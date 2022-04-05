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Нацгвардейцы взяли ЧАЭС под охрану

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаес

Подразделения Нацгвардии взяли под охрану Чернобыльскую АЭС.

Об этом в Facebook сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 05 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, взявшие объект под свою охрану. Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ключевые задачи предприятия следующие:

- проверка Вооруженными Силами Украины безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры;
- проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска Российской Федерации (которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности);
- ротация персонала смены, которая находится на площадке (46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые ПРОДОЛЖАЮТ находиться на рабочих местах уже около 1000 часов — с самого начала оккупации станции).

Смотрите: Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб. ФОТО
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Топ комментарии
+12
Що, знову "300 гвардійців"? Невже захоплення ЧАЕС за 2 години нічому не навчило?
Тільки армійський спецназ і фортифікаційні споруди з обов'язковими мінними загородженнями!
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05.04.2022 19:13
+7
А як ви собі уявляєте бойові дії на території ЧАЕС? - Я, наприклад, не уявляю...
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05.04.2022 19:18
+4
Тобто кацапи знову зможуть її нескінченно захоплювати і шантажувати Україну і світ новою радіаційною катастрофою?
Однозначно, треба стіною обносисти українсько-білоруський кордон хоча на території Київської області.
І не "стіною Яценюка", а щонайменше стіною як на кордоні Ізраїлю та Палестини (напруга, колючі дроти, міни тощо)
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05.04.2022 19:23
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Що, знову "300 гвардійців"? Невже захоплення ЧАЕС за 2 години нічому не навчило?
Тільки армійський спецназ і фортифікаційні споруди з обов'язковими мінними загородженнями!
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05.04.2022 19:13 Ответить
та там не особливо-то й пофортифікуєш. Певне, щось зроблять. Але важка техніка і окопи не можуть використовуватися в повному обсязі
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05.04.2022 19:16 Ответить
А як ви собі уявляєте бойові дії на території ЧАЕС? - Я, наприклад, не уявляю...
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05.04.2022 19:18 Ответить
Тобто кацапи знову зможуть її нескінченно захоплювати і шантажувати Україну і світ новою радіаційною катастрофою?
Однозначно, треба стіною обносисти українсько-білоруський кордон хоча на території Київської області.
І не "стіною Яценюка", а щонайменше стіною як на кордоні Ізраїлю та Палестини (напруга, колючі дроти, міни тощо)
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05.04.2022 19:23 Ответить
стіна це так, було би добре стіна, моніторінг і всі інше.
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05.04.2022 19:33 Ответить
Причому додатково продубльовані енерго- та контроле- комунікації (хай з армованим оптоволокном) та закопані на 6-8 м вглиб - гадаю для такого об'єкту можна постаратись.
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05.04.2022 20:20 Ответить
Там було навіть не 300,а скоріш за все 30!
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05.04.2022 21:12 Ответить
Собаки там не попрятались???
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05.04.2022 19:15 Ответить
Незнання ядерної фізики призводить до гаплику. Доведено приктично кацапами.
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05.04.2022 19:23 Ответить
опять в плен их возьмут
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05.04.2022 19:16 Ответить
ну не окопається там нормальна людина. Яка хоче жити. Це ж не російські недоумки зі званнями "ваше сіятєльство"
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05.04.2022 19:18 Ответить
З приводу "вашего сіятельства" байка - спитали в одного про здоров"я. Та як, каже, стоять не стоїть, але світиться красіво.
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05.04.2022 19:25 Ответить
😂
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05.04.2022 19:26 Ответить
ОЗК вдягніть!
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05.04.2022 19:25 Ответить
Та вже 200 нацгвардійців там утримували на забезпеченні, усі пішли в полон.
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05.04.2022 19:44 Ответить
100тис. військових Київ охороняють, а ядерний об'єкт, при аварії якого може несамого лише самого Києва не стати лише 300 ментів. Стратегія на висоті.
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05.04.2022 20:03 Ответить
Вже здалися чи ще?
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05.04.2022 20:12 Ответить
 
 