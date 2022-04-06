Количество беженцев из Украины в Польшу превысило 2,5 млн, - пограничники

С начала полномасштабной войны РФ против Украины в Польшу прибыло более 2,5 млн беженцев из Украины.

Об этом сообщили в польской пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"5 апреля было зарегистрировано 21 тысячу путешественников, что на 13% больше, чем накануне (18,5 тыс.). Сегодня к 7:00 въехало 4700 с увеличением на 23%", – говорится в сообщении.

В то же время с 24 февраля из Польши в Украину выехало 485 тысяч человек.

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По данным украинских пограничников, из Украины за прошлые сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. В настоящее время по всем направлениям очереди пешеходов и транспортных средств отсутствуют.