Google видалив сайт Міноборони РФ з пошуку
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Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Він більше не відображається у пошуку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.
Замість сайту Міноборони РФ пошук видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook і "ВКонтакте" та канал YouTube.
Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.
Топ коментарі
+23 Алекс Леонов
показати весь коментар05.04.2022 21:00
+20 Олександр Карін
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+5 Paul Foxen
показати весь коментар05.04.2022 20:52
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Будь ласка, зачекайте...
они постоянно оперативно и редактируют
а там круто поиск пашет
ранее на политические какие то новости выдавал фигню не ту
а сейчас тем более
просто "буча" набираешь
ничего не находит актуального, только старые довоенные фото