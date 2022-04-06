В РФ скончался украинофоб Жириновский. ВИДЕО

В России на 76-м году жизни скончался украинофоб Владимир Жириновский.

Об этом сообщил глава российской Госдумы Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Володин сообщил, что Жириновский ушел из жизни", - говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе российские СМИ уже писали о смерти Жириновского. Впрочем, эти сообщения не подтвердились.

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