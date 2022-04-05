Google видалив сайт Міноборони РФ з пошуку

Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Він більше не відображається у пошуку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.

Замість сайту Міноборони РФ пошук видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook і "ВКонтакте" та канал YouTube.

Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України