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Зеленский присвоил звание Герой Украины генералу Александру Сырскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Керівник оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський удостоєний звання Герой України.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на официальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СЫРСКОМУ Александру Станиславовичу – генерал-полковнику"

Также читайте: С начала вторжения РФ 84 военнослужащих ВСУ удостоены звания Героя Украины, из них 42 посмертно. 18 офицеров получили звание бригадного генерала, - Резников
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Героям Слава!
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05.04.2022 21:57 Ответить
Бережи Боже всіх наших захисників і захисниць.
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05.04.2022 22:10 Ответить
Штрафбат Зеленського:
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Павловський- крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
А ще Антоненка протримали скільки в СІЗО
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05.04.2022 22:21 Ответить
Зато дерьмак, татаров, тищенко, мальчик ушедший в лес и остальная клоунада в тилу щеки надувает.
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05.04.2022 23:12 Ответить
що неподобається ? Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський срати хотів на шоколадного мародера і його підтанцьовку та піарників. Антоненка Аваков арештовував. І
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06.04.2022 00:11 Ответить
ДБР Зеленського: Львів, тил, зарплати від 60 тис.грн
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05.04.2022 22:22 Ответить
Я радий. Як там Марченко?
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05.04.2022 22:33 Ответить
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05.04.2022 22:46 Ответить
хто такий цей сирський ми вже поінформовані а ось за які заслуги конкретно по обороні Києва отримав високу нагороду цей єнєрал невідомо, може варто було б обмежитись медалькою за оборону ОП і особисто пана зеленського.
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24.10.2022 21:19 Ответить
 
 