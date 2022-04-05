Зеленский присвоил звание Герой Украины генералу Александру Сырскому
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Керівник оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський удостоєний звання Герой України.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на официальном сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: "За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СЫРСКОМУ Александру Станиславовичу – генерал-полковнику"
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