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Нацгвардійці взяли ЧАЕС під охорону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес

Підрозділи Нацгвардії України взяли під охорону Чорнобильську АЕС.

Про це у Facebook повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 05 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Наразі ключові завдання підприємства такі:

- перевірка Збройними Силами України безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;
- перевірка радіаційного стану приміщень та об‘єктів станції, де перебували окупаційні війська російської федерації (які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки)
- ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику (46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які ПРОДОВЖУЮТЬ перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).

Також читайте: Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь, - Генштаб. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Що, знову "300 гвардійців"? Невже захоплення ЧАЕС за 2 години нічому не навчило?
Тільки армійський спецназ і фортифікаційні споруди з обов'язковими мінними загородженнями!
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05.04.2022 19:13
+7
А як ви собі уявляєте бойові дії на території ЧАЕС? - Я, наприклад, не уявляю...
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05.04.2022 19:18
+4
Тобто кацапи знову зможуть її нескінченно захоплювати і шантажувати Україну і світ новою радіаційною катастрофою?
Однозначно, треба стіною обносисти українсько-білоруський кордон хоча на території Київської області.
І не "стіною Яценюка", а щонайменше стіною як на кордоні Ізраїлю та Палестини (напруга, колючі дроти, міни тощо)
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05.04.2022 19:23
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Що, знову "300 гвардійців"? Невже захоплення ЧАЕС за 2 години нічому не навчило?
Тільки армійський спецназ і фортифікаційні споруди з обов'язковими мінними загородженнями!
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05.04.2022 19:13 Відповісти
та там не особливо-то й пофортифікуєш. Певне, щось зроблять. Але важка техніка і окопи не можуть використовуватися в повному обсязі
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05.04.2022 19:16 Відповісти
А як ви собі уявляєте бойові дії на території ЧАЕС? - Я, наприклад, не уявляю...
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05.04.2022 19:18 Відповісти
Тобто кацапи знову зможуть її нескінченно захоплювати і шантажувати Україну і світ новою радіаційною катастрофою?
Однозначно, треба стіною обносисти українсько-білоруський кордон хоча на території Київської області.
І не "стіною Яценюка", а щонайменше стіною як на кордоні Ізраїлю та Палестини (напруга, колючі дроти, міни тощо)
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05.04.2022 19:23 Відповісти
стіна це так, було би добре стіна, моніторінг і всі інше.
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05.04.2022 19:33 Відповісти
Причому додатково продубльовані енерго- та контроле- комунікації (хай з армованим оптоволокном) та закопані на 6-8 м вглиб - гадаю для такого об'єкту можна постаратись.
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05.04.2022 20:20 Відповісти
Там було навіть не 300,а скоріш за все 30!
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05.04.2022 21:12 Відповісти
Собаки там не попрятались???
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05.04.2022 19:15 Відповісти
Незнання ядерної фізики призводить до гаплику. Доведено приктично кацапами.
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05.04.2022 19:23 Відповісти
опять в плен их возьмут
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05.04.2022 19:16 Відповісти
ну не окопається там нормальна людина. Яка хоче жити. Це ж не російські недоумки зі званнями "ваше сіятєльство"
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05.04.2022 19:18 Відповісти
З приводу "вашего сіятельства" байка - спитали в одного про здоров"я. Та як, каже, стоять не стоїть, але світиться красіво.
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05.04.2022 19:25 Відповісти
😂
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05.04.2022 19:26 Відповісти
ОЗК вдягніть!
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05.04.2022 19:25 Відповісти
Та вже 200 нацгвардійців там утримували на забезпеченні, усі пішли в полон.
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05.04.2022 19:44 Відповісти
100тис. військових Київ охороняють, а ядерний об'єкт, при аварії якого може несамого лише самого Києва не стати лише 300 ментів. Стратегія на висоті.
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Вже здалися чи ще?
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05.04.2022 20:12 Відповісти
 
 