
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05.04.2022 19:39 Ответить
Кров'ю своєю хай доказують. Далі подивимося.
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05.04.2022 19:48 Ответить
Пов'язати кров'ю то не 100% гарантія. Агентам дозволено вбивати своїх, якщо це перешкодить викриттю і допоможе виконанню завдання. Якщо не помиляюсь навіть в нашому законі прописано що працівник під прикриттям вчинивши тяжкі злочини не може бути покараний на терміни більші за 50% від того що передбачає ККУ, це сточується боротьби з оргзлочинністю.
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05.04.2022 20:19 Ответить
Не думаю що то масовість буде, чисто в пропагандиських цілях. В Чечні було пару випадків переходу полонених на сторону чеченців, вони приймали іслам і воювали проти федералів. В рф якось судили 2 таких перебіжчиків, в т.ч. за жорстоке поводження з російськими полоненими. При тяжкому переході в горах Чечні в 2000 один такий перебіжчик втік від бойовиків, ше й забравши кацапа якого вів, кому цікаво то пошукає згадки про прорив під Улус Кертом. Також є про перебіжчиків в книзі Корчинського - війна в натовпі, там де про оборону бамута.
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05.04.2022 19:56 Ответить
кацапа тільки могила справить
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05.04.2022 20:28 Ответить
сподіваюсь за ними заградзагон піде з ПС або Азову
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05.04.2022 21:06 Ответить
Военная значение ноль, скорее всего идеологическая польза
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06.04.2022 04:25 Ответить
Толку від раскаявшихся свинособак не багато, а от бід вони можуть багато наробити, коли в них знов заграє кацапська сущность...
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06.04.2022 10:26 Ответить
Браво, молодцы!!!
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07.04.2022 16:40 Ответить
 
 