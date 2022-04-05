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Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Олександру Сирському

сирський

Керівник оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський удостоєний звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Зеленського, опублікованному на офіційному сайті Глави держави.

В тексті указу зазначається: "За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СИРСЬКОМУ Олександру Станіславовичу – генерал-полковнику".

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Операції об'єднаних сил Павлюку

Автор: 

Герой України (313) Сирський Олександр (591)


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Героям Слава!
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05.04.2022 21:57 Відповісти
Бережи Боже всіх наших захисників і захисниць.
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05.04.2022 22:10 Відповісти
Штрафбат Зеленського:
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Павловський- крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
А ще Антоненка протримали скільки в СІЗО
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05.04.2022 22:21 Відповісти
Зато дерьмак, татаров, тищенко, мальчик ушедший в лес и остальная клоунада в тилу щеки надувает.
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05.04.2022 23:12 Відповісти
що неподобається ? Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський срати хотів на шоколадного мародера і його підтанцьовку та піарників. Антоненка Аваков арештовував. І
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06.04.2022 00:11 Відповісти
ДБР Зеленського: Львів, тил, зарплати від 60 тис.грн
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05.04.2022 22:22 Відповісти
Я радий. Як там Марченко?
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05.04.2022 22:33 Відповісти
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05.04.2022 22:46 Відповісти
хто такий цей сирський ми вже поінформовані а ось за які заслуги конкретно по обороні Києва отримав високу нагороду цей єнєрал невідомо, може варто було б обмежитись медалькою за оборону ОП і особисто пана зеленського.
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24.10.2022 21:19 Відповісти
 
 