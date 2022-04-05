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Google видалив сайт Міноборони РФ з пошуку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гугл

Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Він більше не відображається у пошуку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.

Замість сайту Міноборони РФ пошук видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook і "ВКонтакте" та канал YouTube.

Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.

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Топ коментарі
+23
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05.04.2022 21:00
+20
Треба видалити і саму підоРаху, щоб в пошуку вибивало помилку "404".
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05.04.2022 20:51
+5
нужно уже удалить расисю с планеты земля, и мир вздохнёт с облегчением, останется только петух чен ын, и си цизнь хрен.
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05.04.2022 20:52
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Треба видалити і саму підоРаху, щоб в пошуку вибивало помилку "404".
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05.04.2022 20:51 Відповісти
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05.04.2022 21:00 Відповісти
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Прописал свинособачья минобороны, мне первым выбило сайт говенныймент ру. Так что находит.
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05.04.2022 20:52 Відповісти
или это другой сайт, хз.
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05.04.2022 20:53 Відповісти
нужно уже удалить расисю с планеты земля, и мир вздохнёт с облегчением, останется только петух чен ын, и си цизнь хрен.
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05.04.2022 20:52 Відповісти
На кацапской Википедии про то же СУ-34 нет потерь в 2022 году (ранее были), на украинской Википедии эти потери указаны, т.е. кацапы за деньги все таки прогнули эту конторку. Чисто бизнес.
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05.04.2022 20:54 Відповісти
там любой может редактировать статьи
они постоянно оперативно и редактируют
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05.04.2022 22:09 Відповісти
все работает даже ихнию страницу в фейсбуке не забанили https://www.facebook.com/mod.mil.rus/
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05.04.2022 20:55 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/search/Ministerstvo+Oborony/@55.7439405,37.5639419,12.59z
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Зато в поискове пишешь *****, нажимаешь картинки и вуаля, гугыл вкурсе))))
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05.04.2022 21:02 Відповісти
Треба було перенаправити пошук до сторінки похоронної контори
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05.04.2022 21:04 Відповісти
и что!!!? гугл могбы делать гораздо больше, например установить счетчик дней и часов агрессии орды и показывать по ссылке ужасы этой войны, но он удалил из поиска сайт мин агрессии парашки еще бы удалил из поиска путлера, ему было бы так обидно...
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Eto nachalo, skoro poidjot i drugie...
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05.04.2022 21:25 Відповісти
А даремно. За результатом пошуку потрібно було б щоб відкривалася сторінка з посиланням за їхнім кораблем.
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Хай би замість сайта міноборони посилання на фотографії закатованих людей показували. Може ананімуси щось придумають
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Ради интереса вбил, на втором месте после википедии.
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05.04.2022 22:00 Відповісти
они яндексом часто пользуются
а там круто поиск пашет
ранее на политические какие то новости выдавал фигню не ту
а сейчас тем более
просто "буча" набираешь
ничего не находит актуального, только старые довоенные фото
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05.04.2022 22:08 Відповісти
 
 