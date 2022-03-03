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РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.

Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв", - йдеться у заяві.

Відповідний лист уже надісланий компанії.

Читайте також: Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+94
російський корбаль - іди **********
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03.03.2022 12:04
+70
І за цей міст кожен кацап має заплатити власними грошима!
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03.03.2022 12:06
+69
Роскомнагляд йди нах*й
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03.03.2022 12:05
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В спортлото можете написати. А взагалі чого чекаєте? Вирубайте той фашистський інтернет нахєр)
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03.03.2022 12:26 Відповісти
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Наоборот! Все кто могут бороться с руССпропагандой,которыемогут выставлять видео с жаренными козломордыми,-все в интернет! На Ютубе мы их топчем так,что всякие "За два часа Киев",изменились на "боже сохрани наших ребят... " Твари,раньше думать надо было...
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Два дні тому знайома прислала повідомлення з Самари з вибаченнями, на Вайбер. Каже ніколи не думала що ***** попхне війною на Україну. Ну я і виклав їй список втрат військ РФ з 24.02 по 01.03. На додаток ще і виклав фотку танка без башти якого цьомнув Джавелін. Нехай там розповідає скільки тут зашкварили кацапів, бо вони там нічого не знають.
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03.03.2022 12:32 Відповісти
10 фоток зажареной элиты на вднх опа, полетело
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03.03.2022 12:33 Відповісти
они ещё и ТРЕБУЮТ ??!...Да что они там такое пьют,что "Боярышник" был просто спасением нации ? )
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Горите в Аду пид@расы
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03.03.2022 12:50 Відповісти
Бояться кацапи мабуть цього ) -

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03.03.2022 12:57 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:59 Відповісти
Русский военный корабль, иди на ***

Материал из Википедии - свободной энциклопедии
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03.03.2022 13:00 Відповісти
гугл сам должен при любом запросе показывать рф именнро кадры с Украины. росийские трупы
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03.03.2022 13:12 Відповісти
Коли запахло жареним ви думаєте приховати свої військові злочини і геноцид над іншими народами?
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03.03.2022 13:31 Відповісти
От Сююууки,забанили в "Чатрулетці" на 352 години! Не хотять правду про своє руССьке м'ясо дивитися!🤓 Це ж стільки мені прийдеться нудьгувати?🤔
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03.03.2022 13:40 Відповісти
Новый аккаунт зарегистрируй.
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03.03.2022 15:13 Відповісти
рашисты уроды
даже луганский стал только так материться
8 лет был спокойным
а тут все
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03.03.2022 19:26 Відповісти
а ********* не завернуть?
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03.03.2022 13:52 Відповісти
Пид.ры **.чие, специальная операция? Смерть вам за смерть наших детей и женщин!
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03.03.2022 13:54 Відповісти
а, за мужчин можно не требовать ответственности, я понял...
***, ти не мужчина, ты, як кажуть баби мужчинка. сексист сам проти себе! 🤦
тому не дивуйся, що тебе зневпжають, коли ти сам себе не любиш і не поважаєш... жінок - нічим, як мінімум, не кращих за тебе, до дітей прирівняв,🤦
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18.04.2022 22:03 Відповісти
Підоросня лаптенога. Вимагати у на тому світі будете. А зараз вслід за руським кораблем - *****!!
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03.03.2022 13:55 Відповісти
Непонятно почему до сих пор в трендах на украинском Ютуб болтается Петушарий?Почему его канал до сих пор не забанили?
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03.03.2022 14:18 Відповісти
потому что ютуб проплаченная параша
там не работают алгоритмы честно
если надо хоть солоьев в тренде будет

надеюсь его в параше закроют уже
чтобы не лезли
хотя боты через впн срать дальше будут
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03.03.2022 19:28 Відповісти
..да пошли Вы *****, указывать, что показывать, ***** Вам!!! Пусть все видят, что вы делаете. Твари, горите в аду!!!
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Гугл вам теперь припомнит и налоги, и всё остальное.
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03.03.2022 14:28 Відповісти
Коротко ИДИ НА ***
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Совсем дебилы! И таки да! Идите на...!
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03.03.2022 22:44 Відповісти
ложили на тебе с прибором
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04.03.2022 00:07 Відповісти
Пособие - как донести информацию до «рашабаранов»!

1 ОТКРЫВАЕМ https://maps.google.com/ и отправляемся посмотреть на пример мацкву!
2 ВЫБИРАЕМ НА ПРИМЕР «ресторан» или «кафе», или прочие общественные места
3 ЖМЁМ - Write a review (ОТЗЫВЫ)
4 КОПИРУЕМ РАЗЯСНИТЕЛЬНУЮ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ КАЦАПСКИХ ****** ИНФУ С УБЕДИТЕЛЬНЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ, ИЛИ ПИШЕМ ОТ СЕБЯ ПО ЖЕЛАНИЮ!!!

И НЕ БЛАГОДАРИТЕ!!!

Все буде Україна! Смерть ворогам!
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04.03.2022 10:36 Відповісти
Чтоб не показывать всё это, не надо было лезть в Украину, а теперь весь мир знает, какая эта сволочь росия.
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04.03.2022 18:11 Відповісти
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