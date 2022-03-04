Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України
Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах в Росії. Рішення ухвалено у зв'язку з війною проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.
"У світлі надзвичайних обставин ми припиняємо Google-рекламу в Росії. Ситуація розвивається швидко, і ми продовжимо ділитися оновленнями в разі необхідності", - йдеться в заяві компанії.
Як пише УП, провідний продавець онлайн-реклами у четвер послідував прикладу Twitter Inc і Snap Inc після вторгнення Росії в Україну.
Раніше Google заборонив російським державним ЗМІ купувати або продавати рекламу за допомогою своїх технологій. Він посилався на свою політику щодо чутливих подій, яка забороняє маркетинг, який прагне скористатися війною, за винятком протестної або антивоєнної реклами.
Російський регулятор зв'язку Роскомнагляд у понеділок наказав Google припинити показ реклами в повідомленнях про втрати росіян в Україні, а в четвер попросив Google припинити показ на YouTube реклами з інформацією про Україну.
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Слава нації
Смерть москалям
❌Окупант у Херсоні планує здійснити провокацію. Вони хочуть провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ ‼️
🔊Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, за фейковим сценарієм, нібито на Херсонщині хочуть створити умовно якусь «хнр» або ще щось.
📣Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку.
‼️Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні.
🟧Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу‼️
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