Google удалил сайт Минобороны РФ из поиска
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Google полностью удалил с поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Он больше не отображается в поиске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.
Вместо сайта Минобороны РФ поиск выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канал YouTube.
В то же время сайт Министерства обороны Украины и дальше выдает первым в поиске.
Топ комментарии
+23 Алекс Леонов
показать весь комментарий05.04.2022 21:00
+20 Олександр Карін
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+5 Paul Foxen
показать весь комментарий05.04.2022 20:52
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они постоянно оперативно и редактируют
а там круто поиск пашет
ранее на политические какие то новости выдавал фигню не ту
а сейчас тем более
просто "буча" набираешь
ничего не находит актуального, только старые довоенные фото