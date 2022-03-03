РФ требует от Google не показывать кадры с войны в Украине

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в РФ "ложные сведения политического характера о специальной операции России в Украине" через контекстную рекламу.

Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в заявлении.

Соответствующее письмо уже направлено компании.

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