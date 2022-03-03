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РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.
Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв", - йдеться у заяві.
Відповідний лист уже надісланий компанії.
Топ коментарі
+94 Andi Drusha
показати весь коментар03.03.2022 12:04
+70 НБ
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+69 Львiвянин
показати весь коментар03.03.2022 12:05
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
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даже луганский стал только так материться
8 лет был спокойным
а тут все
***, ти не мужчина, ты, як кажуть баби мужчинка. сексист сам проти себе! 🤦
тому не дивуйся, що тебе зневпжають, коли ти сам себе не любиш і не поважаєш... жінок - нічим, як мінімум, не кращих за тебе, до дітей прирівняв,🤦
там не работают алгоритмы честно
если надо хоть солоьев в тренде будет
надеюсь его в параше закроют уже
чтобы не лезли
хотя боты через впн срать дальше будут
1 ОТКРЫВАЕМ https://maps.google.com/ и отправляемся посмотреть на пример мацкву!
2 ВЫБИРАЕМ НА ПРИМЕР «ресторан» или «кафе», или прочие общественные места
3 ЖМЁМ - Write a review (ОТЗЫВЫ)
4 КОПИРУЕМ РАЗЯСНИТЕЛЬНУЮ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ КАЦАПСКИХ ****** ИНФУ С УБЕДИТЕЛЬНЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ, ИЛИ ПИШЕМ ОТ СЕБЯ ПО ЖЕЛАНИЮ!!!
И НЕ БЛАГОДАРИТЕ!!!
Все буде Україна! Смерть ворогам!