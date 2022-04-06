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Виллу пропагандиста Соловьева в Италии пытались уничтожить, подпалив шины

соловйов

В Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Пожар произошел рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для разжигания огня неизвестные использовали шины.

У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджо. Огонь горел на шинах за пределами находящегося на реконструкции здания.

Смотрите: В студии пропагандиста Соловьева ищут Чернобаевку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВИДЕО

Пожар заметили некоторые прохожие, предупредившие пожарных и карабинеров.

Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо, в нескольких километрах к северу от Менаджо.

Два объекта, а также роскошная квартира в Грианте, тоже на озере Комо, были конфискованы правительством Италии в рамках антипутинских мер.

Италия (1640) поджог (1068) пропаганда (3671) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+12
Не треба палити, краще туди заселіть жінок і дітей з України.
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06.04.2022 15:20
+12
Какие **** шины ? Почему Татаров все еще на свободе ?
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06.04.2022 15:24
+8
На саму эту гниду надо надеть три-четыре шины с ног до головы и подпалить.

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06.04.2022 15:24
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06.04.2022 15:18 Ответить
Яким боком це до озера Комо і пропагандона Соловйова?.. Дах їде?..
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06.04.2022 15:34 Ответить
"дьошево, Хоботов !"
кого вечірній мудозвон хотів розвести шинами ?
Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.
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06.04.2022 15:19 Ответить
Це вже фактично не його власність.
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06.04.2022 15:25 Ответить
саме так
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06.04.2022 16:14 Ответить
А кацапи на нього моляться і ходять срати на відро,а пропагандон їм втирає як в ес херово жити,а сам жирує
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06.04.2022 15:19 Ответить
Не треба палити, краще туди заселіть жінок і дітей з України.
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06.04.2022 15:20 Ответить
не знали, як коктейль бандерівський робиться...?
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06.04.2022 15:23 Ответить
На саму эту гниду надо надеть три-четыре шины с ног до головы и подпалить.

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06.04.2022 15:24 Ответить
Какие **** шины ? Почему Татаров все еще на свободе ?
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06.04.2022 15:24 Ответить
тому що...! нех обирати до влади нечисть!
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06.04.2022 17:02 Ответить
краще знайти механізм щоб продавали москальське майно в європі з аукціонів а гроші на відбудову України
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06.04.2022 15:25 Ответить
Хрень ординская якби хотіли спалити то спалили би у зеленського з коломойским і кварталом 95 великий опит по спалу будівлі Гонтаревой
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06.04.2022 15:26 Ответить
Да этот пи..арас решил страховку срубить. Всё равно эта фазенда уже можно сказать ушла.
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06.04.2022 15:31 Ответить
сдох жириновский, не порадуется мразь нашему горю
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06.04.2022 15:31 Ответить
Ми вже тут в центрі так чекаємо на них, хтоб знав. Якби ви тільки бачили скільки напалму для них заготовили й розосередили!!! Спочатку посадимо на бутилку, а потім підпалимо (а можна й навпаки, за естетичним смаком). Видовищно вийде: кацап сидить на бутилкі, а з рота в нього вогонь!!!
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06.04.2022 15:35 Ответить
Цей чорноротий імбИцил і найняв підпалювачів.
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06.04.2022 15:42 Ответить
Жирик сдох - дубль 2.
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06.04.2022 15:44 Ответить
Nafiga spalitj jesli mozno prodatjs iz sredstva ot prodazi perescitatj na vosstanovlenije Ukraini? Navernoe sam Solovev i zakazal spalitj. Esli mne nebudjet to pust nebudjet nikomu.
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06.04.2022 15:44 Ответить
Треба палити не вілли. Треба палити соловьева
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06.04.2022 15:46 Ответить
Правда мы не виноваты?
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06.04.2022 15:53 Ответить
Це наше підпілля, - Українців там багато. Це тільки початок.
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06.04.2022 15:58 Ответить
"Не по паспорту треба бити,а по морді"...Організовувати спецгрупи для винищення противника у його тилу,зокрема у Москві.Хуйла дістати важко,а от Соловйова можна показово знищити і це моментально знівелює всю оту рашківську пропаганду,на яку пішли мільярди...
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06.04.2022 16:58 Ответить
надо вместе с ним подпалить!
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06.04.2022 18:24 Ответить
 
 