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Новини
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Віллу пропагандиста Соловйова в Італіі намагалися знищити, підпаливши шини

соловйов

В Італії невідомі спробували вчинити пожежу на одній із вілл на озері Комо, яка належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Про це Цензор.НЕТ повімляє з посиланням на "Європейську правду".

Пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна командою. Для розпалювання вогню невідомі використали шини.

В італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією.

Правоохоронці припускають, що це була демонстративна акція, яка завдала обмеженої шкоди віллі Соловйова в Ловено-ді-Менаджо. Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.

Дивіться: В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО

Пожежу помітили деякі перехожі, які попередили пожежників та карабінерів.

Крім того, написи проти Соловйова та проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо, на озері Комо, за кілька кілометрів на північ від Менаджо.

Обидва об'єкти, а також розкішна квартира у Гріанті, теж на озері Комо, були конфісковані урядом Італії у рамках антипутінських заходів.

Автор: 

Італія (1565) підпал (670) пропаганда (2797) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+12
Не треба палити, краще туди заселіть жінок і дітей з України.
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06.04.2022 15:20
+12
Какие **** шины ? Почему Татаров все еще на свободе ?
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06.04.2022 15:24
+8
На саму эту гниду надо надеть три-четыре шины с ног до головы и подпалить.

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06.04.2022 15:24
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06.04.2022 15:18 Відповісти
Яким боком це до озера Комо і пропагандона Соловйова?.. Дах їде?..
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06.04.2022 15:34 Відповісти
"дьошево, Хоботов !"
кого вечірній мудозвон хотів розвести шинами ?
Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.
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06.04.2022 15:19 Відповісти
Це вже фактично не його власність.
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06.04.2022 15:25 Відповісти
саме так
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06.04.2022 16:14 Відповісти
А кацапи на нього моляться і ходять срати на відро,а пропагандон їм втирає як в ес херово жити,а сам жирує
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06.04.2022 15:19 Відповісти
Не треба палити, краще туди заселіть жінок і дітей з України.
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06.04.2022 15:20 Відповісти
не знали, як коктейль бандерівський робиться...?
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06.04.2022 15:23 Відповісти
На саму эту гниду надо надеть три-четыре шины с ног до головы и подпалить.

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06.04.2022 15:24 Відповісти
Какие **** шины ? Почему Татаров все еще на свободе ?
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06.04.2022 15:24 Відповісти
тому що...! нех обирати до влади нечисть!
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06.04.2022 17:02 Відповісти
краще знайти механізм щоб продавали москальське майно в європі з аукціонів а гроші на відбудову України
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06.04.2022 15:25 Відповісти
Хрень ординская якби хотіли спалити то спалили би у зеленського з коломойским і кварталом 95 великий опит по спалу будівлі Гонтаревой
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06.04.2022 15:26 Відповісти
Да этот пи..арас решил страховку срубить. Всё равно эта фазенда уже можно сказать ушла.
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06.04.2022 15:31 Відповісти
сдох жириновский, не порадуется мразь нашему горю
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06.04.2022 15:31 Відповісти
Ми вже тут в центрі так чекаємо на них, хтоб знав. Якби ви тільки бачили скільки напалму для них заготовили й розосередили!!! Спочатку посадимо на бутилку, а потім підпалимо (а можна й навпаки, за естетичним смаком). Видовищно вийде: кацап сидить на бутилкі, а з рота в нього вогонь!!!
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06.04.2022 15:35 Відповісти
Цей чорноротий імбИцил і найняв підпалювачів.
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06.04.2022 15:42 Відповісти
Жирик сдох - дубль 2.
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06.04.2022 15:44 Відповісти
Nafiga spalitj jesli mozno prodatjs iz sredstva ot prodazi perescitatj na vosstanovlenije Ukraini? Navernoe sam Solovev i zakazal spalitj. Esli mne nebudjet to pust nebudjet nikomu.
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06.04.2022 15:44 Відповісти
Треба палити не вілли. Треба палити соловьева
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06.04.2022 15:46 Відповісти
Правда мы не виноваты?
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06.04.2022 15:53 Відповісти
Це наше підпілля, - Українців там багато. Це тільки початок.
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06.04.2022 15:58 Відповісти
"Не по паспорту треба бити,а по морді"...Організовувати спецгрупи для винищення противника у його тилу,зокрема у Москві.Хуйла дістати важко,а от Соловйова можна показово знищити і це моментально знівелює всю оту рашківську пропаганду,на яку пішли мільярди...
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06.04.2022 16:58 Відповісти
надо вместе с ним подпалить!
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06.04.2022 18:24 Відповісти
 
 