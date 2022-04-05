Нацгвардійці взяли ЧАЕС під охорону

Підрозділи Нацгвардії України взяли під охорону Чорнобильську АЕС.

Про це у Facebook повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 05 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Наразі ключові завдання підприємства такі:

- перевірка Збройними Силами України безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;

- перевірка радіаційного стану приміщень та об‘єктів станції, де перебували окупаційні війська російської федерації (які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки)

- ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику (46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які ПРОДОВЖУЮТЬ перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).

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