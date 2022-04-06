Віллу пропагандиста Соловйова в Італіі намагалися знищити, підпаливши шини
В Італії невідомі спробували вчинити пожежу на одній із вілл на озері Комо, яка належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Про це Цензор.НЕТ повімляє з посиланням на "Європейську правду".
Пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна командою. Для розпалювання вогню невідомі використали шини.
В італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією.
Правоохоронці припускають, що це була демонстративна акція, яка завдала обмеженої шкоди віллі Соловйова в Ловено-ді-Менаджо. Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.
Пожежу помітили деякі перехожі, які попередили пожежників та карабінерів.
Крім того, написи проти Соловйова та проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо, на озері Комо, за кілька кілометрів на північ від Менаджо.
Обидва об'єкти, а також розкішна квартира у Гріанті, теж на озері Комо, були конфісковані урядом Італії у рамках антипутінських заходів.
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кого вечірній мудозвон хотів розвести шинами ?
Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.