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Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Олександру Сирському
Керівник оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський удостоєний звання Героя України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Зеленського, опублікованному на офіційному сайті Глави держави.
В тексті указу зазначається: "За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СИРСЬКОМУ Олександру Станіславовичу – генерал-полковнику".
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Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Павловський- крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
А ще Антоненка протримали скільки в СІЗО