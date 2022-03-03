РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.

Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв", - йдеться у заяві.

Відповідний лист уже надісланий компанії.

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