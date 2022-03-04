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Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України

Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України

Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах в Росії. Рішення ухвалено у зв'язку з війною проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.

"У світлі надзвичайних обставин ми припиняємо Google-рекламу в Росії. Ситуація розвивається швидко, і ми продовжимо ділитися оновленнями в разі необхідності", - йдеться в заяві компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google виділив $15 млн на допомогу Україні та посилив захист акаунтів наших громадян, - Федоров

Як пише УП, провідний продавець онлайн-реклами у четвер послідував прикладу Twitter Inc і Snap Inc після вторгнення Росії в Україну.

Раніше Google заборонив російським державним ЗМІ купувати або продавати рекламу за допомогою своїх технологій. Він посилався на свою політику щодо чутливих подій, яка забороняє маркетинг, який прагне скористатися війною, за винятком протестної або антивоєнної реклами.

Російський регулятор зв'язку Роскомнагляд у понеділок наказав Google припинити показ реклами в повідомленнях про втрати росіян в Україні, а в четвер попросив Google припинити показ на YouTube реклами з інформацією про Україну.

Також читайте: РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

Автор: 

Google (701)


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***** та Мордор повинен бути знищений
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Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 08:35 Відповісти
Отключить монетизацию YouTube также было бы для лаптеногих хорошим стимулом задуматься кто такой *****...
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04.03.2022 08:38 Відповісти
Тоже об этом думала. Всякие розовосопливые рашистские блоХеры пусть по миру идут.
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04.03.2022 08:45 Відповісти
обижают да образец сру агит пропа
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04.03.2022 08:38 Відповісти
Вова скажи Бори и США реально Не помогут мы сами взорвём остальныи свои ,победителя ***** Не будит , НАШ народ поймёт этот шаг!!! только вывезем жён и дитей пора играть честно!!!
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04.03.2022 08:39 Відповісти
#УВАГА #ТЕРМІНОВО

❌Окупант у Херсоні планує здійснити провокацію. Вони хочуть провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ ‼️

🔊Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, за фейковим сценарієм, нібито на Херсонщині хочуть створити умовно якусь «хнр» або ще щось.

📣Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку.

‼️Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні.

🟧Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу‼️

Поширте цю публікацію серед своїх знайомих‼️

🇺🇦Слава Україні! https://t.me/operativnoZSU/10830 https://t.me/operativnoZSU/10830

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04.03.2022 08:39 Відповісти
Ось туди і нашу ракетку запустити
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04.03.2022 08:48 Відповісти
Правильнее сказать: "Google прекратил показ российской рекламы".
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04.03.2022 10:22 Відповісти
 
 