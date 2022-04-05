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Google удалил сайт Минобороны РФ из поиска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гугл

Google полностью удалил с поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Он больше не отображается в поиске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Вместо сайта Минобороны РФ поиск выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канал YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины и дальше выдает первым в поиске.
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Топ комментарии
+23
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05.04.2022 21:00
+20
Треба видалити і саму підоРаху, щоб в пошуку вибивало помилку "404".
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05.04.2022 20:51
+5
нужно уже удалить расисю с планеты земля, и мир вздохнёт с облегчением, останется только петух чен ын, и си цизнь хрен.
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05.04.2022 20:52
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Треба видалити і саму підоРаху, щоб в пошуку вибивало помилку "404".
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05.04.2022 20:51 Ответить
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05.04.2022 21:00 Ответить
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05.04.2022 21:52 Ответить
Прописал свинособачья минобороны, мне первым выбило сайт говенныймент ру. Так что находит.
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05.04.2022 20:52 Ответить
или это другой сайт, хз.
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05.04.2022 20:53 Ответить
нужно уже удалить расисю с планеты земля, и мир вздохнёт с облегчением, останется только петух чен ын, и си цизнь хрен.
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05.04.2022 20:52 Ответить
На кацапской Википедии про то же СУ-34 нет потерь в 2022 году (ранее были), на украинской Википедии эти потери указаны, т.е. кацапы за деньги все таки прогнули эту конторку. Чисто бизнес.
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05.04.2022 20:54 Ответить
там любой может редактировать статьи
они постоянно оперативно и редактируют
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05.04.2022 22:09 Ответить
все работает даже ихнию страницу в фейсбуке не забанили https://www.facebook.com/mod.mil.rus/
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05.04.2022 20:55 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/search/Ministerstvo+Oborony/@55.7439405,37.5639419,12.59z
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05.04.2022 20:59 Ответить
Зато в поискове пишешь *****, нажимаешь картинки и вуаля, гугыл вкурсе))))
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05.04.2022 21:02 Ответить
Треба було перенаправити пошук до сторінки похоронної контори
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05.04.2022 21:04 Ответить
и что!!!? гугл могбы делать гораздо больше, например установить счетчик дней и часов агрессии орды и показывать по ссылке ужасы этой войны, но он удалил из поиска сайт мин агрессии парашки еще бы удалил из поиска путлера, ему было бы так обидно...
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05.04.2022 21:05 Ответить
Eto nachalo, skoro poidjot i drugie...
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05.04.2022 21:25 Ответить
А даремно. За результатом пошуку потрібно було б щоб відкривалася сторінка з посиланням за їхнім кораблем.
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05.04.2022 21:46 Ответить
Хай би замість сайта міноборони посилання на фотографії закатованих людей показували. Може ананімуси щось придумають
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05.04.2022 21:52 Ответить
Ради интереса вбил, на втором месте после википедии.
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05.04.2022 22:00 Ответить
они яндексом часто пользуются
а там круто поиск пашет
ранее на политические какие то новости выдавал фигню не ту
а сейчас тем более
просто "буча" набираешь
ничего не находит актуального, только старые довоенные фото
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05.04.2022 22:08 Ответить
 
 