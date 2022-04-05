Google удалил сайт Минобороны РФ из поиска

Google полностью удалил с поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Он больше не отображается в поиске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Вместо сайта Минобороны РФ поиск выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канал YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины и дальше выдает первым в поиске.