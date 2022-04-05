Сегодня удалось эвакуировать более 3,8 тыс. граждан, - Верещук

Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня эвакуировано 3 846 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 216 человек. Из них 1496 человек из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Верещук, колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться.

"По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье", - отметила министр.

Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. А из Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек.

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