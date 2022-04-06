Виллу пропагандиста Соловьева в Италии пытались уничтожить, подпалив шины

В Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Пожар произошел рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для разжигания огня неизвестные использовали шины.

У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджо. Огонь горел на шинах за пределами находящегося на реконструкции здания.

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Пожар заметили некоторые прохожие, предупредившие пожарных и карабинеров.

Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо, в нескольких километрах к северу от Менаджо.

Два объекта, а также роскошная квартира в Грианте, тоже на озере Комо, были конфискованы правительством Италии в рамках антипутинских мер.